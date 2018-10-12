Дело Гериева стало основой доклада "ПЭН-центра" о давлении на журналистов

12 октября 2018, 21:02

Осужденный в Чечне корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев должен быть немедленно освобожден, заявила "Ассоциация ПЭН-центр-Москва" в докладе об ограничении свободы слова в России.

Как писал "Кавказский узел", чеченский журналист, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди (Жалавди) Гериев 5 сентября 2016 года осужден на три года колонии общего режима по обвинению в хранении наркотиков. ПЦ "Мемориал" признал Гериева политзаключенным, говорится в биографической справке о Жалауди Гериеве, опубликованной на "Кавказском узле".

В московском офисе Правозащитного центра "Мемориал" 10 октября прошла презентация доклада «Жесткие ограничения свободы слова и свободы выражения мнений в 2012–2018 гг.», который был подготовлен недавно созданной организацией "Ассоциация ПЭН-центр-Москва". Доклад представляли президент организации Александр Архангельский, ее директор Надежда Ажгихина и другие члены ассоциации.

Исследование подготовлено также при участии Международного PEN-центра совместно с ассоциацией «Свободное слово» и Санкт-Петербургским ПЕН-центром. В основу доклада, который рассказывает о наиболее ярких примерах нарушения свободы выражения мнений в СМИ, литературе, театре, кино и в Интернете в России, легли материалы первого доклада ассоциации «Свободное слово», а также данные, предоставленные Фондом Защиты гласности, Центром защиты прав СМИ, Правозащитным центром «Мемориал», Интернет-СМИ "Кавказский узел" и другими организациями.

В главе доклада «Свобода слова в СМИ под угрозой» разбирается давление на независимые СМИ, проблемы безопасности и арестов журналистов, а также вопросы блокировка медиа и давления на соцсети, рассказала на презентации член "ПЭН-центр-Москва" Ольга Дробот.

Сверхзадача доклада - призвать к солидарности с преследуемыми, пояснила она. "Потому что солидарность многое дает не только тем, кто нуждается в поддержке, но и тем, кто её проявляет. Ценность в свободе слова, но и необходимость бороться за неё тоже является ценностью. Бороться надо с законами, из-за которых людей сажают", - подчеркнула Дробот в своем выступлении.

Правозащитники связали дело Гериева с его публикациями

Фактически главным кейсом в главе о нарушениях прав журналистов идёт разбор дела Жалауди Гериева, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Надежда Ажгихина. "Он тот человек, к кому стоит привлечь внимание. Его случай, к сожалению, не стал предметом общественной дискуссии. Мы будем привлекать внимание к нему, как и к каждому журналисту, который подвергся преследованию или нападению", - пояснила она.

Имя Гериева - единственное, названое в разделе «Основные факты и выводы» доклада, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла". Жалауди Гериев упомянут в сравнительном анализе преследований журналистов, на которых оказывалось давление, в частности, из-за освещения или участия в антикоррупционных протестах.

"По меньшей мере 14 журналистов были арестованы в ходе массовых антикоррупционных протестов 26 марта 2017 года. Они получили административное наказание, тогда как другой журналист, Жалауди Гериев с сентября 2016 года находится в тюрьме в Чечне, приговоренный к трем годам заключения по необоснованному обвинению в хранении наркотиков", - говорится в докладе ПЭН-центра.

Помимо этого, непостредственно в главе документа, рассказывающей более подробно о случаях преследования журналистов в России, размещен детальный кейс с фактами из дела Жалауди Гериева. После описания истории преследования Гериева даются собственные выводы авторов доклада. "Международный ПЕН-центр, ПЭН-Москва и Санкт-Петербургский ПЕН-центр считают, что обвинения против Жалауди Гериева связаны с его публикациями, и требуют немедленного и безоговорочного освобождения журналиста", - говорится в докладе.

Для освобождения журналиста требуется активное вмешательство общественности, считает Надежда Ажгихина. "Но у некоторой части её существует мнение, что Чечня это уже как бы и не Россия, и что там происходит, не очень понятно. Мы бы хотели привлечь внимание общества именно к таким фактам, которые позволили бы проявить людям сочувствие и солидарность", - сказала она.

Российские власти не реагируют на насилие в отношении журналистов, что создает атмосферу безнаказанности, считают авторы доклада. "По данным Комитета защиты прав журналистов, в России с 1992 по 2018 годы убиты 58 журналистов. 33 убийства остались полностью или частично безнаказанными", - сообщается в документе.

"ПЭН-центр" пообещал изучить дело волгоградского публициста Стомахина

Один из присутствовавших на презентации поинтересовался, не было ли в докладе избирательности в зависимости от политических взглядов преследуемых. "В частности, есть такой писатель Борис Стомахин. Его почему-то обходят молчанием. Может быть, из-за радикальности воззрений. Может быть, считают, что он за дело сидит?" – спросил он.

В 2015 году Борис Стомахин был приговорен к трем годам лишения свободы за свою публикацию о терактах в Волгограде 29-30 декабря 2014 года. Суд решил, что в своих публикациях Стомахин оправдывал терроризм. Этот срок стал для него третьим, на момент приговора Стомахин уже отбывал наказание по аналогичному обвинению с апреля 2014 года. Срок его заключения должен завершиться в ноябре 2019 года. Стомахин сотрудничал с "Кавказ-центром", публикации которого включены в список "Федеральный список экстремистских материалов". Сайт "Кавказ-центр" и его зеркала были признаны в России экстремистскими в сентябре 2011 года Никулинским судом Москвы.

Для авторов доклада не важны политические взгляды преследуемых, но они отмечают их в случае несогласия с чьим-то мировоззрением, ответил Александр Архангельский. "Стомахина изучим к следующему докладу. Но, по моему мнению, уголовно наказуемыми могут быть только прямые призывы к насилию. А за любые слова, где нет таких призывов, как бы они не были неприятны, преследовать нельзя", - пояснил Архангельский.

Кроме того, не все случаи преследований могли быть включены в доклад, уточнила Надежда Ажгихина. "Прежде всего сам человек должен согласиться на включение его в доклад ПЭН-центра", - сказала она.

Напомним, что в 2017 году представители правозащитной организации Amnesty International на презентации ежегодного доклада о правах человека в мире заявили об усилении давления на правозащитников и журналистов в Чечне. Правозащитники указали, в частности, на то, что по сфабрикованному делу о хранении наркотиков был осужден Жалауди Гериев. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования".