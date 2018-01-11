11 января 2018, 04:52

Комиссар Совета Европы по правам человека призвал освободить Оюба Титиева

Комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс распространил обращение, в котором призвал российские власти немедленно освободить главу грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

Как сообщал "Кавказский узел", Оюб Титиев был задержан силовиками в Чечне утром 9 января. Адвокат Титиева сообщил, что на его подзащитного завели дело о хранении наркотиков. У Оюба Титиева при досмотре изъята марихуана весом около 180 граммов, заявили в МВД по Чечне.

Ситуация с Титиевым абсолютно схожа с делами правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, отметила "Новая газета". Власти Чечни давно следили за деятельностью Оюба Титиева, с учетом судьбы похищенной и убитой Натальи Эстемировой есть все основания опасаться за Титиева, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как заявил Нил Мужниекс, сообщение о задержании и аресте Оюба Титиева вызвало у него глубокую обеспокоенность.

"Оюб Титиев на протяжении многих лет вносит бесценный вклад в защиту прав человека, в том числе предпринимая усилия по привлечению к ответственности чеченских властей за нарушения прав человека. Сегодня он сам подвергается уголовному преследованию на основании обвинений, правдоподобность которых вызывает сомнение", - написал Нил Мужниекс на странице в социальной сети Facebook.

Комиссар Совета Европы по правам человека призвал власти Российской Федерации на региональном и федеральном уровнях незамедлительно обеспечить освобождение Оюба Титиева из-под стражи и предоставить ему все необходимые гарантии безопасности во время разбирательства его дела.

Отметим, что 180 грамм марихуаны квалифицируется в уголовном производстве как "Значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства" и наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В 2017 году представители правозащитной организации Amnesty International (AI) на презентации ежегодного доклада о правах человека в мире заявили об усилении давления на правозащитников и журналистов в Чечне. Правозащитники, в том числе, указали на то, что по сфабрикованному делу был осужден корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев. Новости по делу Гериева собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Дело Гериева", в разделе "Справочник" опубликован материал "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования", а в разделе "Персоналии" - биография Жалауди Гериева.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".