12 января 2018, 15:39

Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования

5 сентября 2016 года чеченский журналист, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев был осужден на три года с отбыванием в колонии общего режима по обвинению в хранении наркотиков.

Непосредственно перед арестом, 16 апреля 2016 года, Гериев был похищен вооруженными людьми по дороге в аэропорт, когда уже купил авиабилет и прошел электронную регистрацию. После похищения силовиками у него отобрали телефоны и рюкзак, в котором потом оказались наркотики. Вооруженные люди отвезли журналиста в лесополосу и допрашивали, скрутив ему руки проволокой и надев на голову пакет. Гериева при этом обвиняли в действиях против властей Чечни, задавали вопросы о его журналистской деятельности и заставили признаться в хранении марихуаны.

В сентябре 2016 года к Гериеву в СИЗО приходили сотрудники ФСБ и предлагали помощь в обмен на сведения о "Кавказском узле".

В суде Жалауди Гериев отказался от показаний, данных в ходе предварительного следствия, заявив, что давал их под давлением. Адвокат Гериева Алауди Мусаев заявил о фальсификации ключевого свидетельства по делу - пакета, в котором якобы находились наркотики. Оказалось, что изъят был один пакет, а на экспертизу был отправлен уже другой. 23 ноября Верховный суд Чечни решил направить в следственные органы сообщение Гериева о похищении.

28 декабря 2016 года Верховный суд Чечни оставил приговор Жалауди Гериеву без изменения. Президиум Верховного суда республики также оставил приговор в силе, исключив осуждение журналиста по обвинению в незаконном приобретении наркотиков в особо крупном размере и ссылку об исследовании результатов проверки по заявлению Гериева о похищении и пытках. В июне 2017 года защита Гериева подала жалобу в ЕСПЧ. В конце июля 2017 года Верховный суд России отказал журналисту в рассмотрении кассационных жалоб на приговор. 10 октября адвокаты корреспондента оспорили этот отказ, подав жалобу на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

1 декабря 2017 года Верховный суд России отказал в направлении на кассационное рассмотрение жалобы Жалауди Гериева на приговор по делу о незаконном обороте наркотиков.

ПЦ "Мемориал" признал Гериева политзаключенным. Заявления в его поддержку опубликовали более десятка международных правозащитных организаций. Петиция в защиту журналиста собрала более 24 000 подписей. О своей озабоченности в связи с преследованием Жалауди Гериева заявили миссии США и ЕС при ОБСЕ.

"Кавказский узел" считает уголовное дело в отношении журналиста Жалауди Гериева сфабрикованным, а обвинения в употреблении наркотиков – полностью надуманными. Отсутствие прямых доказательств вины Гериева и давление на него в ходе следствия дают основания полагать, что уголовное преследование корреспондента "Кавказского узла" связано с его профессиональной деятельностью.