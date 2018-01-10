10 января 2018, 19:33

HRW назвала задержание Титиева попыткой выдавить "Мемориал" из Чечни

Уголовное преследование Оюба Титиева по делу о наркотиках имеет целью дискредитировать правозащитника в глазах чеченской общественности и заставить Правозащитный центр "Мемориал" прекратить работу в Чечне, заявила международная организация Human Rights Watch.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был задержан силовиками в Чечне утром 9 января. Его адвокат сообщил, что в отношении правозащитника завели дело о хранении наркотиков. У Оюба Титиева найдено около 180 граммов марихуаны, заявили в МВД по Чечне.

Власти Чечни оказывают неприкрытое давление на работающих в регионе правозащитников, заявил сегодня Комитет против пыток, отметив, что права Титиева при задержании были серьезно нарушены.

Правозащитный центр «Мемориал» в Чечне документирует и широко освещает практикуемые местными властями пытки, насильственные исчезновения и коллективные наказания, в том числе карательные поджоги домов, поэтому чеченские власти заинтересованы в прекращении его деятельности. Нападениям и притеснениям правозащитников в Чечне в последние годы часто предшествовали угрожающие высказывания главы республики в их адрес, указывает Human Rights Watch (HRW).

Оюб Титиев, возглавивший работу «Мемориала» в Чечне после убийства Натальи Эстемировой, в последние годы часто "сталкивался с угрозами и требованиями отказаться от правозащитной деятельности". "Нет никаких сомнений в том, что [преследование] Титиева – это очередная попытка наконец-то заставить уйти из Чечни правозащитный центр «Мемориал»", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте организации.

Задержание и обвинение Титиева аналогично делам правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, отметила "Новая газета". Власти Чечни давно интересовались деятельностью Оюба Титиева, с учетом судьбы похищенной и убитой Натальи Эстемировой есть все основания опасаться за него, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Силовики в Чечне все чаще наказывают критиков местной власти путем фабрикации дел о хранении наркотиков, поскольку такие обвинения серьезно дискредитируют человека в глазах консервативного чеченского общества, отмечает HRW, также указывая на сходство дела против Оюба Титиева с делами Кутаева и Гериева. "И в первом, и во втором случае задержанные подвергались пыткам", жизнь Оюба Титиева сейчас также в опасности, подчеркивает HRW.

Международные партнеры России должны осудить преследование Титиева и призвать власти страны вмешаться в ситуацию с целью освобождения правозащитника, заключает Human Rights Watch.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".