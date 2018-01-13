13 января 2018, 17:46

Сын убитого боевика задержан в Губдене

Силовики задержали жителя селения Губден Нурмагомеда Таймасова, обнаружив в его доме боеприпасы. По заявлению родных, патроны и гранату Таймасову подбросили.

Интерес силовиков к Нурмагомеду Таймасову родственники связывают с тем, что он является салафитом, а его отец в 2012 году был убит при спецоперации в Губдене.

43-летний житель села Губден Таймас Таймасов был убит в ходе спецоперации, прошедшей в селе 20 ноября 2012 года. Силовики заявили, что он находился в федеральном розыске и был лидером "губденской" группировки боевиков. По данным источников, он был родственником одного из лидеров дагестанского подполья и в свое время имел доступ к финансам боевиков.

По словам родных, силовики провели обыски в двух домах Таймасова - в одном домовладении на момент обыска никого не было, а в другом находились только женщины. Взяв у родственниц мужчины ключи от второго этажа, силовики прошли туда, а затем обнаружили там боеприпасы, рассказали близкие Таймасова корреспонденту "Кавказского узла".

«Без ведома [родственниц] они зашли сперва, могли закинуть что хотели, а уже потом с понятыми зашли», - сообщил один из родственников задержанного.

Родственники настаивают, что Нурмагомед Таймасов не занимался ничем противозаконным. Мужчина оказывал сельчанам услуги электрика, у него на иждивении были жена, мать и младший брат, сообщил житель села Губден корреспонденту "Кавказского узла".

«Вся семья на его попечении была, в семье он только работал. Тихий парень был, ничем плохим он не занимался, все жители это знают. Все село его видело, что молодой парень работал ради выживания, кормил семью», - рассказал односельчанин Таймасова.

Примечание:

"Источник: предшественник убитого в Дагестане имама получал угрозы", "Убитый в Губдене Хамутаев считался "старожилом" вооруженного подполья", "Один из убитых в Губдене был депутатом".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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