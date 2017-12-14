14 декабря 2017, 17:14

В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами

Юмористическая зарисовка в эфире ТНТ о девушке, которая работает в агентстве эскорт-услуг, вызвала волну возмущения у некоторых представителей ингушского сообщества, которые решили, что в миниатюре показана ингушская проститутка.

Разгневанные пользователи соцсетей грозили "переловить по одному" обидчиков и заставить их "на коленях выпрашивать прощение". В осаду было взято здание телеканала. Директор продюсерской компании, выпускающей шоу, был вынужден принести публичные извинения.

Как отмечают эксперты, в этой истории видно, что молодежь с Кавказа будто бы получила карт-бланш, копируя культ силы старших товарищей из руководства Чечни.

Сомнительные обиды и штурм ТНТ

По сюжету юмористической миниатюры, которая была показана в выпуске передачи Comedy Woman 8 декабря, хозяйка эскорт-агентства ругает сотрудницу, которая в ответ ругается по-ингушски. Некоторых пользователей соцсетей это возмутило, поскольку они посчитали, что в сценке ингушскую девушку представляют в качестве проститутки.

"За каждое слово в сторону целомудренных ингушек вы ответите!", - написали пользователи Instagram под видеозаписью фрагмента шоу, размещенной на странице comedy__woman в Instagram.

"Единственные две республики, это Ингушетия и Чечня - где нету саун с девчонками, где нету публичных домов, продажных женщин, и это знают большинство", - написал пользователь Instagram с ником dzhigit_m.

"Немедленно принесите публичные извинения тем, кого смеете незаслуженно оскорблять!!! И ещё, очень плохо завидовать чистому и хорошему, потеряв вдоль и поперёк свою чистоту во всех смыслах…", - написала fa.ttoshka.

Однако, строго говоря, в миниатюре нигде не шло речи о проституции. Говорилось только, что девушки занимаются эскортом, сопровождают высокопоставленных гостей.

Кроме того, по диалогу героев сценки можно заметить, что персонаж, которого критики ролика посчитали проституткой-ингушкой, это скорее еврейская девушка, которая умеет ругаться по-ингушски. На ее еврейское происхождение указывает то, что в сценке к ней обращаются "ашкенази".

Ашкеназы – еврейский субэтнос, сформировавшийся в Центральной Европе.

11 декабря возле здания телеканала ТНТ собрались несколько десятков агрессивно настроенных уроженцев Северного Кавказа и попытались ворваться в редакцию. Об этом в своем "Твиттере" написал сотрудник "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев.

По словам Варфоломеева, группа разошлась только после того, как к ТНТ приехали два автобуса с бойцами ОМОН.

Кроме того, в группе "Ингуши поймут" в соцсети "ВКонтакте" было размещено сообщение с призывом собраться на протестную акцию в Москве на Кутузовском бульваре.

"Встреча организуется по причине видео с ТНТ, порочащего честь и достоинство ингушских женщин и в целом ингушского народа. Этот проект Сomedy Woman совсем переходит все границы", - написал автор сообщения.

Акцию планировалось провести 12 декабря в 16:00, но о том, пришел ли на нее хоть кто-то, никаких данных нет.

Извинения не по кавказским традициям, а по кадыровскому образцу

1 декабря генеральный директор компании Comedy Club Production, выпускающей шоу Comedy Woman, Андрей Левин приехал в Москве в постоянное представительство Ингушетии, чтобы "выразить публичные извинения за выход в эфире шоу Comedy Woman на телеканале ТНТ номера, в котором некорректно отзывались о девушках из Ингушетии".

Текст с извинениями был также опубликован на сайте компании.

"В последнем выпуске шоу Comedy Woman на ТНТ от 08.12.2017. был показан номер с участием актрисы Екатерины Скулкиной, который, по высказываниям некоторых телезрителей, оскорбил их национальные чувства. От лица продюсеров Comedy Club Production, создателей, руководителей и авторов шоу Comedy Woman приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию", - говорится в сообщении компании Comedy Club Production.

4 ноября 2016 года рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный или Слава КПСС, опубликовал на канале в YouTube видео с извинениями в адрес чеченских девушек после того, как в октябре 2016 года в сообществе "Крепость Грозная" в соцсети "ВКонтакте" появилась запись с отрывком рэп-баттла Гнойного и исполнителя Nongratta на SlovoFest в октябре 2014 года. Пользователи сообщества "Крепость Грозная" сочли одно из высказываний рэпера оскорбительным, потребовав от него "ответить за свой гнойный рот".

Практика принуждений к публичным извинениям "ни в коем случае не связана с какими-то кавказскими, горскими или исламскими традициями", заявила корреспонденту "Кавказского узла" программный директор по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина.

Она обратила внимание, что на протяжении последних лет "практика публичных унижений используется властями Чечни". "Судя по всему, такая практика оказалась заразительной и за пределами Чечни, распространилась уже и на низовом уровне. Трудно не увидеть сходства поведения молодых людей, требующих извинений, с манерой поведения главы Чечни и его силовиков, которые не первый год систематически требуют от кого-нибудь публичных извинений на камеру", - указала Локшина.

О ряде случаев вынужденных публичных извинений в Чечне сообщала организация "Хьюман Райтс Вотч" в своем докладе "Как по минному полю". Так, например, в декабре 2015 года социальный работник Айшат Инаева подверглась публичному унижению и была вынуждена приносить извинения после того, как записала аудиообращение к Рамзану Кадырову о вымогательстве со стороны местных чиновников. Также широко известен эпизод с публичным унижением жителя Чечни Адама Дикаева за критику поведения Рамзана Кадырова. В соцсетях распространено видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и поддержке действующей власти. О подобных случаях "Кавказский узел" рассказывает в подшивке "Инакомыслие в Чечне".

Тот факт, что требования публичных извинений действительно не имеют никакого отношения к кавказским и тем более исламским обычаям, подтвердил в интервью "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

"Практика публичных извинений появилась в Чечне и распространилась за ее пределы. Определенный тренд задал глава Чечни", - отметил Муханов.