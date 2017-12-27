27 декабря 2017, 19:56

Правозащитники рассказали об избиении подростков чеченскими силовиками

Чеченские силовики принудили подростков из станицы Старогладовской извиниться на камеру перед жителями села Иласхан-Юрт, с которыми у молодых людей была ссора, сообщил Правозащитный центр "Мемориал". Правозащитники обратились в прокуратуру.

Подростков из станицы Старогладовской Шелковского района принудили к извинениям после их грубых высказываний в адрес жителей Иласхан-Юрта в мессенджере WhatsApp. На двух видеороликах, попавших в социальные сети, запечатлены двое юношей и одна девушка, говорится в релизе Правозащитного центра "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Село Иласхан-Юрт в Гудермесском районе Чечни известно как родина суфийского шейха Кунта-хаджи Кишиева, почитаемого жителями республики, в том числе Рамзаном Кадыровым, отмечают правозащитники.

На одном из видео, снятом предположительно внутри ведомственного здания, человек в камуфляжной форме с погонами майора оскорбляет и унижает сидящего на диване подростка, а затем избивает его. Диалог ведется на чеченском языке: парень признается силовику, что он и его приятели "поссорились с жителями Иласхан-Юрта", пытается извиняться, а тот бьет подростка и требует "рассказывать". В конце видеозаписи длительностью 1 минуту 39 секунд парень просит прощения и говорит, что сожалеет. "Мне-то что тебя прощать. Тебя село должно простить", - говорит избивавший его силовик (перевод с чеченского ПЦ "Мемориал").

Принуждение к публичным извинениям широко практикуется в Чечне и периодически за ее пределами, в соседних республиках. С такими извинениями в Чечне неоднократно выступали критики власти и люди, жаловавшиеся до этого на чиновников. Жителей Чечни больше насилия и смерти пугают унижение и коллективная ответственность, которую практикуют власти, говорится в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

На другом видео трое подростков - двое юношей и девушка - находятся в помещении. Их оскорбляют и заставляют извиняться; двое парней произносят слова извинения, говоря о том, что "Иласхан-Юрт — почитаемое село". Девушка на видео не произносит ни слова. При этом голос за кадром обращается к ней со словами: "Тебя повесить надо бы. Таких тварей как ты, нужно убивать еще до рождения", - цитирует ПЦ "Мемориал" перевод реплик на видео с чеченского.

Правозащитники направили в прокуратуру Шелковского района заявление с просьбой проверить факт применения силовиками насилия к подросткам.

О задержании и избиении школьников, рассылавших жителям Иласхан-Юрта хулиганские сообщения через WhatsApp, сообщило 13 декабря "Кавказ.Реалии". По информации издания, четверо школьников повздорили в социальных сетях со сверстниками из Иласхан-Юрта, после чего их нашли и заставили извиниться за сказанное.

Следственное управление СКР по Чечне 19 декабря сообщила о начале доследственной проверки "по сообщению в СМИ о противоправных действиях неустановленного сотрудника полиции в отношении подростка".

Проверка, как сообщило следствие, проводится в порядке статей 144-145 УПК РФ, регулирующих порядок рассмотрения сообщения о преступлении и принятия по ним решения. О результатах проверки следственные органы пока не сообщали.