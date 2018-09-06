Судья признал провал поисков ключевого свидетеля по делу Титиева

06 сентября 2018, 11:44

Сегодня судья по делу главы грозненского "Мемориала" рассказал о безрезультатных поисках свидетеля, который якобы видел как Оюб Титиев курил марихуану. На заседание приехали шведские правозащитники из Civil Right Defenders.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева Шалинский горсуд рассматривает с 19 июля. 22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров назвал врагами жителей Чечни правозащитников, которые выступили с критикой работы силовых структур после нападений на полицейских в республике. В своем выступлении на встрече с силовиками Кадыров поставил правозащитников в один ряд с боевиками и запретил им посещать Чечню "после окончания суда". При этом министр печати Чечни пояснил, что под правозащитниками Рамзан Кадыров подразумевал "непорядочных журналистов".

Дело Оюба Титиева вызвало большой резонанс, за процессом следят иностранные дипломаты, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной на "Кавказском узле". В видеосюжете "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне", рассказываются подробности того, как власти республики ведут борьбу с несогласными.

На процесс по делу Оюба Титиева сегодня пришло меньше людей, чем обычно, в зале были даже свободные места. Однако, помимо председателя Совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, поддержать Оюба Титиева приехали сотрудники основанной в Швеции правозащитной организации Civil Rights Defenders. У въезда в суд сегодня находится больше силовиков, чем на прошлых заседаниях. На процессе также присутствуют адвокаты Петр Заикин и Марина Дубровина, сообщает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Заседание суда началось в 10.17 мск. Секретарь доложила о явке двоих свидетелей. Одна из них - Лиля Юсупова - ранее работала руководителем гудермесскогого офиса "Мемориала".

Перед началом допроса свидетелей, судья со сторонами процесса обсудил вопрос с их явкой. "Некоторые переведены в другие структуры, другие в отпуске, а [свидетеля] который говорил, что видел Оюба Титиева курящим марихуану, вообще найти не могут", - отмечается в трансляции из зала суда, которая ведется в Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично называл Оюба Титиева "наркоманом". В январском интервью изданию Daily Storm глава Чечни со ссылкой на свидетеля заявил, что "Титиев курил марихуану". Однако позднее адвокат Илья Новиков сообщил, что свидетель обвинения не смог опознать Титиева.

При этом адвокаты Титиева рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что ожидают скорого завершения допроса свидетелей обвинения. "По словам прокурора, сегодня на суде должны быть допрошены не основные свидетели обвинения. Думаем, что за пару процессов допрос свидетелей обвинения завершится", - рассказала адвокат Марина Дубровина.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".