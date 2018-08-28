Полицейские отказываются признавать участие в задержании Титиева

28 августа 2018, 03:29

Большинство сотрудников Курчалоевского РОВД, которые были допрошены по делу главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, заявили, что не видели его в отделении, с правозащитником не знакомы, в его задержании и доставлении в отдел полиции участия не принимали. Следователь подготовил однотипные протоколы, и сотрудники полиции расписывались в них, не читая, заявил адвокат Петр Заикин. Полицейские вынуждены были "строить из себя дураков", считает председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева Шалинский горсуд рассматривает с 19 июля. На заседании 27 августа полицейский Юсуп Шахгериев заявил, что не знает никого из сотрудников группы быстрого реагирования. Адвокат Титиева возразил, что лично видел, как свидетель с ними здоровался.

9 января 2018 года Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - сначала сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной на "Кавказском узле". По словам правозащитника, задержавшие его силовики были одеты в форму с нашивками ГБР (группа быстрого реагирования). В видео "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне" рассказывается, почему правозащитника отправили за решетку, и как в принципе власти Чечни ведут борьбу с несогласными.

27 августа на судебном заседании по делу Оюба Титиева были допрошены 17 свидетелей обвинения - сотрудников Курчалоевского РОВД, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

16 свидетелей заявили, что Титиева они не знают и в его задержании не участвовали. Только свидетель Саламбек Ахмедов заявил, что регистрировал Титиева, когда тот был доставлен в дежурную часть Курчалоевского РОВД. Ахмедов, по его словам, служит оперативным дежурным в дежурной части.

«Он был доставлен в РОВД ... из-за того, что сотрудники ГИБДД нашли у него в машине подозрительный пакет. В помещении дежурной части он был не более пяти-шести минут», - заявил свидетель.

Ахмедов пояснил суду, что через три часа после задержания Титиева вывели за пределы РОВД.

«Замначальника уголовного розыска Курчалоевского РОВД Салах (фамилию свидетель не вспомнил) расписался у меня в журнале задержанных», - заявил он.

«А что означает то, что замначальника уголовного розыска расписался в журнале? Почему вы считаете, что Титиева вывели за пределы РОВД?» - спросил адвокат Оюба Титиева Петр Заикин.

«Это означает, что Титиева из РОВД забрал замначальника углового розыска. Я не могу утверждать, что его вывели за пределы РОВД, я предполагаю, что так и было сделано, так как, согласно процедуре, так и должно быть. Если человек поставил подпись в журнале за записью о том, что задержанного вывели, так и должно быть», - заявил Саламбек Ахмедов.

Оюб Титиев спросил у свидетеля, по каким документам он был зарегистрирован, и как была установлена его личность.

Свидетель заявил, что старший оперативный дежурный предоставил ему паспорт Оюба, по нему он и был зарегистрирован. После регистрации паспорт вернули старшему оперативному дежурному, о дальнейшей судьбе документа свидетелю, по его словам, ничего не известно.

«Зачем вы сейчас соврали? Вы никогда меня не видели в вашей дежурной части, потому что меня там никогда и не было», - заявил Титиев.

Свидетель настаивал на своих показания, а также заявил, что Титиева из дежурной части вывел сотрудник, который его туда заводил, но при этом не вспомнил данные этого сотрудника.

Свидетели заявили, что не носили зеленый камуфляж и не ездили на машинах камуфлированной расцветки

Адвокат Петр Заикин при допросе свидетелей делал акцент на цвете формы сотрудников полиции и окрасе служебного транспорта Курчалоевского РОВД и носят ли его сотрудники форму с нашивками ГБР.

Напомним, что этому вопросу уделяется повышенное внимание потому, что, по словам Титиева, его в первый раз задержали люди в зеленом камуфляже с нашивками ГБР (группа быстрого реагирования), которые передвигались на автомобилях "Нива" и "УАЗ Патриот" зелёной камуфлированной расцветки.

Все свидетели заявили, что не знают значение аббревиатуры ГБР, никогда не носили зелёный камуфляж с такими нашивками и не видели на территории Курчалоевского РОВД машин камуфлированным расцветки.

«Я служу с 2009 года, никогда на построении не видел людей в зеленом камуфляже», - заявил, в частности, свидетель Рамзан Атабаев, который, по его словам, не знает значение аббревиатуры ГБР.

С Атабаевым согласился и свидетель Мансур Озиев, который, по его словам, за восемь лет службы не видел на построении людей в зеленом камуфляже и никогда не видел в РОВД машин камуфлированной расцветки.

Некоторые свидетели заявили, что вообще никогда в жизни не видели людей в зеленом камуфляже и машины с таким же окрасом, несмотря на то, что перед входом в здание суда стоят одетые подобным образом сотрудники силовых структур. В ответ на замечание защиты по этому поводу, свидетели заявляла, что людей в такой форме у суда не видели, так как не смотрели по сторонам.

Свидетель Адам Саидов работает в Курчалоевском РОВД с 2005 года. По его словам, Титиева он не знает. Он тоже заявил, что не участвовал в его задержании и доставлении.

По словам свидетеля, 9 января 2018 года он был на работе и находился на N15 КПП Курчалоевского РОВД. По его словам, только через этот пост въезжает и выезжает весь транспорт на территорию РОВД .

Свидетель заявил, что обычно ходит на работу в синем камуфляже, но иногда носит и зелёный камуфляж.

«Зелёный камуфляж мы носим только тогда, когда выезжаем в горы на спецмероприятия. Во время повседневной службы мы носим только синий камуфляж. В день задержания Титиева выездов не было, мы ходили в синем камуфляжа», - рассказал свидетель Саидов.

Он тоже не видел в Курчалоевском РОВД камуфлированные "УАЗ Патриот" и "Ниву", и не видел никого в форме с нашивками ГБР.

Свидетель Саидахмед Махмудов также служит в Курчалоевском РОВД. Он отметил, что не видел в отделе машин камуфлированной расцветки, и у сотрудников таких автомобилей в личном пользовании нет.

Оюб Титиев спросил у свидетеля, с его ли слов следователь записывал его показания. Он ответил утвердительно. Титиев спросил у него, почему в показаниях, которые он давал следователю, указано, что он служит с 2009 года, а на он суде заявил, что служит с 2013 года.

«С 2009 по 2013 год я служил в полку имени Кадырова, с 2013 года служу в Курчалоевском РОВД», - заявил Махмудов.

На вопрос адвоката, в какой форме ходят сотрудники полка имени Кадырова, свидетель неохотно ответил, что они носят зелёный камуфляж. Прокурор вмешался в допрос и очень эмоционально потребовал снять данный вопрос, так как «полк Кадырова и форма, в которой хотят сотрудники полка» к делу не имеет отношения.

Судья вопрос сняла.

«Зря вы сняли вопрос, потому что сотрудники полка носят зелёный камуфляж и иногда ходят в форме чёрного цвета. И мы должны выяснить, кто в день задержания Оюба был в зеленом камуфляже», - возразил адвокат.

Прокурор заявил, что свидетель - не министр МВД, и что он не должен знать, какое подразделение в какой форме ходит. Адвокат заявил, что защита ущемлена в праве задавать вопросы.

Свидетель Абубакар Аташев также рассказал, что работает в Курчалоевском РОВД .

Адвокат Заикин вновь попытался выяснить у свидетеля, в какой форме ходят сотрудники Курчалоевского РОВД. Он спросил у Аташева, какого цвета рубашка. Свидетель указал на свою зеленую рубашку и сказал, что она синяя. Тут вмешалась прокурор и заявила, что свидетель «может быть, имел ввиду цвет рубашки Заикина (он был в голубой рубашке)». После вмешательства прокурора свидетель стал говорить, что на нем что зелёная рубашка.

Заикин попросил суд сделать замечание Байтаевой за нарушение порядка в суде.

Свидетель заявил, что он ходит в синем камуфляже, и что иногда он и его коллеги на работе носят зелёный камуфляж.

По его словам, 9 января 2018 года вся рота ППС, в которой он служит, была в зеленом камуфляже.

Дальше выяснилось, что он все же перепутал зелёный и синий цвета, что вызвало смех присутствующих.

Свидетель Магомедэми Бетерсултанов работает водителем мобильного взвода Курчалоевского РОВД.

На вопрос адвоката, есть ли в его служебной машине видеорегистратор, свидетель ответил отрицательно. При этом ответить на вопрос, почему видеорегистратор отсутствует, он не смог, но вспомнил, что его нет с 2017 года, а также нет нагрудного видеорегистратора. По его словам, он не видел видеорегистраторов и в других патрульных машинах.

По словам старшего инспектора ГИБДД по Курчалоевскому району Алихана Гараева, в день задержания Титиева в служебном автомобиле отсутствовал видеорегистратор. О поломке видеорегистратора также заявлял его коллега Хусейн Хутаев. Видеорегистратор из автомобиля Титиева, благодаря которому было бы легко доказать, что правозащитника дважды необоснованно задерживали, пропал в момент задержания, отсутствуют и видеозаписи того, как правозащитника привезли в РОВД. "Через дорогу от РОВД местный банк, телеоператор, администрация. И там понатыкано невероятное количество видеокамер. Полицейские категорически настаивают, что машина приезжала один раз", - отметил адвокат Илья Новиков. Защитник подчеркивает, что все видеозаписи отсутствуют.

Свидетель Шамиль Мусаев в ходе допроса заявил, что входит в состав пешего патруля, хотя в показаниях, данных следователю, указано, что он водитель служебной машины.

Расхождение в показаниях свидетель не смог объяснить, он говорил очень непонятно и неохотно, словно не понимал некоторые даже простые вопросы, заданные ему на русском. Однако от помощи переводчика он отказался.

По словам Мусаева, в день задержания Титиева его за рулём служебной машины не было, и что у него вообще нет водительского удостоверения.

Петр Заикин заявил ходатайство о приостановке допроса и о повторном вызове в суд следователя Муратова, который со слов свидетеля записал, что он работает водителем. Суд ходатайство отклонил, судья заявила, что действиям Муратова отдельно даст оценку.

Адвокат: следователь не сделал ничего, чтобы проверить доводы Титиева

Адвокат Петр Заикин считает, что заседание суда выявило факты фальсификации в деле Оюба Титиева.

«Мы убедились в том, что расследование по делу Титиева ведётся крайне формализованно и небрежно. Те ошибки, которые были допущены следствием, это не ошибки, а признаки весьма формализованного подхода к расследованию дела. Доводы стороны защиты о причастности к фабрикации доказательств по делу сотрудников полиции не проверялись. Те действия, которые проводил следователь, это штампование однотипных протоколов допроса сотрудников полиции, которые даже не читали, что они подписывали. Сегодня ярким примером этому было, когда свидетель заявил, что он обычный сотрудник полиции, не является водителем патрульной машины, а в протоколе допроса указаны данные абсолютно другого человека, который является водителем и за которым закреплён автомобиль. Это не ошибка, (это) признак того, что были однотипные протоколы, и люди расписывались, не глядя и не читая. Следователем не сделано ничего, чтобы проверить доводы Титиева, а сделано все так, чтобы подтвердить только версию обвинения», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Петр Заикин.

Показания полицейских выглядят неправдоподобно и абсурдно

Чеченские полицейские на суде вынуждены «строить из себя дураков», считает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

«Одни свидетели ничего не знают об Оюбе. Вторая часть ничего не помнит о том, что хочет спросить у них адвокат. И это их "нет", "не знаю" становится немного нарочитым, когда по всему видно, что они не глупы. Люди, прекрасно изъясняющиеся на русском и чеченском, вдруг сокращают свой лексикон до «не знаю» и «не помню», и вынуждены изображать из себя идиотов. Возможно, в этом кто-то видит некоторую доблесть... Их никто не пытает, но они заявляют, что не знают то, что они должны знать, только из-за того, что они носят полицейскую форму. Выглядит все это неправдоподобно и абсурдно», - заявил Черкасов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, последнее заявление Рамазана Кадырова о правозащитниках спровоцирует ещё большее их участие в суде над Оюбом Титиевым.

22 августа Рамзан Кадыров назвал врагами жителей Чечни правозащитников, которые раскритиковали работу силовых структур после серии нападений на полицейских в республике. В своем выступлении на встрече с силовиками он поставил правозащитников в один ряд с боевиками, заявив, что запрещает им посещать Чечню, перевела слова Кадырова с чеченского языка "Новая газета". Слова Кадырова несут реальную угрозу для правозащитников и журналистов, так как приближенные к главе Чечни воспримут их как сигнал к действиям, заявили "Кавказскому узлу" Игорь Каляпин и Светлана Ганнушкина.

"На результат дела, видимо, должны были повлиять последние высказывания Рамзана Кадырова. Мне кажется, что его угрозы в адрес тех, кто приезжает в Чечню, приведёт к совершенно обратному результату. Мне кажется, что на следующем судебном заседании яблоку негде будет упасть", - заявил Черкасов.

По его словам, федеральный центр должен был отреагировать на высказывания Кадырова о правозащитниках.

"Но, видимо, есть другие соображения и мотивы. И эта невнятная реакция, и та плохая дикция, с которой господин Песков выразил эту невнятную реакцию, к этому, видимо, и сведётся... Вопрос в том, что за последние десять лет у федерального центра не было никаких эффективных средств независимого контроля за происходящим в республике. Независимые СМИ и независимые общественные организации - это едва ли не последний способ такого контроля. По идее, это полезно не только для общества, мирового сообщества, но и для Российского государства. Вопрос в том, как те, кто сейчас руководят этим государством, расценивают эту самую пользу», - заявил Александр Черкасов.

Следующее судебное заседание по делу Оюба Титиева состоится 28 августа в 10.00 мск.

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