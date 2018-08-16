16 августа 2018, 17:10

Избитые в Ингушетии журналисты поставили под вопрос перспективы следствия

Срок следствия по делу о нападении на журналистов и правозащитников в Ингушетии на границе с Чечней продлен и к 25 октября составит 30 месяцев, сообщил Егор Сковорода. Александрина Елагина выразила сомнение, что удастся найти "реальных заказчиков" нападения.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта 2016 года в Ингушетии недалеко от административной границы с Чечней группа неизвестных избила восемь правозащитников и журналистов, а также водителя микроавтобуса Сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток", которые направлялись в Грозный. В результате были госпитализированы четыре человека. По словам одного из потерпевших, нападавшие приехали на машинах с чеченскими номерами и по-русски говорили с акцентом.

15 февраля 2017 года адвокат потерпевших сообщил, что следователи не смогли установить причастных к нападению и приостановили следствие, но в марте 2017 года это решение было отменено. Однако срок следствия несколько раз продлевался.

Срок предварительного следствия по делу о нападении на журналистов и правозащитников на границе Чечни весной 2016 года продлен до 25 октября,  рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пострадавший в результате нападения журналист "Медиазоны" Егор Сковорода.

По его словам, уведомление о продлении он получил сегодня, 16 августа, несмотря на то, что срок предварительного следствия должен был завершиться еще 25 июля. "К 25 октября следствие будет продолжаться уже 30 месяцев", - отметил Сковорода.

Информацию о продлении следственных действий корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил и представитель Комитета против пыток, адвокат Андрей Сабинин. "Следователи постоянно продлевают. Но на руках уведомления (о новом продлении) у меня нет", - пояснил он.

Пострадавшие заявили о затягивании следствия

Следователи не предпринимают реальных действий для поимки преступников, заявили корреспонденту "Кавказского узла" избитые журналисты. "Перспективы расследования я не вижу", - подчеркнул Егор Сковорода, выразив мнение, что для эффективного расследования "нужна политическая воля".

По его предположению, расследование продлится "еще пару лет", и, "если о нападении забудут, дело закроют". Следствие "должно смотреть в сторону (властей) Чечни", чтобы найти заказчиков нападения, уверен Егор Сковорода.

В свою очередь журналист Антон Прусаков, пострадавший при нападении, сказал, что не следит за ходом расследования. "Ну истек [срок предварительного следствия], так истек...", - заявил Прусаков, подчеркнув, что "не испытывает особых иллюзий" по поводу работы следователей.

Следствие затягивается, заявила избитая журналистка Александрина Елагина, выразив сомнение в том, что удастся найти "реальных заказчиков".

На сайтах Следственного комитета России и следственного управления СК России по Ингушетии, по данным на 17.00 мск 16 августа, нет информации о продлении срока предварительного следствия по делу о нападении на журналистов и правозащитников в Ингушетии.

Напомним, что ранее защита избитых в Ингушетии правозащитников потребовала допросить главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Выводы о том, что преступников может знать глава Ингушетии, правозащитники сделали на основании его высказываний. В июне 2016 года на заседании Совета по правам человека Юнус-Бек Евкуров заявил: "Я вам сразу скажу, что [нападавшие] не из Чечни. Вот если у вас есть твердое убеждение, что силовики Чечни приехали, нет, не из Чечни. Поэтому можете даже не сомневаться", - привело слова Евкурова "Радио Свобода".

На "Кавказском узле" размещена хроника нападения на микроавтобус Сводной мобильной группы правозащитников в Ингушетии. Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

 

Примечание:

"Полиция признала нападение на Каляпина в Москве "защитой Кадырова", "Лавров извинился перед пострадавшей в Ингушетии журналисткой", "Комитет по предотвращению пыток": нападения на правозащитников в Ингушетии и Чечне расследуются вяло".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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