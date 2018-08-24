Соцсети раскритиковали силовиков Кадырова за убийство детей в Чечне

24 августа 2018, 00:23

Распоряжение Кадырова усилить контроль силовиков над жителями республики и слова о виновности родителей убитых подростков прозвучали на фоне обсуждения в социальных сетях, где многие жители Чечни назвали убийство несовершеннолетних чрезмерным применением силы.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали взрослых мужчин из семей участников нападения на полицейских, а также допрашивали людей из круга общения убитых молодых людей, рассказали жители Чечни 22 августа. Пользователи соцсетей поспорили об искренности публичного отречения родственников от боевиков и выразили сомнения в необходимости убийства участников серии нападений. Поздно вечером 22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "родители несут персональную ответственность за действия своих детей".

20 августа произошла серия нападений на силовиков в Чечне. Нападения были совершены в Шалинском районе республики и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Вечером 21 августа ресурсы, поддерживающие "Исламское государство"*, опубликовали видео, на котором, по их данным, террористической организации присягают подростки - участники нападения на силовиков в Шалинском районе и Грозном.

Опубликованное в сети видео присяги подростков запрещенной террористической организации "Исламское государство" власти Чечни использовали для оправдания действий силовиков. "Вопрос к тем, кто кричал, что данные попытки терактов в Грозном были инсценировкой: что теперь вы скажете? Разве вы не утверждали, что их расстреляли просто за нарушение ПДД?", - говорится в публикации ЧГТРК "Грозный" в Facebook.

"Я не понимаю, почему этих «террористов» нельзя было взять живыми? или подготовка чеченских полицейских настолько смехотворна, что они только и могут - стрелять на поражение?", - написала журналист "Новой газеты" Елена Милашина, комментируя кадр видео с присягой подростков и публикацию ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Facebook.

Жители Чечни, комментируя видео в сообществах hello_grozny и realchechnya в Instagram, не сочли достаточным оправданием для убийства подростков видео с их присягой лидеру ИГ*, хотя значительная часть комментаторов обвинила родителей убитых в безответственности.

"Дети самые поддающиеся, ими проще управлять. Психика еще не сформирована. Этим упырям было проще взять в роль пушечного мяса детей, чем взрослого. Но я считаю, что убивать их не следовало. Все можно было исправить и наставить на путь, еще не поздно!!", - написал пользователь Instagram geoland.shop_uss.

"Пацаны не виноваты что им мозги промыли! Тут виноваты только взрослые, кто не углядел!", - написал mebel_ot_fambl.

На видеоролике четверо подростков, двое из которых держат в руках ножи, младший держит в одной руке нож, а во второй мобильный телефон символикой ИГ* на заставке. Один из подростков, на вид самый старший ведет съемку. Все четверо встают в круг и старший зачитывает по строчкам текст присяги на русском языке, который остальные повторяют хором, он начинается словами "Мы присягаем амиру правоверных...". Видеоролик смонтирован - на запись наложены начальная заставка и субтитры на арабском языке, видны монтажные склейки.

"Зря они это сделали, хотя они понятия не имели, что делали. И

зря их убили, детей. Надо было найти дать под зад и разогнать по домам", - написал stpelets. "Не надо было их сразу расстреливать, можно было поймать и ремня надавать. Маленькие еще, не понимают ничего", - написала cokueva84.

"Герои" убили 11 летнего ребенка, можно было дать ему шанс", - написала venera03021716. "Боевики, у которых даже борода не растёт ещё!", - скептически заметила milana_87_87_.

Эмоциональные комментарии жителей республики в социальных сетях не вылились в широкую дискуссию с отстаиванием той или иной точки зрения на произошедшую серию нападений и убийство подростков силовиками, показал мониторинг соцсетей "Кавказским узлом" 22 и 23 августа. Подавляющее большинство из просмотренных "Кавказским узлом" 25 крупных открытых сообществ "ВКонтакте", посвященных Чечне, 12 сообществ о Чечне в Instagram, 42 групп в Facebook и 18 групп в "Одноклассниках" проигнорировали этот инцидент, а публикации на малой части этих площадок практически не повлекли обсуждений.

Как писал "Кавказский узел", предполагаемым организатором нападения был назван 18-летний Магомед Мусаев, участник атаки с ножами на отдел полиции в Шали. ЧГТРК "Грозный" опубликовала видео, на котором отец молодого человека "проклял своего сына и тех, кто встал на путь террора". Принцип коллективной ответственности, который используют силовики в Чечне в борьбе с боевиками, неэффективен в современных условиях, отметила "Новая газета", комментируя проклятие отца Магомеда Мусаева.

5 декабря 2014 года, после атаки боевиков на Грозный, Рамзан Кадыров заявил о введении принципа коллективной ответственности для семей членов вооруженного подполья. Глава Чечни сказал, в частности, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома - сносить.

Магомед Мусаев был самым старшим из участников нападения, остальным было от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) и "Имарат Кавказ" признаны террористическими организациями и запрещены в России решением суда.