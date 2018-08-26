Жители Чечни раскритиковали попытки оправдать угрозы Кадырова правозащитникам

26 августа 2018, 16:25

Чеченское телевидение объявило о полной поддержке Кремлем заявлений Рамзана Кадырова в адрес правозащитников. Власти активно пытаются оправдать скандальные слова главы Чечни, заявили "Кавказскому узлу" местные активисты.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 22 августа назвал врагами жителей Чечни правозащитников, которые критиковали работу силовых структур после серии нападений на полицейских в республике. В своем выступлении на встрече с силовиками он поставил правозащитников в один ряд с боевиками, объявив, что запрещает им посещать Чечню, перевела слова Кадырова с чеченского языка "Новая газета". Слова Кадырова несут реальную угрозу для правозащитников и журналистов, так как приближенные к главе Чечни воспримут их как сигнал к действиям, заявили "Кавказскому узлу" Игорь Каляпин и Светлана Ганнушкина.

Нападения, после которых правозащитники раскритиковали силовиков, произошли 20 августа в Шалинском районе и в Грозном. По данным чеченских правоохранителей, четверо боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Старшему из участников нападения на силовиков в Чечне было 18 лет, остальным - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Сюжет о том, что Кремль поддержал слова Рамзана Кадырова о правозащитниках, был показан в эфире ЧГТРК "Грозный" в ночь на 25 августа, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Авторы материала подчеркивали, глава Чечни говорил о некомпетентности методов работы "некоторых правозащитных организаций", и это "стало поводом для новой волны самопиара одного из публичных изданий". Самопиаром было названо обращение "Новой газеты" к мэру Москвы с просьбой запретить Кадырову въезд в столицу. Журналистов "Новой газеты" грозненское телевидение обвинило в стремлении "отработать западные гонорары".

Поддержкой Кадырова были названы слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который предложил дифференцировать правозащитников. Песков заявил, что слова главы Чечни не распространялись "на всех правозащитников". В сюжете грозненского телевидения утверждалось, что Кадыров призывал ограничить въезд в республику лишь некоторым правозащитникам "которые ведут информационно-подрывную работу".

По словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, Кадыров имел в виду только "так называемых правозащитников", которые мешают силовикам проводить расследование после терактов или нападений на силовиков. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев в своем выступлении обвинил правозащитников в отработке грантов, заявив, что также не хочет видеть определенные правозащитные организации "ни в республике, ни в Москве, нигде". Также в сюжете приводились слова старшего инспектора по правам человека в СКФО Руслана Камбиева, заявившего, что термин "правозащитник" в настоящее время дискредитирован.

Местные наблюдатели обратили внимание на активные попытки оправдать слова Кадырова, подчеркнув, что заявление главы республики о запрете на появление в Чечне для правозащитников стоит считать реальной угрозой.

"Глава региона четко и ясно высказался по вопросу о правозащитниках: сравнил их с террористами, назвал провокаторами, агентами западных спецслужб, которым по завершении процесса над Оюбом Титиевым он запретит доступ в республику. Это все было высказано открыто. "Новая газета" это все озвучила, получился скандал, и теперь все брошено на то, чтобы как-то оправдать сказанное. Мол, речь шла всего лишь "о некоторых" правозащитниках и к тому же Кремль Кадырова в этом вопросе "поддержал". Это выглядит смехотворно, но телевидение преподносит это как действительный факт", - заявил местный житель Ризван корреспонденту "Кавказского узла".

Угроза запретить правозащитникам въезд в Чечню была высказана в жесткой форме и на самом высоком для республики уровне, обратил внимание другой наблюдатель Ахмад.

"Сейчас власти Чечни могут говорить что угодно, [так как] это надо как-то оправдать. Все сводят к "Новой газете" и ее публикациям, это перевод с одной темы на другую. Из республики последовательно изгоняются независимые правозащитные организации и издания: закрыли офис "Комитета против пыток", фактически блокировали работу "Мемориала", идет массированная атака на "Новую", которая пытается донести правду о творящихся здесь безобразиях. Налицо попытка создать в Чечне и вокруг нее своего рода информационный вакуум, чтобы не допустить утечки любой негативной информации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В словах Дмитрия Пескова не было поддержки заявлений Рамзана Кадырова, о которой объявило грозненское телевидение, заметила местная активистка Милана.

"Я читала комментарий пресс-секретаря президента России относительно заявлении Кадырова о запрете въезда в Чечню правозащитникам, там нет ни одного слова в поддержку действий [главы Чечни]. Песков сказал всего лишь, что надо дифференцировать правозащитников, многие из которых действительно выполняют нужную работу и пользуются уважением, и что слова Кадырова могли быть вырваны из контекста. А наше телевидение объявило, что Кремль однозначно поддержал Рамзана. Высказанные угрозы в адрес правозащитников - вполне реальная вещь", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".