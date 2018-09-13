Защита Титиева назвала показания ключевого свидетеля абсурдными

13 сентября 2018, 23:07

Свидетель Умар Басханов заявил сегодня в Шалинском горсуде, что дважды видел главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева курящим анашу. Защита предположила, что Басханов является негласным сотрудником РОВД.

"Кавказский узел" информировал, что дело главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева рассматривается с 19 июля в Шалинском горсуде. 6 сентября свидетели обвинения дали показания в пользу Титиева, заявив о здоровом образе жизни, который он вел, и назвав немыслимым употребление правозащитником наркотиков, а сегодня в суд явился для допроса ключевой свидетель обвинения.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Свою вину он не признает, заявляя, что наркотики ему подбросили, сообщается в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной "Кавказским узлом". О деле Титиева и методах борьбы властей Чечни с несогласными, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне".

Помощник главы РОВД исключил двукратное задержание Титиева

Сегодня на заседании по делу Оюба Титиева были допрошены три свидетеля. Помощник начальника Курчалоевского РОВД по личному составу Руслан Усаев, допрошенный первым, заявил, что Оюб Титиев не мог быть задержан дважды. По словам Усаева, если бы такое произошло, он знал бы об этом - тем более, что в день задержания был ответственным по Курчалоевскому РОВД. Усаев пояснил, что о задержании Оюба Титиева узнал из доклада оперативного дежурного Хочукаева. При этом он указал, что журнал задержанных не проверяет, так как это не входит в его полномочия, передает корреспондент "Кавказского узла".

Защита поинтересовалась, в какой форме ходят сотрудники Курчалоевского РОВД, носят ли они зеленый камуфляж с нашивками ГБР и ездят ли на камуфлированных автомобилях с надписью "ГБР".

По словам Оюба Титиева, именно люди в зеленом камуфляже с нашивками ГБР, которые ехали на полицейских машинах камуфляжного окраса с надписями "ГБР", задержали его в первый раз и доставили в РОВД.

"Начальником у нас определена форма - синий камуфляж. Кроме этой другой формы у нас быть не должно. В РОВД наши сотрудники не носят зеленый камуфляж. В 2018 году я не помню, но в 2017 году во время совместных мероприятий к нам в РОВД приезжали сотрудники из разных структур, и они носят разную форму, в том числе и зеленую", - заявил на суде свидетель Усаев.

По его словам, в день задержания Титиева в Курчалоевском РОВД никаких мероприятий не проводилось и дополнительных сил там не было. Усаев также заявил, что в Курчалоевском РОВД, как и вообще в структуре МВД, нет подразделения ГБР. Усаев сказал, что при этом несколько раз видел на улице сотрудников в форме с нашивками ГБР и даже шутил о том, что они носят форму, несмотря на отсутствие подразделения ГБР.

Титиев поспорил со свидетелем

Другой свидетель, Дени Татаев, рассказал, что больше не работает ни в Курчалоевском РОВД, ни где бы то ни было еще, но в день задержания Титиева был стажером. Он выехал с другими сотрудниками ГИБДД на рейд. Момент обнаружения подозрительно пакета он не видел, так как отходил к реке. Свидетель заявил, что в следственных действиях оперативной группы участия не принимал и не следил за тем, как они проходят, хотя стоял рядом. По словам Татаева, инспектор Гараев поручил ему доставить машину Титиева в Курчалоевское РОВД, это поручение было выполнено.

"Я отвез Титиева в РОВД на его же машине, ключи я отдал ему же. В отделе Титиева я передал сотрудникам СОГ (следственной оперативной группы. - Прим. "Кавказского узла"). Что дальше было с машиной, я не знаю. Машину я не закрывал, и я не знаю, она была опечатана или нет", - засвидетельствовал Татаев.

Он также заявил, что в машине сидел только на месте водителя, а Титиев сидел на переднем пассажирском кресле. Сам Оюб Титиев не согласился с этими показаниями. "Дело в том, что я сам был за рулем, и рядом со мной сидел другой сотрудник. Татаева там вообще не было, он был в другой машине", - заявил Титиев.

Ключевой свидетель дал показания против Титиева

Свидетель Умар Басханов перед началом допроса заявил, что волнуется, и поэтому попросил разрешить ему дать показания на чеченском языке. Адвокаты отметили, что все предыдущие показания он давал на русском. Кроме того, адвокаты заявили, что у свидетеля ненормально расширены зрачки и ведет Басханов себя нервно. Они заявили ходатайство о проведении медосвидетельствования Басханова, чтобы проверить, не находится ли он под действием наркотиков. Обвинение выступило против, заявив, что защита наговаривает на свидетеля и что наличие у него в прошлом судимости за наркотики не дает повода оказывать на него давление. "Из-за того, что у человека когда-то были проблемы с наркотиками, его же всю жизнь не должны порицать за это. Почему у вас вызвало подозрение то, как он разговаривает? Может, у него манера общения такая", - согласилась судья Мадина Зейнетдинова.

Свидетель заявил, что оскорблен замечаниями защиты. "Что он все время говорит, что я "вмазанный"? Не "вмазанный" я", - заявил свидетель.

Басханов подтвердил показания, данные на предварительном следствии. Он рассказал, что два раза видел Оюба Титиева в Грозном курящим анашу. "Я вышел, чтобы купить насвай. На улице Гайирбекова между домами я увидел мужчину примерно 70 лет, и пахло анашой. Я через несколько дней снова проходил оттуда, чтобы сократить дорогу, и увидел его там второй раз. Тогда тоже он курил и пахло анашой. Запах анаши я узнал, потому что раньше сам ее употреблял", - заявил Басханов.

По словам свидетеля, через несколько дней после этого он ехал в маршрутке, где узнал о Титиеве. "Со мной в маршрутке сидел молодой парень. Он смотрел в телефон, он смотрел чью-то фотографию в "Инстаграме". Парень, указывая на фото в телефоне, сказал, что с этим мужчиной случилась беда. Я взял его телефон, чтобы посмотреть, с кем случилась беда. Там был Титиев, и я узнал его, и оттуда же я узнал, что его задержали за наркотики. О том, что я видел Оюба курящим анашу, я рассказал Ризвану из уголовного розыска Грозненского РОВД. Он задерживал меня за наркотики, потом мы подружились", - сообщил свидетель.

Давая показания, он часто закатывал глаза, выкрикивал непонятные реплики, воспроизводил странные звуки, чесался и дергался. Реакция зала на его поведение и показания была разной - от возмущения до смеха.

На вопрос защиты, почему свидетель решил рассказать о Титиеве некоему Ризвану, Басханов сначала не смог ответить, но потом, после вмешательства прокурора, сказал о желании проявить гражданскую сознательность. Он добавил, что сам употреблял анашу, знает, что это плохо, этого нельзя делать, и поэтому решил доложить полиции.

На вопрос адвоката Новикова о том, когда он последний раз употреблял наркотики, свидетель сначала ответил, что сегодня ничего не принимал, но потом уточнил свои слова. "Давно завязал, я не употреблял. После статьи я бросил", - заявил Умар Басханов.

По словам свидетеля, в 2016 году он дважды был осужден по статье о незаконном обороте наркотиков, но ни разу не сидел в тюрьме. Защиту это удивило. Адвокат Петр Заикин сказал в суде, что за такое преступление наказывают тюремным заключением минимум на четыре года, и то, что свидетелю оба раза удалось избежать такого серьезного наказания, наводит на подозрения. "Я предполагаю, что Басханов является негласным сотрудником РОВД", - сказал адвокат Илья Новиков.

Адвокаты захотели выяснить, при каких обстоятельствах подружились свидетель и сотрудник угрозыска Ризван. "С Ризваном я подружился, когда меня задержали за коноплю", - заявил свидетель. "Ризван помогал вам избежать уголовного преследования?" - поинтересовался адвокат. "Нет, мне в то время, кроме Всевышнего, никто не помогал", - ответил Басханов.

В ходе допроса выяснилось, что когда Басханова вызвали в Курчалоевское РОВД для опознания Титиева, при нем не было паспорта. "А как вы вошли в РОВД без паспорта?" - спросил адвокат. Свидетель сказал, что его пропустили, услышав, что паспорт забыт в машине друга.

"В январе и феврале 2018 вы были задержаны, находились в розыске?" - спросил адвокат Илья Новиков. "Я не был задержан. Может, был в розыске, потому что вовремя не ходил отмечаться УФСИН, я был отъезде", - ответил свидетель.

Петр Заикин спросил, почему во время опознания он был без ремня и шнурков. Свидетель заявил, что они были. Адвокат также поинтересовался, почему Басханов был в грязных джинсах, но в дорогой новой куртке на несколько размеров больше. Обвинение возразило против этого вопроса. Судья сказала, что выбор одежды - личное дело свидетеля. Заикин пояснил, что эти особенности одежды Басханова, а также отсутствие у него документов могут говорить о том, что он содержался вместе с задержанными, а потом получил чужую одежду.

Защита спросила, когда свидетель последний раз видел Ризвана. "Я видел сегодня Ризвана у здания суда", - ответил свидетель. У защиты возникли подозрения, что Ризван инструктировал Басханова перед судом. "Не инструктировал он меня. Я просто увидел его и просто поздоровался с ним. Дело Титиева сегодня с ним не обсуждал", - сказал свидетель.

Допрос свидетеля длился более трех часов, к концу он начал нервничать сильнее, махал ногами и периодически жаловался на боли в животе, предлагал Заикину "выйти на пару слов". В итоге свидетель пожаловался на плохое самочувствие и попросил разрешения выйти. Защита выступила против. "Если он выйдет, хотелось бы не отпускать его далеко и наблюдать за тем, чтобы ему никто не начал суфлировать, что говорить", - сказал адвокат. Суд отказался объявить перерыв, и процесс продолжился. На все замечания защиты о неадекватном поведении Басханова, неточностях в его показаниях и противоречиях в его словах судья отвечала, что "суд всему даст оценку".

Защита Оюба Титиева усомнилась в показаниях Басханова. "Басханов - это единственный свидетель, который заявил, что он якобы видел Оюба курящим марихуану. Причем он видел его дважды в одном и том же месте. Он рассказывает фантастические вещи, что в день ареста Оюба он ехал в маршрутке, и его сосед показал телефон со словами "посмотри, какая интересная вещь", а там было написано, что был задержан правозащитник Титиев. Потом он якобы пошел по своим делам, а потом встретился со своим знакомым из Грозненского УВД и рассказал ему всю эту историю. Она сама по себе просто безумна и абсурдна", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Илья Новиков.

Защитник считает, что на Басханова оказывают давление сотрудники правоохранительных органов. "Мы еще смогли покопаться в биографии этого человека. Он наркоман, который дважды был осужден за наркотики, и по статье, по которой дают от четырех лет лишения свободы и выше, оба раза получал только ограничение свободы. Он, будучи наркоманом–рецидивистом, не сидел по-настоящему нигде. Мы понимаем, что он, скорее всего, находится под контролем правоохранителей. После того, что мы услышали в суде, мы понимаем, что нам будет очень просто объяснять людям, которые будут говорить: "Ну как же, был ведь свидетель, который видел, что Титиев курит наркотики". Нам будет очень просто объяснить, что это за свидетель и чего стоят его показания", - заявил Новиков.

По прогнозам адвоката, заседания суда первой инстанции по делу Титиева продлятся еще не менее месяца. Илья Новиков пояснил, что сейчас дело находится на стадии допроса свидетелей обвинения. Далее должны быть допрошены свидетели защиты, после этого обвинение представит материалы дела и доказательства, затем стороны приступят к прениям, и Оюбу будет дано последнее слово.

Начало следующего заседания назначено на 10 часов утра 20 сентября.

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