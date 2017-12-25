25 декабря 2017, 20:54

Гей из Чечни рассказал о требованиях извиниться перед Кадыровым

Беженец из Чечни Мовсар Эскерханов заявил, что его заставили попросить прощения у руководства республики за свой каминг-аут.

Как писал "Кавказский узел", выходец из Чечни Мовсар Эскерханов, пытающийся получить статус беженца в Германии, 13 ноября в эфире чеченского телеканала попросил прощения у руководства Чечни, объяснив, что публично признаться в гомосексуальности его вынудили западные журналисты, преследовавшие цель "опозорить чеченцев".

По словам Мовсара Эскерханова, его вынудили извиниться в эфире ЧГТРК "Грозный" за то, что изданию Time он рассказал о своей гомосексуальности. Эскерханов рассказал, что пришедшие к нему под угрозами заставили его попросить прощения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Они дали понять, что если я дальше буду говорить, то будут проблемы. Сказали, что я должен в первую очередь думать о семье. Также мне заявили, что если я снова продолжу говорить, то у меня будут проблемы", - сказал Эскерханов в интервью телеканалу RTVI.

В интервью телеканалу Эскерханов также рассказал о том, что он опасается нападения и поэтому не выходит из своего дома.

В конце сентября американское издание Time опубликовало статью об Эскерханове, который несколько лет назад уехал в Германию. Мужчина рассказал, что своей историей хочет помочь другим чеченским геям и призывает их "не бояться никого", сообщила 14 ноября "Русская служба Би-би-си", отметив, что этот человек стал первым уроженцем Чечни, открыто заявившим о своей гомосексуальности.

Жители Чечни неоднократно публично отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждения критиков власти в республике приобрел системный характер, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. 21 декабря российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал в Facebook выдержанное в подчеркнуто уважительном тоне "Открытое письмо горному брату". Обращаясь к неназванному адресату, Лебедев сообщил, что наблюдает новую традицию "заставлять людей извиняться за любую критику", и отметил, что публичные извинения, полученные под давлением, нельзя считать искренними.

Напомним, что о задержаниях и убийствах мужчин, заподозренных в Чечне в гомосексуальности, в апреле сообщила "Новая газета". При этом опрошенные "Кавказским узлом" жители республики утверждают, что знали о расправах над геями давно. За полгода активисты собрали 300 тысяч евро на эвакуацию геев из Чечни.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященная преследованию представителей ЛГБТ в республике.