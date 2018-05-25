Президент Франции заинтересовался делом Титиева

25 мая 2018, 12:58

Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге встретился с главой ПЦ "Мемориал" Александром Черкасовым, который рассказал ему о деле Оюба Титиева и атаках на представительства "Мемориала" в регионах Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик, и передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. 24 мая суд отказался удовлетворить жалобу Титиева на отказ следствия возбудить дело.

24 мая президент Франции Эммануэль Макрон посетил Санкт-Петербургский международный экономический форум, где встретился с Владимиром Путиным. Два президента обсудили, в частности, ситуацию с соблюдением прав человека в России, был поднят вопрос об Олеге Сенцове, информирует "Радио Свобода".

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал украинского кинорежиссера Олега Сенцова, а также эколога Александра Кольченко виновными в терроризме. Сенцов и Кольченко свою вину не признали. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских заключенных в России. Олег Сенцов и Александр Кольченко признаны Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенными.

После этих переговоров Макрон встретился с председателем Правозащитного центра "Мемориал" Александром Черкасовым. "О деле Оюба Титиева и деле "Сети" долго и обстоятельно говорили с Эммануэлем Макроном. А еще - об атаках на "Мемориал" на Кавказе, о НКО-"иностранных агентах", о системной безнаказанности военных преступлений против человечности. Обо всем том, что не есть внутреннее дело государства. Потому что государство, грубо и массово нарушающее права человека внутри своих границ, рано или поздно становится угрозой миру и международной безопасности, написал Александр Черкасов сегодня на своей странице в Facebook.

Президент Франции Эммануэль Макрон заинтересовался делом Оюба Титиева, отметил Черкасов корреспонденту "Кавказского узла". "Реакция Макрона была заинтересованная. Президент переспрашивал, уточнял. Надеюсь, что не зря", - отметил он.

Вопросы Макрона касались деталей дала Оюба Титиева, условий работы "Мемориала" на Кавказе и вообще о работы правозащитных организаций в условиях закона об "иностранных агентах", добавил Черкасов. "Макрона интересовали и атаки на "Мемориал", совершенные в течение этого года. Смешных вопросов не последовало. Разговор был достаточно долгий", - сказал глава "Мемориала".

В ночь на 17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ "Мемориал", а 23 января сотрудники дагестанского офиса получили угрозы с требованием прекратить работу. 28 марта глава офиса Сиражудин Дациев был избит около своего дома. "Очевидно, те, кто пытается уничтожить нашу работу в Чечне, пытаются выдавить ПЦ из всего региона Северного Кавказа", - заявил ранее представитель совета "Мемориала" Олег Орлов.

Черкасов уверен, что французский лидер постарается оказать содействие правозащитникам. "Макрон знание в себе не оставит", - заключил Александр Черкасов.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".