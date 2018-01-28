Адвокат: свидетель обвинения не узнал Титиева

28 января 2018, 20:11

Свидетель в ходе процедуры опознания не смог узнать Оюба Титиева, это зафиксировано в протоколе, заявил сегодня присоединившийся к защите главы грозненского представительства ПЦ "Мемориал" адвокат Илья Новиков.

Как сообщал "Кавказский узел", Оюб Титиев 11 января был арестован по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил о своей невиновности. 25 января Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест Оюба Титиева и оставил в силе решение о содержании правозащитника под стражей до 9 марта.

14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за угроз. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично упоминал об обнаружении наркотиков у правозащитника. Так, 16 января Кадыров, не говоря прямо о Титиеве, описал случай с человеком, которого задержали в Курчалоевском районе, и назвал его "наркоманом". 23 января Рамзан Кадыров, также не называя фамилию Титиева, заявил, что международные структуры интересует судьба задержанного в Чечне "наркомана". 25 января в интервью изданию Daily Storm глава Чечни подчеркнул, что "есть свидетель, который говорил, что Титиев курил анашу".

Новиков: следственные действия с участием Титиева проводятся и в выходные



О своем присоединении к защите Оюба Титиева и участии в следственных действия, проводившихся несмотря на выходной день, заявил сегодня адвокат Илья Новиков. Он также отметил, что свидетель не смог узнать Оюба Титиева в ходе официального опознания.

По словам Новикова, он принял участие в проведении очных ставок. "Несмотря на то, что сегодня воскресенье, следствие настояло на такой необходимости. Нас поставили перед фактом, что если защитники Титиева по соглашению не явятся, то все следственные действия проведут с назначенным адвокатом, поэтому нам пришлось вынужденно выходить на работу в выходной", - заявил Новиков в эфире "Эха Москвы".

Адвокат также отметил, что два дня назад "следствие провело неудачную процедуру опознания". "Тот свидетель, на которого оно возлагало надежды, Титиева не узнал. Это зафиксировано в протоколе", - подчеркнул Новиков.

Он также сообщил, что защита надеется добиться того, чтобы дело Титиева "было поднято на федеральный уровень".

Комментариев от представителей следствия по поводу заявления Новикова пока не поступало. По данным на 20.00 мск 28 января, на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Чечне отсутствует информация о расследовании дела в отношении Титиева.

В ходе заседания в Верховном суде Чечни 25 января адвокат Титиева Петр Заикин рассказал о фальсификации доказательств в деле.

Участники одиночных пикетов в Москве призвали освободить Оюба Титиева

Серия одиночных пикетов с требованием освобождения Оюба Титиева прошла 27 января у памятника жертвам политических репрессий в Москве.

"Мы провели одиночные пикеты у мемориала репрессированным в защиту Оюба Титиева, главы чеченского "Мемориала", который был (...) обвинен в хранении наркотиков. Сейчас он находится под арестом (...) Я считаю, что мы все обязаны поддержать тех, кто отстаивает безопасность и достоинство людей (...), подвергая себя огромному риску", - написала 27 января в своем аккаунте в соцсети Facebook участница акции Мария Рябикова.

Она также призвала "всех, чей голос может быть услышан, не оставаться в стороне".

"Хотелось бы, чтобы как можно больше людей включилось в дело защиты этого замечательного человека - интеллигентного, скромного, порядочного, честного, трудолюбивого", - заявила в своем в своем аккаунте в соцсети Facebook участница акции Елена Санникова.

Напомним, что одиночный пикет в Грозном с требованием освободить правозащитника Оюба Титиева провела сегодня и кандидат в президенты России Ксения Собчак.

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