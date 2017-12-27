27 декабря 2017, 05:12

Члены диаспоры рассказали о страхе перед властями Чечни

Германия вслед за Францией изменила отношение к просителям политического убежища из Чечни, некоторым из них уже грозит высылка на родину. В Европе большинство беженцев из Чечни живут в страхе возможного преследования со стороны представителей Рамзана Кадырова и вынуждены отказаться от публичной критики властей республики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители чеченской диаспоры.

Как информировал "Кавказский узел", выходец из Чечни Мовсар Эскерханов, который пытается получить статус беженца в Германии, 13 ноября в эфире чеченского телеканала попросил прощения у руководства республики, объяснив, что публично признаться в гомосексуальности его вынудили западные журналисты, преследовавшие цель "опозорить чеченцев". Но 25 декабря Эскерханов заявил, что его заставили попросить прощения у руководства республики за свой каминг-аут.

Жители Чечни неоднократно публично отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждения критиков власти в республике приобрел системный характер, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. 21 декабря российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал в Facebook выдержанное в подчеркнуто уважительном тоне "Открытое письмо горному брату". Обращаясь к неназванному адресату, Лебедев сообщил, что наблюдает новую традицию "заставлять людей извиняться за любую критику", и отметил, что публичные извинения, полученные под давлением, нельзя считать искренними.

Германия вслед за Францией решила высылать выходцев с Кавказа

Германия начала удовлетворять некоторые запросы России на экстрадицию, что может быть связано с работой российских властей на фоне усталости немцев от "чеченского вопроса", считает представитель чеченской диаспоры в Германии Сулим Юнусов.

"До этого года немцы не выдавали чеченцев, но уже, как и французы, начали. Кадыровцы в Европе, безусловно, есть. Мне непонятен либерализм по отношению к ним французских и немецких компетентных органов", - сказал Юнусов корреспонденту "Кавказского узла".

Франция в 2017 году резко изменила отношение к просителям политубежища из Чечни. Известно примерно о 10 случаях, когда выходцам из Чечни грозит экстрадиция на основе одних лишь подозрений в связях с радикальными группировками, рассказала ранее "Кавказскому узлу" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека (FIDH) Саша Кулаева.

Отметим, что, по данным немецкого издания DieWelt, в 2016 году более 12 200 человек из России подали прошение о предоставлении убежища в Германии, из них 9850 были чеченцами (более 80 процентов). К февралю 2017 года около 15 500 россиян подали прошение о предоставлении убежища в Германии, из них более 13 600 чеченцы (около 90 процентов).

Умарова: одна сотая процента чеченских беженцев не ощущают давления властей Чечни

Представительница чеченской диаспоры во Франции Хазман Умарова сообщила "Кавказскому узлу", что ни она, ни ее муж не боятся преследований, поскольку все контакты с республикой разорваны и возможности надавить на них через родственников в Чечне у властей просто нет.

"Может быть, это нас боятся, если за теми, кто уехал, ведется такое пристальное наблюдение? Досье на нас, скорее всего, составляется", - полагает Хазман Умарова.

Умарова считает, что в такой же, как и у нее, ситуации отсутствия давления находятся лишь "одна сотая процента" уехавших за границу чеченцев. "Я не живу на родине 19 лет, все контакты прервались, у родственников своя жизнь, которую они выбрали, а у нас - своя. Сын никогда не видел родственников, и я не могу себе позволить, чтобы он поехал в Чечню, и его там взяли в заложники", - сказала она.

Лучше быть небогатым беженцем в Европе, чем жить со скотчем на рту

Однако, по ее словам, многие чеченцы, проживая за рубежом, ездят в домой. "В последний раз моя знакомая с трудом выдержала дома две недели. Семьям, ездящим в Чечню, следуют шикарные предложения, предлагают возможности и деньги, если вернутся. Но по моральным соображениям они бы не смогли там оставаться – лучше быть небогатым беженцем в Европе, чем жить со скотчем на рту", - заявила Умарова.

Беженцы из Чечни начали прятать лица от камер, чтобы избежать преследований

Другая представитель чеченской диаспоры во Франции на условиях анонимности сообщила "Кавказскому узлу", что как только она выступила в Германии с рассказом о навязывании платков чеченским женщинам, через три дня к ее брату в Чечне пришли представители Кадырова и потребовали "унять... сестру, которая позорит чеченский народ". По ее словам, брату пришлось сказать, что он не имеет никакого контакта с сестрой, после чего он действительно прервал с ней общение.

"В итоге многие чеченцы, выступая на темы прав человека, сразу просят убрать камеры и стали даже бояться собираться на общие встречи, где могут быть случайные люди. В соцсетях перестают писать под своими именами и вообще высказываются осторожно. Конечно, все боятся, что кадыровцы могут достать везде", - сказала она.

Многие чеченцы, выступая на темы прав человека, сразу просят убрать камеры и стали даже бояться собираться на общие встречи, где могут быть случайные люди... Конечно, все боятся, что кадыровцы могут достать везде

Так, по ее словам, были и другие случаи, когда критично настроенных чеченцев через родственников заставили замолчать.

"Во Франции живет чеченский публицист. К его племяннику на родине кадыровцы пришли табуном, забрали... – еле-еле выкупили живым. После этого он больше ничего не пишет под своим именем. И еще миллион таких случаев. Семьи у нас большие, и даже если удалось перевезти в Европу ближайших родственников, то остаются двоюродные, троюродные братья и сестры и приходится отвечать за их безопасность", - рассказала представитель диаспоры.

По ее словам, были случаи обнаружения кадыровцев во Франции, однако жаловаться французским властям бесполезно. "Они не будут никого высылать без конкретных, доказанных по западным стандартам преступлений. Они скажут: "Ну и что? У вас мнение против Кадырова, а у них за", - пояснила она.

Чеченцы, живущие в Европе, стали осторожнее вступать в оппозиционные группы, поскольку за этими группами пристально следят, отметила она.

Так, по ее словам, один знакомый из Великобритании много писал в одной из антикадыровских групп в соцсетях, но однажды его знакомые в МВД Чечни попросили не проявлять активность в группе, поскольку "за ней присматривают".

Представитель чеченской диаспоры во Франции отметила, что, предоставляя убежище, власти отдельно предупредили ее, что она должна быть осторожной. "Ваша жизнь находится в группе риска. Мы бы не хотели, чтобы с вами что-то случилось, учтите, что это ударит по нашей репутации. Поэтому пожалуйста, если вам покажется, что за вами кто-то следит, как можно быстрее сообщите нам", - процитировала она текст наставления властей.

Самые крупные чеченские диаспоры представлены в Австрии, Бельгии, Германии и Норвегии. В соответствии с регламентом "Дублин-3" Европейского союза, ответственность за рассмотрение заявления на предоставление убежища лежит на первой стране Евросоюза, в которое въехало лицо, просящее убежище, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

Чеченские беженцы рассказали о причинах самоцензуры

Проживающий в Норвегии чеченский беженец, который на родине работал журналистом, рассказал "Кавказскому узлу", что угроз и расправ он не боится. "Норвежская полиция работает на защиту граждан, и не нужно бояться туда звонить. Но очевидно, что в Восточной Европе кадыровцы чувствуют себя свободно", - считает он.

В то же время, по его словам, стало невозможно откровенно общаться с соплеменниками даже за рубежом. "Я попробовал собрать свидетельства для художественной книги, но все настолько запуганы, что ставят много условий или просто отказываются говорить", - сказал он.

Кадырову практически удалось запугать беженцев из Чечни, считает представитель чеченской диаспоры в австрийской столице Хусейн Эркенов.

"С каждым годом кадыровцы все больше и больше наглеют, Кадырову практически удалось запугать большинство чеченцев, проживающих в европейских странах. Каждый, кто каким-то образом поддерживает связь с родственниками, боится за их судьбу, многие ездят на родину и тоже вынуждены держать язык за зубами", - сказал Эркенов "Кавказскому узлу".

Проживающая в Чехии беженка из Чечни полагает, что местные правоохранительные органы вряд ли могут обеспечить ей реальную защиту. "В случае чего, я думаю, правоохранительные органы не способны меня защитить в Чехии – постфактум зафиксируют и все, потому что не представляют себе масштабов активности и кадыровцев, и российских спецслужб. Поэтому приходится заниматься самоцензурой", - сказала она "Кавказскому узлу".

По словам беженки, ее родственники на родине вынуждены заявлять, что не общаются с ней, хотя это практически так и есть. "С родственниками общаюсь критически мало в целях защиты членов семьи. С друзьями и одноклассниками вообще никакой связи, потому что не знаешь, кто сегодня друг, а кто пойдет "стучать"... Беседы, в основном, о похоронах, болезнях и погоде. Радости от общения нет, только знаю, что члены семьи живы и относительно здоровы", - рассказала она.

Еще одна чеченка из Франции рассказала "Кавказскому узлу" об ироническом сообщении от близких на родине: "Денег нет, но мы держимся".

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"