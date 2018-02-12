Два человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 5 по 11 февраля

12 февраля 2018, 00:30

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 5 по 11 февраля 2018 года, погибли два человека, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Оба убитых — предполагаемые участники вооруженного подполья в Ингушетии.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов

10 февраля около 10.00 мск в лесу близ села Али-Юрт в Назрановском районе Ингушетии cиловики блокировали двух вооруженных мужчин. В ответ на предложение сдаться мужчины открыли огонь из автоматов. В ходе последовавшей перестрелки оба нападавших были убиты. У них были обнаружены, помимо двух автоматов, два "пояса смертника", компоненты для изготовления других взрывных устройств, боеприпасы, гранаты и спецснаряжение. Среди силовиков никто не пострадал. Убитые опознаны как уроженцы Дагестана Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев. Как сообщил источник в МВД по Ингушетии, убитые подозревались в связях с запрещенной в России террористической группировкой ИГ.

Задержания

1 февраля 2018 года пропал без вести житель Махачкалы Али Умаров, 1987 года рождения, рассказал родственник пропавшего. Он пошел отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию управления Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану. У родных есть сведения, позволяющие предполагать, что при выходе из спецучреждения Умаров был похищен людьми в масках. Родственники считают, что к этому причастны сотрудники правоохранительных органов. На следующий день пропал друг Умарова Расул Татамгаджиев. Как он рассказал своим родным, 1 февраля вечером его друг Али Умаров позвонил ему, сказал, что он чувствует себя плохо и попросил приехать за ним в махачкалинский парк "50-летия Победы". Когда он приехал в парк, на звонки Умаров не ответил. Расул начал искать его в парке, и к нему начали подходить, как он сказал, подозрительные люди и задавать ему какие-то нелепые вопросы. Он побежал к своей машине, сел в нее и заблокировал двери. Эти люди своими машинами заблокировали выезд, но Расул все же смог выехать. Он приехал домой и в целях безопасности решил уехать к родственникам в село Гели Карабудахкентского района, но на следующий день за ним туда приехали люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Эти люди посадили Расула в машину и увезли в неизвестном направлении. 7 февраля местонахождение Али Умарова было установлено - он в одном из отделов полиции. Силовики подозревают Али Умарова в незаконном хранение оружия и боеприпасов. Расул Татамгаджиев связался с родственниками ночью 7 февраля и сообщил им о своем задержании. Татамгаджиев признал вину, он не заявил адвокату, что признание сделано под давлением, повреждений на его теле видно не было, сообщил его адвокат Селим Магомедов.

6 февраля днем в Каякентском районе пропали двое братьев - Исмаил Курбанов, 1994 года рождения, и Мухтар Курбанов, 1996 года рождения. В день исчезновения они строили дом для своего брата в селе Дружба в Каякентском районе, рассказал их отец Микаил Курбанов, который работал с ними на стройке. По словам отца, в послеобеденное время он отлучился по делам, а когда вернулся, сыновей уже не было. Жители села рассказали, что недалеко от дома пропавших видели машину, в которой находились незнакомые сельчанам молодые люди спортивного телосложения. Один из местных жителей поинтересовался у них, кого они ждут, на что те ответили, что просто общаются. В районном отделе полиции Микаилу Курбанову ответили, что его сыновей туда не доставляли. Около 50 родственников молодых людей приехали в Махачкалу и подали в прокуратуру заявление о похищении Курбановых. Микаил Курбанов рассказал, что он и оба его сына состояли на профучете, но проблем с правоохранительными органами у них никогда не было. 8 февраля родственники выяснили, что братья Исмаил и Мухтар Курбановы находятся в Советском РОВД Махачкалы. Ранее сотрудники отдела заявляли родственникам Курбановых, что Исмаила и Мухтара у них нет. По словам Микаила Курбанова, его сын Мухтар в отделе полиции был одет в камуфляж и говорил, что его задержали лишь сегодня утром в Махачкале. Адвокат братьев Курбан Юсупов сообщил вечером, что пока не смог увидеться со своими подзащитными, потому что его к ним не допускают. 9 февраля братья Исмаил и Мухтар Курбановы отказались от услуг нанятого отцом адвоката. Мухтар, по словам отца, решил признаться в причастности к сирийским боевикам. По словам отца братьев, Исмаил и Мухтар Курбановы находятся в изоляторе в Махачкале, ночью ему позвонил Мухтар и сказал, что он лучше признает вину. Отец уверен, что сыновья отказались от защитника под давлением. По мнению отца, силовики в течение двух дней, с 6 по 8 февраля, могли выбивать признания у Исмаила и Мухтара, чтобы затем привезти их в отдел полиции и "преподнести все так, как будто их задержали в Махачкале в районе северной автостанции утром".

7 февраля житель дагестанского селения Губден Магомедтагир Гаджиев, работающий дальнобойщиком, выехал в Иран и, не успев покинуть пределы республики, перестал выходить на связь. Выяснив, что Гаджиев не доехал до регистрационного пункта на границе с Азербайджаном, его близкие обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже человека. Родственники сообщили, что правоохранители отказывались принимать заявление о пропаже Магомедтагира Гаджиева, пока его не привезли в подразделение одной из силовых структур Карабудахкентского района. Родственник Гаджиева отметил, что адвокат встречался с задержанным и разговаривал с ним.