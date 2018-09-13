13 сентября 2018, 11:40

Ключевой свидетель пришел на заседание по делу Титиева

В Шалинский горсуд сегодня явился для допроса свидетель обвинения, ранее рассказавший, что видел, как Оюб Титиев курит марихуану.

Как писал "Кавказский узел", дело главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева рассматривается с 19 июля в Шалинском горсуде. 6 сентября судья рассказал о безрезультатных поисках свидетеля, который якобы видел, как Оюб Титиев курил марихуану. В тот же день свидетели обвинения дали показания в пользу Титиева, заявив о здоровом образе жизни, который он вел, и назвав немыслимым употребление правозащитником наркотиков.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Свою вину он не признает, заявляя, что наркотики ему подбросили, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Главное о деле Оюба Титиева". О деле Титиева и методах борьбы властей Чечни с несогласными, рассказывается в видеосюжете "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне".

Сегодня поддержать Титиева в суде пришли его родственники, друзья и коллеги. Как и 6 сентября, людей в зале меньше, чем на предыдущих заседаниях, в зале остались свободные места. Из правозащитников приехал только председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

На заседании присутствуют все три адвоката: Марина Дубровина, Петр Заикин и Илья Новиков.

Заседание началось в 10.20 мск, секретарь заявила о явке двоих свидетелей. Ожидается, что в течение дня в суд придут еще два свидетеля, пояснила судья.

Адвокат Петр Заикин уточнил, что сегодня будет продолжен допрос свидетелей обвинения. "Обвинение заявило, что сегодня на процесс они смогут обеспечить 6-7 свидетелей. Если они все явятся, допрос свидетелей обвинения не будет завершён", - сообщил адвокат.

Суд начал допрашивать помощника начальника Курчалоевского РОВД по личному составу Руслана Усаева. В 10.40 мск секретарь суда доложила о явке в суд свидетеля Басханова – одного из основных свидетелей, который дал показания о том, что видел, как Оюб Титиев курит марихуану, передал корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Полицейские отказываются признавать участие в задержании Титиева", "Титиев встретил день рождения за решеткой", "Свидетель поспорил с защитой Титиева о знакомстве с силовиками".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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