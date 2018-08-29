Чиновники растолковали угрозы Кадырова правозащитникам

29 августа 2018, 13:08

В Чечне не существует ограничений для сотрудников правозащитных организаций, заявили власти республики. Министр печати Чечни пояснил, что под правозащитниками Рамзан Кадыров подразумевал "непорядочных журналистов".

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров раскритиковал правозащитников, осудивших методы силовых структур после серии нападений на полицейских в республике. В своем выступлении он поставил правозащитников в один ряд с боевиками, объявив, что запрещает им посещать Чечню.

28 августа правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International и Front line defenders обратились с открытым письмом к президенту России, призвав осудить заявления главы Чечни Рамзана Кадырова с угрозами в адрес правозащитников. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что слова главы Чечни не относятся ко всем правозащитникам. При этом Песков указал, что "не знает контекста" заявлений.

"Это чушь, это попытка привлечь к себе внимание. Рамзан Ахматович (Кадыров) никаких угроз в адрес правозащитников не делал", - заявил 28 августа министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью РБК.

По его словам, слово "правозащитники" изначально ставилось в кавычки. "Имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжает в Чеченскую Республику для того, чтобы клеветать", - подчеркнул он.

По словам Умарова, правозащитники "работали, работают и будут работать" в Чечне.

В свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что "письмо в адрес президента РФ продиктовано отнюдь не заботой о правозащитниках". "Если бы авторы обращения руководствовались этими целями, то изучили бы суть вопроса", - сказал Каримов.

По его словам, в Чечне "не существует никакой угрозы для членов правозащитных организаций". "Кадыров никогда не чинил препятствий их деятельности", - процитировал 28 августа слова пресс-секретаря "Интерфакс".

Он также отметил, что в своем недавнем выступлении Кадыров "посоветовал родителям, которые заметили, что подростки могут быть вовлечены в преступную деятельность, обращаться в органы опеки или правоохранительные органы, если сами родители не в состоянии повлиять на своих детей". "Кадыров задается вопросом: почему правозащитные организации никогда не интересовались судьбой пострадавших от рук бандитов сотрудников правоохранительных органов. Глава республики также подчеркивал, что вести какие-либо разговоры в поддержку преступников и их пособников аморально", - сказал пресс-секретарь Кадырова.

Нападения, после которых правозащитники раскритиковали силовиков, произошли 20 августа в Шалинском районе и в Грозном. По данным чеченских правоохранителей, четверо боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Старшему из участников нападения на силовиков в Чечне было 18 лет, остальным - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет". 22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "родители несут персональную ответственность за действия своих детей". Жители Шалинского района Чечни рассказали о том, что силовики массово задерживали подростков и отпускали их после допросов поздно ночью.

"Мы крайне удивлены тем, что авторы письма обратились к главе государства, оперируя домыслами, вместо того чтобы вникнуть в суть проблемы", - заключил Каримов.

Резонансные заявления прозвучали на фоне преследования правозащитников

"Официально заявляю правозащитникам: после окончания суда Чечня [станет] для них запретной территорией, так же как и для террористов, экстремистов. Потому что эти <правозащитники> являются провокаторами", - процитировала перевод речи Кадырова на встрече с руководящими сотрудниками республиканского МВД "Новая газета". В Чечне с 19 июля в суде слушается дело правозащитника Оюба Титиева, которое вызвало большой резонанс. На заседания регулярно приезжают представители правозащитных организаций, дипломаты и журналисты. Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично называл Оюба Титиева "наркоманом". 15 июля, за два дня до суда, чеченское ТВ показало обвинительный сюжет про Титиева.

По мнению правозащитников, уголовное преследование Титиева имеет цель дискредитировать его в глазах общественности республики и заставить ПЦ "Мемориал" прекратить работу в Чечне. Освободить Титиева неоднократно призывали международные правозащитные организации. В поддержку правозащитника высказывались также европейские политики. В марте освободить его призвала миссия США в ОБСЕ, в июне - депутаты Европейского парламента, а в июле - комиссар Совета Европы.

Ранее в Чечне нападениям подверглись журналисты и правозащитники. Так, 13 декабря 2014 года, произошел пожар в грозненском офисе Сводной мобильной группы, в которую входили правозащитники из Комитета против пыток в Чечне, при этом офис и находившаяся там документация организации выгорели полностью. Пожару предшествовали резкие заявления председателя Комитета против пыток Игоря Каляпина в адрес Рамзана Кадырова. 16 марта 2016 года около гостиницы "Грозный Сити" было совершено нападение на Игоря Каляпина. По словам очевидца, на правозащитника напали около 15 человек, которые сбили правозащитника с ног, метнули в него около 20 яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой.

9 марта 2016 года в Ингушетии недалеко от административной границы с Чечней группа неизвестных избила восемь правозащитников и журналистов, а также водителя микроавтобуса Сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток, которые направлялись в Грозный. В результате были госпитализированы четыре человека. По словам одного из потерпевших, нападавшие приехали на машинах с чеченскими номерами и по-русски говорили с акцентом. Срок следствия по делу о нападении продлен и к 25 октября составит 30 месяцев, сообщил 16 августа один из потерпевших Егор Сковорода. Подвергшаяся нападению журналистка Александрина Елагина выразила сомнение, что удастся найти "реальных заказчиков".

В Чечне также проводились публичные акции в защиту от критики правозащитников. Так, 9 ноября 2017 года Верховный суд Чечни оставил в силе решение суда Шатойского района Чечни, удовлетворившего иск МВД Чечни к "Новой газете", "Гражданскому содействию" и жителю села Кенхи Рамазану Джалалдинову. Ответчики опорочили репутацию республиканского МВД, счел Верховный суд Чечни. Перед зданием суда ответчиков по делу встретили больше сотни человек, которые скандировали: "Требуем правосудия". При этом большинство участников акции даже не знали, что за дело рассматривается в суде, отметили жители Чечни, назвав организаторами митинга власти республики.

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