09 января 2018, 18:35

"Новая газета": Титиев рискует повторить судьбу Кутаева и Гериева

Адвокат Оюба Титиева сообщил, что на его подзащитного завели дело о хранении наркотиков. Ситуация с Титиевым абсолютно схожа с делом правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, пишет "Новая газета".

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром в Чечне силовики задержали руководителя грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. По словам члена правления ПЦ "Мемориал" Олега Орлова, Оюб Титиев был задержан у села Курчалой сотрудниками ДПС. По предварительной информации, Титиев был доставлен в РОВД Курчалоевского района, сообщил Орлов.

Власти Чечни должны предоставить полную информацию о задержании и местонахождении руководителя грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, заявили правозащитники. По данным Правозащитного центра "Мемориал", адвокат Титиева не был допущен в отдел полиции, где, как он считает, находится его подзащитный.

Силовики заподозрили Оюба Титиева в хранении наркотиков, говорится в материале "Адвокат: задержанного в Чечне 60-летнего главу "Мемориала" Оюба Титиева обвинили в хранении наркотиков", опубликованном "Новой газетой".

По данным издания, адвокат Оюба Титиева сообщил, что в отношении его подзащитного возбуждено дело по 228-й статье Уголовного кодекса России ("незаконное приобретение и хранение наркотических средств").

В материале издания также отмечается, что адвоката Титиева не пускают к подзащитному, хотя уже достоверно установлено, что правозащитник находится в здании Курчалоевского РОВД. При этом МВД по Чечне пока официально не подтверждает информацию о задержании Титиева.

"Ситуация с Титиевым абсолютно схожа с задержанием и обвинением чеченского общественного деятеля Руслана Кутаева и журналиста "Кавказского узла" Жалауди Гериева. И Кутаев, и Гериев были обвинены и осуждены по сфабрикованным делам о хранении наркотиков. Это известный в Чечне способ расправы с инакомыслящими, независимыми журналистами и правозащитниками", - подчеркивает "Новая газета".

"Сотрудники "Новой газеты" знают Титиева более двадцати лет. Это религиозный человек, ведущий исключительно здоровый и спортивный образ жизни", - отмечает издание.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Руслана Кутаева и Жалауди Гериева. Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".