21 декабря 2017, 18:38

Связь поста Лебедева с Кадыровым вызвала споры у кавказоведов

"Горный брат", которого упрекнул в нетерпимости к критикам дизайнер Артемий Лебедев, - это глава Чечни Рамзан Кадыров, предположил сотрудник РАН Михаил Рощин. Обращение Лебедева адресовано абстрактному жителю Северного Кавказа, считают правозащитник Александр Верховский и политолог Александр Малашенко. Поводом для поста Лебедева стал инцидент с извинениями за сценку в Comedy Woman, убежден журналист Орхан Джемаль.

Прошлой ночью российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев на своей странице в Facebook опубликовал выдержанное в подчеркнуто уважительном тоне "Открытое письмо горному брату".

"Мы не первый год знакомы, но только относительно недавно я начал замечать, что ты придумал новую традицию - заставлять людей извиняться за любую критику, за косой взгляд на тебя, за неаккуратное слово про твою сестру", - написал Лебедев.

Он отметил, что извинения, полученные под давлением, нельзя считать искренними. "Скажу честно, если к [моему телу] поднесут паяльник - можно даже его к розетке не подключать - я любое извинение на любую камеру скажу. И все мои знакомые то же самое сделают. Ты сильный и дерзкий, тебя все боятся. Но просто поверь - все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились. И все, кто смотрели эти извинения, они в них тоже не верят", - сообщил блогер.

Лебедев также посоветовал неназванному адресату брать пример с пожилых людей. "В твоей культуре мудрость тоже очень ценится, но почему-то только в старости. Тебе дам совет - бери пример со своих стариков. Они заслужили свое уважение без паяльника, как цивилизованные люди", - написал Артемий Лебедев.

Рощин уверен, что обращение адресовано главе Чечни

Артемий Лебедев обратился персонально к Рамзану Кадырову, убежден старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"Это очевидно. А к кому же еще?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.

Жители Чечни неоднократно публично отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждения критиков власти в республике приобрел системный характер, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

По его мнению, Лебедев дает Кадырову "дружеский добрый совет, как улучшить свой имидж". "Лебедев правильно аргументирует опытом кавказских стариков. Как правило, это люди мудрые и не всегда с легкой судьбой. Те, кто дожил до старости, - исключительно достойные люди, которые умеют себя вести", - пояснил Рощин.

Он не исключил, что слова Лебедева будут восприняты Кадыровым "правильно". "Пост выдержан в панибратском, простом и доступном стиле. Сам Рамзан Ахматович тоже любит жестко высказаться, поэтому пост ему понятен. Конечно же, Кадыров не станет проводить демократических реформ в республике - это невероятно, но не исключаю, что смягчит риторику", - сказал ученый.

Обращение Лебедева - это "серьезный сигнал" для главы Чечни, считает Михаил Рощин. "Одно дело, когда на Кадырова ругаются правозащитники, это их работа, и совсем другое, когда на проблемы указывает абсолютно сторонний человек - дизайнер, не имеющий никакого отношения к проблемам Чечни и правам человека", - пояснил свою мысль эксперт.

Малашенко увидел в письме блогера обращение ко многим людям

Пост Артемия Лебедева адресован всем, кто применяет насилие в отношении оскорбивших их визави, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Это обращение ко многим людям, в том числе и к Рамзану Кадырову. Это обращено ко всем, кто такими вещами [как насильственное извинение] занимается. Даже к покойнику Сталину: как известно, под паяльником сначала признавались, затем наиболее отчаянные в суде говорили, что его заставили дать нужные показания", - высказал свою версию политолог.

При этом нельзя однозначно сказать, что письмо "горному брату" – это обращение к Кадырову, подчеркнул Малашенко.

Верховский и Джемаль сочли пост Лебедева реакцией на скандал с ТНТ

Обращение Лебедева связано с извинениями участников шоу Comedy Club перед ингушами, считает директор правозащитного центра "Сова", эксперт по вопросам религии, национализма и ксенофобии Александр Верховский.

С 10 по 14 декабря представители компании Comedy Club Production и актеры ТНТ четыре раза публично извинились за возмутившую зрителей сценку, где одна из актрис сыграла работницу эскорт-агентства. Пользователи соцсетей решили, что в номере разыгрывается миниатюра про девушку из Ингушетии. Практика публичных извинений появилась в Чечне и распространилась за ее пределы, отмечается в опубликованной "Кавказским узлом" справке "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

"Пост навеян недавними событиями на ТНТ. Я уверен, это связано с последней историей. Здесь нет обращения к какому-то конкретному человеку. Это абстрактное обращение. Имеются в виду все кавказцы, в частности и ингуши. Они вполне годятся в "горные братья", - поделился своим мнением с корреспондентом "Кавказского узла" Александр Верховский.

Он исключил версию, что пост обращен к главе Чечни Рамзану Кадырову. "С Кадыровым никаких новостей [о публичных извинениях] в последнее время не было. С чего бы вдруг Лебедеву обращаться к нему? Почему он раньше этого не сделал?" - задался вопросом правозащитник.

В свою очередь журналист Forbes Орхан Джемаль придерживается мнения, что пост Лебедева "направлен не только Кадырову, но и иным кавказским деятелям, кто прибегает к практике насильственных извинений".

"Я считаю, что это не исключительно обращение к Кадырову, потому что практика публичных извинений была и в Дагестане при Абдулатипове. На Youtube есть видео избиения и унижения людей с последующими извинениями, принесенными Абдулатипова. Да, началось это в Чечне, но сейчас это касается далеко не одной Чечни", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Орхан Джемаль.

В Дагестане в июле 2017 года избили и заставили извиниться жителей села Карагас, авторов нецензурного видеообращения к Рамазану Абдулатипову. Авторы видеообращения требовали "оставить ногайцев в покое". Перед Абдулатиповым извинился и сельский джамаат.

Вместе с тем поводом для поста Лебедева послужило не поведение Кадырова, а инцидент с извинениями за сценку в Comedy Woman, убежден Джемаль.

По состоянию на 17.44 мск Рамзан Кадыров не прокомментировал на своей странице в Instargram "открытое письмо" Артемия Лебедева.

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"