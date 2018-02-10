Предполагаемый боевик, убитый силовиками в Назрановском районе 10 февраля 2018 года. Фото пресс-службы НАК. http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-ingushetii-v-hode-kto-neytralizovany-dvoe.html

10 февраля 2018, 15:00

Убитый в Ингушетии опознан как подозреваемый в связях с ИГ*

Один из двух человек, убитых сегодня силовиками в ходе контртеррористической операции в Назрановском районе, находился в федеральном розыске по делу об участии в боевых действиях в Сирии, сообщил НАК.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в ходе КТО в Ингушетии были убиты два предполагаемых боевика.

Оба мужчины были вооружены. Силовики блокировали их сегодня около 10.00 мск в лесу близ села Али-Юрт в Назрановском районе. В ответ на предложение сдаться мужчины открыли огонь из автоматов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

По данным ведомства, помимо двух автоматов при убитых были обнаружены два "пояса смертника", компоненты для изготовления других взрывных устройств, боеприпасы, гранаты и спецснаряжение. Среди силовиков никто не пострадал.

"По имеющимся данным, один из них находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ*", - говорится на сайте НАК.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений.

* - ИГ (ИГИЛ), международная террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Свидетели по делу "орджоникидзевского джамаата" рассказали о действиях силовиков во время обыска", "Военнослужащий раскрыл детали обыска по делу "орджоникидзевского джамаата", "Мать обвиняемого по делу "орджоникидзевского джамаата" рассказала об обстоятельствах задержания сына".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 февраля 2018, 20:00

10 февраля 2018, 19:27

  • Экономисты связали будущее Дагестана с успехом кадровых чисток

    Эффект от проводимой в Дагестане антикоррупционной кампании будет лишь в том случае, если кадровые зачистки сломают сложившуюся систему коррупционных связей. Объективно оценить ее результаты позволит обнародование реальной, а не фальсифицированной социально-экономической статистики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

10 февраля 2018, 19:17

10 февраля 2018, 18:22

10 февраля 2018, 17:54

  • 2 Убийство похищенного парня привело к волнениям в селе Ахты

    Жители дагестанских селений Ахты и Фий собрались у местного отдела полиции, требуя выдать им убийцу 19-летнего местного жителя Байрама Омарова. Правоохранители, объявившие похищенного ранее Омарова инициатором собственного похищения, отчитались о пресечении беспорядков.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты