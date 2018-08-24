24 августа 2018, 02:35

Правозащитники усмотрели реальную опасность в угрозах Кадырова

Приближенные к Рамзану Кадырову восприняли его слова о правозащитниках-врагах как сигнал к действиям, это грозит неугодным Кадырову журналистам и правозащитникам опасностью даже за пределами республики, заявили "Кавказскому узлу" Игорь Каляпин и Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров назвал врагами жителей Чечни правозащитников, которые критиковали работу силовых структур после серии нападений на полицейских в республике. В своем выступлении он поставил правозащитников в один ряд с боевиками, объявив, что запрещает им посещать Чечню.

Нападения были совершены в Шалинском районе и в Грозном. По данным силовиков, четверо боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Старшему из участников нападения на силовиков в Чечне было 18 лет, остальным - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Заявление главы Чечни правозащитникам следует воспринимать как угрозу, считает председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин.

«Да, это можно считать личной угрозой. Он такие угрозы высказывает периодически. Беда в том, что он говорит «я не позволю», но террористы у него позволения не спрашивают, и сотрудников полиции в Чечне время от времени [убивают боевики]. А Кадыров при этом вину пытается перевалить на людей, которые якобы мешают ему проводить расследования», - сказал Игорь Каляпин корреспонденту «Кавказского узла».

Работа правозащитников в Чечне не создает никаких препятствий для законной деятельности правоохранителей и расследования преступлений, подчеркнул он.

«Другое дело, что вместо расследования, насколько я совершенно достоверно знаю, там происходят незаконные задержания людей, которых в нарушение закона без достаточных оснований держат под стражей, некоторых даже избивают. К следствию и борьбе с терроризмом никакого отношения это не имеет. Более того, это позволяет возможным врагам России и Чечни проводить агитационную работу и настраивать молодежь на совершение подобных действий», - отметил он.

Каляпин уверен, что заявление Кадырова может представлять реальную угрозу для работающих на Северном Кавказе правозащитников даже за пределами Чечни.

«Достаточно фанатиков, которые воспринимают слова Рамзана Кадырова как [руководство к действию] и, действительно, после этого с кем-то из правозащитников или журналистов может что-то произойти. У Кадырова, к сожалению, есть фанаты, которые готовы совершить любое преступление, чтобы услужить ему», - заключил Игорь Каляпин.

Заявления главы Чечни, который также затронул тему ношения бород молодыми людьми и потребовал от силовиков "знать, чем занимается каждый человек", чреваты новым витком напряженности и насилия в республике, заявили местные наблюдатели корреспонденту "Кавказского узла".

Заявления Рамзана Кадырова стоит считать угрозой, уверена глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

«Все, что говорит глава Чечни Рамзан Кадыров, можно воспринимать как угрозу, и ничего не меняется от того, восприму я его заявление как личную угрозу или нет. Испытываю ли я страх, сказать не могу - если кто-то считает меня врагом, то это его проблема, я даже Кадырову не враг. Законность должна быть в интересах всех людей», - сказала Ганнушкина корреспонденту «Кавказского узла».

В окружении Кадырова "очень много людей, которые готовы прочитать сигнал", отметила вместе с тем правозащитница. «После его заявления может последовать все что угодно. Есть много людей, которые готовы определенным образом интерпретировать этот сигнал Кадырова. Вопрос, что они захотят сделать в угоду Кадырову», - сказала Ганнушкина.

Чеченская правозащитница Наталья Эстемирова была убита именно после угрожающих заявлений Кадырова, подчеркнула она. «Это было с Натальей Эстемировой, определенные слова Кадырова были явно интерпретированы кем-то определенным образом», - напомнила Светлана Ганнушкина.

15 июля 2009 года сотрудница представительства ПЦ "Мемориал" в Чечне Наталья Эстемирова была похищена в Грозном, вывезена в Ингушетию и убита. Перед убийством правозащитница предавала огласке факты продолжающегося террора против мирных жителей Чечни, которых без суда назначали ответчиками за действия их родственников, продолжающихся поджогах жилых домов и публичной казни жителя Курчалоевского района Чечни, говорится в ее биографии, опубликованной "Кавказским узлом".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Специалисты объяснили ставку ИГ* на подготовку детей и подростков", "Жители Чечни рассказали о задержаниях родных участников атак на силовиков", ""Новая газета": проклятие отца Мусаева напомнило о коллективной ответственности в Чечне".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • 1 Правозащитники усмотрели реальную опасность в угрозах Кадырова

    Приближенные к Рамзану Кадырову восприняли его слова о правозащитниках-врагах как сигнал к действиям, это грозит неугодным Кадырову журналистам и правозащитникам опасностью даже за пределами республики, заявили "Кавказскому узлу" Игорь Каляпин и Светлана Ганнушкина.

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