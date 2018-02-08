Родные жителя Дагестана заявили о его исчезновении

08 февраля 2018, 03:12

Житель дагестанского селения Губден Магомедтагир Гаджиев, ранее состоявший на профилактическом учете как салафит, мог быть задержан силовиками, предположили его родственники.

Магомедтагир Гаджиев работает дальнобойщиком. По словам родных, 7 февраля он выехал в Иран и перестал выходить на связь, не успев при этом покинуть пределы республики.

Выяснив, что Гаджиев не доехал до регистрационного пункта на границе с Азербайджаном, его близкие обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже человека. «С Манаса выехал он, а в Дербент, где регистрацию делают, не доехал. Телефон выключен», - сообщил родственник Гаджиева корреспонденту «Кавказского узла».

Постановка людей на профилактический учет была распространенной практикой в Дагестане, нередко силовики обосновывали ее применение тем, что человек носит бороду или ходит в мечеть. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако и после этого заявления полицейские продолжают составлять секретные списки подозреваемых в причастности к религиозному экстремизму, отметил в конце 2017 года адвокат Шамиль Магомедов.

Документы на транспортное средство и груз у Гаджиева были в порядке, так как он очень ответственно относился к их оформлению, подчеркнули родственники мужчины.

Комментариями представителей правоохранительных органов в связи с заявлением о возможном задержании Гаджиева "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что 13 января родственники жителя Губдена Нурмагомеда Таймасова заявили о подбросе ему патронов и гранаты при задержании. Интерес силовиков к Таймасову его близкие связали с тем, что он является салафитом, а его отец в 2012 году был убит при спецоперации в Губдене.