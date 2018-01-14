Родственники Оюба Титиева покинули Чечню

14 января 2018, 16:30

Семья правозащитника Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, уехала из Чечни в целях безопасности, сообщил сегодня адвокат Титиева Петр Заикин.

Как писал "Кавказский узел", 11 января суд постановил заключить Оюба Титиева под стражу на два месяца по обвинению в хранении марихуаны (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Титиев утверждает, что наркотики ему были подброшены силовиком. Он заявил адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 12 января защита обжаловала арест правозащитника.

"Его семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются", - цитирует адвоката "Интерфакс".

Петр Заикин не сообщил, куда отправилась семья правозащитника. "Я не имею права разглашать данную информацию без разрешения моего подзащитного", - сказал он.

Адвокат заявил, что попытки полиции оказать давление на Титиева не прекращаются. "Под угрозой устроить проблемы семье полицейские пытаются таким образом добиться от него признательных показаний", - утверждает он.

Власти Чечни опровергли заявление Заикина. "Правоохранительные органы Чеченской Республики с удивлением воспринимают заявление адвоката о том, что его подзащитному Титиеву якобы поступают какие-то угрозы. Это абсолютно не соответствует действительности. Никто никогда не требовал и не требует от обвиняемого в хранении наркотиков Титиева давать признательные показания, если он не виновен", - заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

По словам Каримова, "также безосновательны заявления о том, что семья была вынуждена покинуть республику в целях безопасности".

Норвежский Хельсинкский комитет, Human Rights Watch, Amnesty International, FIDH и Всемирная организация против пыток выступили 11 января с совместным заявлением, потребовав от властей России освободить Титиева. "Сам факт, что чеченские власти так грубо фабрикуют против Титиева дело о наркотиках, вряд ли может вызвать удивление с учетом того, насколько ожесточенно и последовательно они преследуют людей, отваживающихся заявлять о нарушениях в Чечне прав человека", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря Норвежского Хельсинкского комитета Бьорна Энгесланда. Текст заявления опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Документы организаций". МИД Норвегии пообещал поднять вопрос об освобождении Титиева на двухсторонних переговорах с Россией.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".