Суд отказал в возбуждении дела о подброшенных Титиеву наркотиках

24 мая 2018, 16:55

Судья не удовлетворил жалобу адвоката Оюба Титиева, добивавшегося отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о подбросе наркотиков чеченскому правозащитнику, сообщил сегодня ПЦ "Мемориал".

Как сообщал "Кавказский узел", глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик, и передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Следствие три раза выносило постановления об отказе в возбуждении дела по заявлению Титиева.

Сегодня в ходе рассмотрения жалобы адвоката Петра Заикина следователь заявил, что заявление Оюба Титиева о подбросе ему марихуаны было проверено, однако осталось подтверждено только его словами.

В свою очередь прокурор в ходе заседания также заявил, что проверка была проведена объективно, отмечается в трансляции с заседания, которая ведется в аккаунте ПЦ "Мемориал" в "Телеграме".

Согласно трансляции, судья отказал в удовлетворении жалобы Петра Заикина.

Постановление об отказе в возбуждении дела о подбросе Оюбу Титиеву наркотиков оставлено в силе, подчеркивают правозащитники.

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