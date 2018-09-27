Титиев назвал лживыми показания свидетелей обвинения в суде

27 сентября 2018, 22:27

Допрошенные сегодня в закрытом режиме по делу Оюба Титиева полицейские не рассказали суду ничего существенного. После открытия процесса был допрошен понятой, который утверждает, что присутствовал при изъятии марихуаны у Титиева. Защита не поверила этому свидетелю.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Шалинском горсуде допрос свидетелей по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева продолжился в закрытом режиме. В суд явились для допроса два сотрудника полиции. Затем суд решил продолжить заседание в открытом режиме.

Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится с 11 января под стражей. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". 20 сентября Шалинский горсуд решил закрыть от прессы заседания по делу Титиева. Таким образом было удовлетворено ходатайство прокурора, объяснившего свою просьбу тем, что на процессе будут допрошены действующие сотрудники правоохранительных органов. Решение закрыть процесс нарушает право Титиева на справедливое судебное разбирательство, заявили адвокаты правозащитника.

Сегодня в суде по делу Оюба Титиева в закрытом режиме был допрошен начальник тыла Курчалоевского РОВД Агуев и оперуполномоченный Магомадов, отвозивший Оюба в наркодиспансер на освидетельствование. По словам защиты Титиева, они не сообщили суду ничего существенного, и их показания были построены на выражениях "не помню", "не знаю", "не могу сказать".

Сам Оюб Титиев назвал лживыми показания ключевых свидетелей, допрошенных в закрытом режиме.

"50 свидетелей обвинения здесь лгали, ничего кроме лжи не говорили. Ключевые свидетели делали то же самое - лгали. Тут вообще не было людей, которые говорили правду", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Оюб Титиев во время перерыва.

С комментариями со стороны защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения можно ознакомиться в видеосюжете "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля", опубликованном на YouTube-канале "Кавказского узла".

После перерыва на обед, когда процесс по ходатайству защиты был открыт, суд допросил одного из двух понятых, который утверждает, что присутствовал при изъятии марихуаны из машины Титиева и ее опечатывании.

Свидетель Мак-Магомед Такалашев заявил, что не имеет никакого отношения к полиции, а также что в Курчалоевском РОВД не работают его родственники, а сам он стал понятым случайно.

Такалашев рассказал, что в день задержания Титиева он выехал из дома в центр Курчалоя, чтобы "поесть шаурму". "Я стоял перед магазином "Московская ярмарка". Увидел там своего друга и подошёл к нему. После этого к нам подъехала машина ДПС, и сотрудник полиции предложил нам стать понятыми при осмотре машины. Документов с собой у меня не было, не знаю, у друга были они или нет. И мы поехали с ними на машине ДПС", - рассказал Такалашев.

Как рассказал свидетель, они прибыли на место задержания Титиева, там следователь с его же слов записал данные Такалашева. Он рассказал, что присутствовал при осмотре машины Титиева и что из-под переднего сидения следователь достал пакет с растительным веществом. Такалашев сообщил, что он, другой понятой и следователь подписали протокол осмотра, а Титиев отказался ставить подпись.

После завершения осмотра и опечатывания пакетов с подозрительным веществом, найденным в машине, понятые поехали в Курчалоевское РОВД. "После этого нам сказали, что надо ехать в Курчалоевское РОВД. По дороге нигде не останавливались", - рассказал свидетель.

"А как же вас туда пустили без документов?" - спросил адвокат Петр Замкин. "Не знаю я, так и пустили. Дежурный спросил мои данные, и я назвал", - ответил Такалашев. "Это что же у нас получается - кто хочет, заходи, кто хочет, заезжай?" - недоумевал адвокат. «Я не знаю, это не мои проблемы, кого и как туда запускают", - заявил свидетель. "Следователь ваши паспортные данные записывал?" - спросил Заикин. "Да", - ответил свидетель. По просьбе адвоката он смог назвать данные паспорта, кроме даты выдачи.

Также свидетель рассказал, что присутствовал при опечатывании машины, а также при взятии смывов с рук и срезов ногтей Титиева. Как рассказал Мак-Магомед Такалашев, при опечатывании машины из неё ничего не изымали, также он не видел в ней и видеорегистратора. По словам свидетеля, он к уголовной ответственности не привлекался, по другим делам понятым не проходил, стажировку в полиции никогда не проходил.

Заикин спросил, носил ли он когда-либо форменную одежду сотрудников полиции, фотографировался ли в ней. "Да, фотографировался. Форму я купил для себя, здесь же свободно можно ходить в такой форме, если даже ты не сотрудник. Я купил ее, чтобы девушку свою удивить, она такое любит", - ответил свидетель.

"А автомат вы тоже купили? На фотографии вы с автоматом", - спросил Петр Заикин. "Нет, не покупал", - ответил свидетель. "А что это было, игрушка?" - задался вопросом адвокат. "Да, это была игрушка", - ответил свидетель. При этом, в каком магазине купил такую игрушку, он не вспомнил.

"Зачем надо было демонстрировать принадлежность к МВД, раз вы не имеете отношения к полиции. Почему на вашей форме на фото есть шеврон МВД?" - спросил Заикин. "Я ничего не демонстрировал, шеврон я купил", - ответил свидетель.

В ходе допроса выяснилось, что свидетель не имеет водительского удостоверения и, не имея при себе никаких документов, выехал в центр Курчалоя, где якобы к нему подошёл полицейский с предложением стать понятым.

Судья Мадина Зейнетдинова заявила, что суд должен допросить ещё пятерых свидетелей обвинения, и объявила, что будет ходатайствовать о приводе в суд свидетеля Тасуева.

Процесс в открытом режиме продолжится 28 сентября в 10.00 мск.

Защита критично отнеслась к показаниям Такалашева

Допрошенный сегодня Такалашев мог быть зависимым от полицейских, считает защита Титиева.

"Как говорится, хочешь добиться положительного результата, подумай, где процессуальные оппоненты могут лениться. А ленятся они при поиске понятых. Зачем бежать куда-то, искать понятого, когда его можно остановить на дороге", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Петр Заикин, комментируя сегодняшнее заседание суда.

По его словам, с точки зрения не самого порядочного полицейского, самым подходящим понятым будет тот, который будет зависеть от него. "В данном случае понятой-свидетель заявил, что он накануне осмотра места происшествия управлял транспортным средством, не имея водительских прав. Поэтому можно сделать выводы, что водитель, задержанный без водительских прав, мог иметь очень серьёзные проблемы с законом. В данном случае он был зависим от сотрудников полиции и был вынужден действовать так, как ему скажут", - отметил Задвокат.

По его мнению, именно из-за возможной зависимости свидетель сегодня во многом сообщил недостоверную информацию. "О каких-то очень важных моментах, о которых он не хотел говорить, свидетель сказал, что не помнит", - сказал Петр Заикин.

Сторонники Титиева назвали безосновательным решение о закрытии процесса

Присутствовавшие сегодня на заседании суда журналистка "Новой Газеты" Елена Милашина и директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская раскритиковали решение суда о закрытии процесса по делу Титиева.

Закрытие процесса Елена Милашина назвала ударом по гласности. "Это, прежде всего, удар по российскому законодательству, и, конечно же, это беспрецедентное решение. Такого не было, не закрывался процесс на тех основаниях, которые в своём ходатайстве предъявил прокурор. Эти же основания в точности до запятой перенесла в постановление судья. Это полнейший абсурд", - прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Милашина.

По ее мнению, закрытие процесса усложняет его освещение. Также Милашина считает, что закрытие процесса было направлено на то, чтобы остановить сторонников Титиева, приезжающих на процесс. Однако, отмечает она, "этим закрытием они не остановят людей".

Екатерина Сокирянская также считает, что процесс был закрыт безосновательно. "Юридических оснований для закрытия процесса не было, допущено грубое нарушение гласности судебного производства. Я считаю, что процесс был закрыт, потому что показания свидетелей из числа сотрудников полиции часто были настолько нелепыми, противоречащими себе, а порой абсурдными, что суд, понимая степень внимания, которое приковано к этому процессу, решил закрыть его", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

Сокирянская также отметила, что кампания по защите Оюба Титиева "будет продолжаться до того момента, пока невиновный человек, пострадавший за правозащитную работу, не будет освобожден".