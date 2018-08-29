Правозащитники осудили Кадырова за угрозы

29 августа 2018, 02:07

Путин должен осудить заявления главы Чечни Рамзана Кадырова с угрозами в адрес правозащитников и обещаниями коллективно наказать семьи предполагаемых участников вооруженного подполья, заявили правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International и Front Line Defenders.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа Рамзан Кадыров назвал врагами жителей Чечни правозащитников, которые выступили с критикой работы силовых структур после нападений на полицейских в республике. В своем выступлении на встрече с силовиками Кадыров поставил правозащитников в один ряд с боевиками и запретил им посещать Чечню. Слова Кадырова несут реальную угрозу для правозащитников и журналистов, так как приближенные к главе Чечни воспримут их как сигнал к действиям, заявили "Кавказскому узлу" Игорь Каляпин и Светлана Ганнушкина.

Правозащитники подвергли критики действия силовиков и властей во время и после нападений на полицейских 20 августа. По данным правоохранителей, четверо боевиков были убиты, а пятый после попытки самоподрыва скончался в больнице. На силовиков в Чечне напали подростки, старшему из которых было 18 лет, остальным - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, который был сделан в материале "Чеченское подполье растет, но молодеет".

"На протяжении последних десяти лет руководство республики и лично Рамзан Кадыров подавляют малейшие проявление инакомыслия, в особенности прицельно преследуя правозащитников: непосредственно или через третьих лиц, действующих при полной безнаказанности, власти практикуют в отношении их угрозы, нападения и убийства, имели место случаи поджога офисов правозащитных организаций", - говорится в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину, опубликованном на сайтах правозащитных организаций Human Rights Watch, Amnesty International и Front line defenders 28 августа.

Правозащитники привели в качестве примера историю руководителя грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Свою вину он признает, заявляя, что наркотики ему подбросили, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Главное о деле Оюба Титиева".

Глава республики также недвусмысленно обозначил, что считает себя вправе ограничивать свободу передвижения правозащитников, говорится в письме, подписанном директором по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Хью Вильямсоном, старшим директором по исследованиям Amnesty International Анной Нейстат и исполнительным директором Front Line Defenders Эндрю Андерсоном.

При этом правозащитники напомнили, что "Чеченская республика является субъектом Российской Федерации, и на ее территории распространяется действие российских законов и международных обязательств России в области прав человека".

Авторы обращения назвали незаконным и неприемлемым намерение Кадырова закрыть Чечню для правозащитников.

Что касается угроз Кадырова коллективно наказать родителей предполагаемых боевиков, то правозащитники напомнили Путину, что он заявлял об отсутствии права на досудебные расправы, "в том числе и руководителю Чечни".

"Вновь заявляя о своем намерении применить коллективное наказание, глава республики демонстрирует неуважение к тем принципам и основополагающим нормам, к которым вы апеллировали", - заявили правозащитники президенту РФ.

Авторы обращения призвали Владимира Путина осудить заявление Кадырова, не дать ему привести в действие угрозы как в отношении правозащитников, так и в отношении близких "любых подозреваемых". Кроме того, правозащитники "настоятельно призвали" освободить Оюба Титиева.

Реакции Кремля на обращение правозащитников пока не поступало.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя угрозы Кадырова, заявил, что слова главы Чечни не относятся ко всем правозащитникам. При этом Песком дистанцировался от конфликтных высказываний Кадырова, заявив, что "не знает контекста" заявлений. "Не зная полного контекста, я не могу говорить, но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе российских", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Отметим также, что после выступления Кадырова к нападкам на правозащитников присоединились и другие официальные лица в Чечне. Так, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что "так называемые правозащитники" мешают силовикам проводить расследование после терактов или нападений на силовиков. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев обвинил правозащитников в отработке грантов, заявив, что также не хочет видеть определенные правозащитные организации "ни в республике, ни в Москве, нигде". Чеченская гостелерадиокомпания "Грозный" 25 августа объявила о полной поддержке Кремлем заявлений Рамзана Кадырова в адрес правозащитников.

Освободить Титиева неоднократно призывали международные правозащитные организации. К примеру, в преддверии чемпионата мира по футболу, который прошел с 14 июня по 15 июля в России, одиннадцать активистов Amnesty International забросили во двор российского посольства в Бельгии футбольные мячи с требованием восстановить справедливость в отношении главы грозненского "Мемориала". 4 июля освободить Титиева потребовали активисты на Кубе. В поддержку правозащитника высказывались также европейские политики. В марте освободить его призвала миссия США в ОБСЕ, в июне - депутаты Европейского парламента, а в июле - комиссар Совета Европы.

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