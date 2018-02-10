Убитый в Ингушетии опознан как подозреваемый в связях с ИГ*

10 февраля 2018, 15:00

Один из двух человек, убитых сегодня силовиками в ходе контртеррористической операции в Назрановском районе, находился в федеральном розыске по делу об участии в боевых действиях в Сирии, сообщил НАК.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в ходе КТО в Ингушетии были убиты два предполагаемых боевика.

Оба мужчины были вооружены. Силовики блокировали их сегодня около 10.00 мск в лесу близ села Али-Юрт в Назрановском районе. В ответ на предложение сдаться мужчины открыли огонь из автоматов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

По данным ведомства, помимо двух автоматов при убитых были обнаружены два "пояса смертника", компоненты для изготовления других взрывных устройств, боеприпасы, гранаты и спецснаряжение. Среди силовиков никто не пострадал.

"По имеющимся данным, один из них находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ*", - говорится на сайте НАК.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений.

* - ИГ (ИГИЛ), международная террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.