11 января 2018, 09:39

Глава СПЧ попросил Бастрыкина проверить дело Оюба Титиева

Задержание руководителя грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, заподозренного в хранении наркотиков, может быть связано с его правозащитной деятельностью, пояснил глава СПЧ Михаил Федотов председателю Следкома Александру Бастрыкину.

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. У него найдено около 180 граммов марихуаны, заявили полицейские. Адвокат Титиева сообщил, что на его подзащитного завели дело о хранении наркотиков. Комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс 10 января потребовал от российских властей освободить Титиева.

Ситуация с Титиевым абсолютно схожа с делами правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, отметила "Новая газета". Власти Чечни давно следили за деятельностью Оюба Титиева, с учетом судьбы похищенной и убитой Натальи Эстемировой есть все основания опасаться за Титиева, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов направил обращение председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку задержания Оюба Титиева, сообщила сегодня пресс-служба СПЧ.

Задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики могли быть правозащитнику подброшены, пояснил свою просьбу глава СПЧ.

"Государство всячески должно поддерживать правозащитную деятельность, а не пытаться наказывать правозащитников", - цитирует обращение Михаила Федотова сайт Совета.

Информация о реакции Александра Бастрыкина на обращение правозащитника на сайте Следственного комитета по состоянию на 09.39 мск не опубликована.

В 2017 году представители правозащитной организации Amnesty International заявили об усилении давления на правозащитников и журналистов в Чечне. Правозащитники указали в том числе на то, что по сфабрикованному делу был осужден корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев. Новости по делу Гериева собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Дело Гериева", в разделе "Справочник" опубликован материал "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования".

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".