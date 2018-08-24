Жители Чечни рассказали о массовых задержаниях подростков после атаки на силовиков

24 августа 2018, 10:25

Молодые люди, задержанные силовиками в Шалинском районе Чечни 22 августа, приходятся родственниками или знакомыми убитым участникам нападений на силовиков, заявили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа произошли нападения на силовиков в Шалинском районе Чечни и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. 21 августа ресурсы, поддерживающие "Исламское государство"*, опубликовали ролик с присягой подростков - участников нападения на силовиков.

22 августа в Шалинском районе силовики провели массовые задержания родственников и знакомых участников атаки на силовиков. Точное число задержанных неизвестно, сообщили жители района. "У нас в Шали в среду (22 августа) прошли массовые "зачистки". Силовики ходили по адресам и задерживали подростков и молодых парней. Десятки были задержаны. Задерживают тех, кто является родственником этих убитых ребят, жил с ними на одной улице, учился или был знаком с ними. У меня забрали двух племянников, у соседей увезли сына. Племянников отпустили поздно ночью", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель города Шали Иса.

"Задержали десятки молодых людей в районе, в том числе и подростков 14-15 лет. Просто ходили по домам и увозили детей. Родителей ни к кому не допускали, допрашивали до ночи, потом стали отпускать", - заявил местный житель Арби.

Ранее появилась информация о задержаниях близких родственников убитых подростков. В МВД Чечни эти задержания объяснили проведением следственных действий.

Ранее силовики задержали взрослых мужчин из семей участников нападения на полицейских, а также допрашивали людей из круга общения убитых молодых людей, рассказали жители Чечни 22 августа. Поздно вечером 22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "родители несут персональную ответственность за действия своих детей". Распоряжение Кадырова усилить контроль силовиков над жителями республики прозвучало на фоне критики в социальных сетях, где многие жители Чечни назвали убийство несовершеннолетних чрезмерным применением силы.

"То, что сейчас происходит, было вполне ожидаемым. Такие вещи случаются после каждого подобного случая. Силовики задерживают всех, начиная от членов семей до знакомых, соседей, одноклассников или одногруппников, причастных к нападениям или вооруженным вылазкам", - рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница общественной организации Малика. По ее словам, после нападения на православный храм в Грозном, также проходили массовые задержания.

По информации Малики, пока не поступало официальных жалоб по поводу действий силовиков при задержаниях.

5 декабря 2014 года, после атаки боевиков на Грозный, Рамзан Кадыров заявил о введении принципа коллективной ответственности для семей членов вооруженного подполья. Глава Чечни сказал, в частности, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома - сносить.

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