Свидетель поспорил с защитой Титиева о знакомстве с силовиками

27 августа 2018, 12:45

Полицейский Юсуп Шахгериев заявил сегодня на суде над главой грозненского представительства "Мемориала", что не знает никого из сотрудников группы быстрого реагирования. Адвокат Оюба Титиева возразил, что лично видел как свидетель здоровался с ними.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева Шалинский горсуд рассматривает с 19 июля. На заседании 16 августа следователь Курчалоевского РОВД Муратов не смог подтвердить суду, что понятые детально наблюдали за осмотром машины Оюба Титиева. А допрошенные в тот же день сотрудники Курчалоевского РОВД подтвердили слова своих коллег о том, что камеры в отделе в день задержания правозащитника не работали.

9 января 2018 года Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - вначале сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной на "Кавказском узле". По словам правозащитника, задержавшие его силовики были одеты в форму с нашивками ГБР . В видео "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне" рассказывается, почему правозащитника отправили за решетку и как в принципе власти Чечни ведут борьбу с несогласными.

Сегодня суд по делу Оюба Титиева начался в 10.18 мск. Интересы главы грозненского представительства "Мемориала" представляет адвокат Петр Заикин. На процесс также приехал председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, других правозащитников и приезжих журналистов на заседании нет. До начала заседания друзья и коллеги Титиева поздравили его с прошедшим днём рождения и показали ему видеопоздравления, сообщает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Секретарь суда доложила о явке шестерых свидетелей. Допрос начался с Юсупа Шахгериева, который служит инспектором мобильного взвода Курчалоевского РОВД и входит в состав автопатруля. Свидетель заявил, что Титиева не знает, видел видеозаписи с его участием в Интернете. По словам свидетеля, он не принимал участия в задержании и в других спецмероприятиях, связанных с Титиевым.

Отвечая на вопрос защиты, свидетель рассказал, что патрулирование ведется на двухдверной "Ниве", в автопарке РОВД также есть автомобили марки УАЗ "Патриот" стального и золотистого цвета, однако нет автотранспорта с камуфлированной расцветкой.

Юсуп Шахгериев также отметил, что службу они в основном несут в синем камуфляже, другую форму надевают, когда "ходят в лес на мероприятия", а также рассказал, что знает значение аббревиатуры ГБР (группа быстрого реагирования), но не знает людей, которые носят камуфлированную форму с такими надписями.

"Вы сегодня перед зданием суда поздоровались с двумя мужчинами в форме с нашивками ГБР. Я видел, так как шел за вами", - заявил адвокат Петр Заикин.

Свидетель ответил, что ни с кем в форме с нашивками ГБР не здоровался, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".