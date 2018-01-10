10 января 2018, 21:37

Защита рассказала о недопуске правозащитников к Оюбу Титиеву

Обвинение в хранении наркотиков Оюбу Титиеву еще не предъявлено, он находится в изоляторе, видимых следов пыток на его теле не обнаружено, сообщил адвокат правозащитника. Силовики провели обыск в доме Оюба Титиева, рассказала правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был задержан силовиками в Чечне утром 9 января. Его адвокат сообщил, что в отношении правозащитника завели дело о хранении наркотиков. У Оюба Титиева найдено около 180 граммов марихуаны, заявили в МВД по Чечне.

Власти Чечни оказывают неприкрытое давление на работающих в регионе правозащитников, заявил сегодня Комитет против пыток, отметив, что права Титиева при задержании были серьезно нарушены. Уголовное преследование Оюба Титиева имеет целью заставить Правозащитный центр "Мемориал" прекратить работу в Чечне, заявила международная организация Human Rights Watch.

Обвинение Оюбу Титиеву пока не предъявлено

По словам адвоката Аслана Тельхигова, вечером 9 января ему "удалось встретиться с Оюбом Титиевым в здании Курчалоевского РОВД Чечни".



"Сейчас он в статусе подозреваемого по статье о хранении наркотиков и находится в изоляторе временного содержания (ИВС). При общении с Титиевым видимых следов насилия на его теле я не заметил", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Тельхигов, представляющий интересы Титиева.



В свою очередь адвокат Петр Заикин сообщил, что руководителю грозненского представительства ПЦ "Мемориал" обвинение пока не предъявлено. Титиев задержан по постановлению следователя на двое суток, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Заикин.



Адвокат также отметил, что представители правозащитных организаций пока не смогли навестить Титиева. "Им не была предоставлена такая возможность", - сказал адвокат Титиева.

Власти Чечни давно интересовались деятельностью Оюба Титиева, с учетом судьбы похищенной и убитой Натальи Эстемировой есть все основания опасаться за него, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Задержание и обвинение Титиева аналогично делам правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, отметила "Новая газета".

Борщев считает дело в отношении Титиева сфабрикованным

В сфабрикованности уголовного дела, возбужденного в отношении Титиева, не сомневается член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.

"Совершенно очевидно, что дело сфабриковано. Сделано это таким примитивным способом, как подброс наркотиков. Способ этот давно уже разоблачен, многие случаи его использования исследованы и доказана фальсификация. К сожалению, применение этого способа фальсификации в Чечне по отношению к Титиеву свидетельствует о том, что там продолжают использоваться эти недостойные методы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Борщев.



Борщев также подчеркнул, что Титиев "вел здоровый образ жизни и многим известен как человек верующий". "Подозрения в хранении наркотиков абсолютно не соответствуют действительности. Поэтому и российская, и международная правозащитная общественность возмущены действиями против Титиева", - отметил Борщев.

Борщев полагает, что преследование Титиева связано с желанием "нанести удар по ПЦ "Мемориал" и другим независимым правозащитным организациям".

"Власти Чечни считают, что правозащитники - это враги общества, люди, с которыми надо бороться. Такого рода отношение к правозащитникам в Чечне культивируется. Поэтому закономерно, что в республике столь безобразно обошлись с руководителем представительства "Мемориала"", - резюмировал Борщев.

Силовики провели обыск в доме Титиева

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти незамедлительно освободить Оюба Титиева. По его словам, Титиев "подвергается уголовному преследованию по сомнительным обвинениям". "Я призываю российские власти: как региональные, так и федеральные, обеспечить немедленное освобождение г-на Титиева и предоставить ему необходимую защиту", - цитирует сегодня заявление Муйжниекса "Интерфакс".

Соединенные Штаты настаивают на немедленном освобождении руководителя чеченского правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Мы встревожены известиями о том, что глава местного отделения российской правозащитной неправительственной организации "Мемориал" Оюб Титиев был арестован. <...> Мы призываем власти Чечни немедленно освободить Титиева и сделать так, чтобы независимое гражданское общество не запугивалось и не притеснялось", - цитирует заявление Госдепартамента США ТАСС.

Между тем глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина сообщила о том, что силовики провели обыск в доме Титиева."В доме Титиевых прошел обыск. Ничего компрометирующего не нашли. Не принесли, стало быть! Уже хорошо", - написала сегодня Ганнушкина на своей странице в Facebook.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"