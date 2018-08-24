Титиев встретил день рождения за решеткой

24 августа 2018, 12:21

Сегодня главе грозненского "Мемориала" Оюбу Титиеву исполнился 61 год. Свой день рождения он вынужден встречать не в кругу родных и друзей, а находясь под стражей по обвинению в хранении марихуаны.

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев находится под арестом с 11 января. Он не признал своей вины и заявил, что наркотики ему подбросил силовик. Титиев подал в ЕСПЧ жалобу на нарушение его права на свободу, а также на политические мотивы уголовного преследования. Процесс по делу Титиева проходит с 19 июля в Шалинском горсуде.

Шалинский городской суд Чечни 9 июля продлил арест Оюба Титиева до 22 декабря. Ранее, 5 июля, Верховный суд Чечни отказал защите в рассмотрении дела Титиева за пределами Чечни, указав, что оно подсудно Шалинскому горсуду, и продлил арест правозащитнику до 25 июля.

"Родные, друзья, знакомые и просто сочувствующие люди со всей страны и со всего мира поздравляют Оюба Титиева с праздником", - сообщил сегодня правозащитный центр "Мемориал" в своем Telegram-канале, разместив фотографии участников акции в поддержку Титиева.

Международные и российские правозащитные организации неоднократно выступали с требованием освободить Оюба Титиева из-под ареста.

Поддержка Титиева в России

Так, 9 июля на Манежной площади в Москве правозащитники Светлана Ганнушкина и Олег Орлов провели одиночные пикеты в поддержку Оюба Титиева. Они держали в руках плакаты "Свободу Оюбу Титиеву!" и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Орлов и Ганнушкина пояснили, что знали об угрозе задержания, но провели эту акцию для привлечения внимания к делу Титиева. Также в Москве 21 мая представители Правозащитного центра "Мемориал", Amnesty International, Human Rights Watch и Молодежного правозащитного движения вышли к зданию администрации президента России в Москве с одиночными пикетами в защиту Оюба Титиева.

31 мая акция в поддержку чеченского правозащитника прошла в Воронеже. Участники акции под лозунгом "Солидарность сильнее несправедливости!" и горожане подписывали открытки для Титиева. 6 июня уже саратовские активисты потребовали освобождения Оюба Титиева.

13 июня в московском офисе "Мемориала" в Москве состоялась премьера спектакля Театра.doc "Оюб". Прямая трансляция спектакля, посвященного Титиеву, велась на главной странице "Кавказского узла". После окончания спектакля силовики выгнали из офиса "Мемориала" всех зрителей под предлогом проверки информации о заложенной бомбе, однако позднее это сообщение не подтвердилось.

С требованием освободить Оюба Титиева выступали и российские политики. Так, телеведущая Ксения Собчак, зарегистрированная кандидатом в президенты России, 28 января провела в Грозном одиночный пикет с плакатом "Свободу Оюбу Титиеву!". Ксения Собчак и еще один кандидат в президенты России Григорий Явлинский также попросили следствие освободить Оюба Титиева под их личное поручительство.

С обращением к президенту России Владимиру Путину выступили 14 мая 60 человек, среди которых деятели науки и искусства, представители духовенства, журналисты и правозащитники. Они призвали президента России обеспечить передачу дела главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева на федеральный уровень. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это письмо давлением на следствие и суд. Дочь правозащитницы Натальи Эстемировой Лана Эстемирова также опубликовала петицию, в которой попросила президента России передать дело главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева на федеральный уровень. Петиция "Освободим правозащитника Оюба Титиева" на 10.30 мск 24 августа набрала 57 110 подписей.

Международная поддержка Оюба Титиева

Акции с требованием освобождения Титиева прошли и за рубежом. В преддверии чемпионата мира по футболу, проводившегося в России с 14 июня по 15 июля, одиннадцать активистов международной правозащитной организации Amnesty International забросили во двор российского посольства в Бельгии футбольные мячи с требованием восстановить справедливость в отношении главы грозненского "Мемориала". 4 июля активисты на Кубе потребовали освобождения главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.

Заинтересованность в деле Оюба Титиева высказали и европейские политики. 17 июля комиссар Совета Европы призвала генпрокурора России помочь освободить Оюба Титиева из-под стражи. 13 июня 36 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с открытым письмом, в котором призвали организацию добиваться от Владимира Путина освобождения Титиева. 25 мая президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой ПЦ "Мемориал" Александром Черкасовым, который рассказал ему о деле Оюба Титиева. 17 марта миссия США в ОБСЕ призвала освободить правозащитника Оюба Титиева, выразив обеспокоенность из-за его продолжающегося преследования.

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично называл Оюба Титиева "наркоманом". В январском интервью изданию Daily Storm глава Чечни со ссылкой на свидетеля заявил, что "Титиев курил анашу". 15 июля, за два дня до суда, чеченское ТВ показало обвинительный сюжет про Титиева.

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