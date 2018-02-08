Адвокат встретился с похищенным махачкалинцем на допросе в ФСБ

08 февраля 2018, 22:32

Житель Махачкалы Расул Татамгаджиев, пропавший через день после исчезновения его друга Али Умарова, был допрошен сотрудниками ФСБ и сознался в причастности к сирийским боевикам, рассказал адвокат.

"Кавказский узел" писал 5 февраля, что родные жителей Дагестана Али Умарова и Расула Татамгаджиева заявили об их похищении. Умаров, по словам родных, пропал 1 февраля, а его друг Расул Татамгаджиев - 2 февраля.

6 февраля стало известно, что Али Умаров находится в одном из отделов полиции, а 7 февраля он был арестован в Махачкале на 10 суток. По словам адвоката, силовики заподозрили его в незаконном хранение оружия и боеприпасов. Умаров, по данным силовиков, был задержан 5 февраля в махачкалинском поселке Кяхулай и признал свою вину, как полагает адвокат, под давлением.

Расул Татамгаджиев связался с родственниками только ночью 7 февраля и сообщил им о своем задержании, рассказал его адвокат Селим Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, сегодня он присутствовал на допросе своего подзащитного в ФСБ. Силовики сообщили ему, что задержали Татамгаджиева только сегодня, а до этого он находился в изоляторе временного содержания (ИВС) в Махачкале.

"Все эти дни, когда родные не могли найти Татамгаджиева, он якобы находился в спецприемнике из-за административного правонарушения. 7 февраля в здании УФСБ его задержали, ему вменяют статью 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании либо его организация). По версии следствия, он вместе с другом Али Умаровым участвовали в боевых действиях в Сирии", - рассказал адвокат Магомедов.

Вечером 1 февраля Али Умаров по телефону попросил Расула Татамгаджиева приехать за ним в парк. В парке Татамгаджиев не нашел Умарова, однако "подозрительные люди" начали подходить к нему с вопросами, а затем попытались преследовать его машину. Молодой человек смог скрыться и уехал к родственникам в село Гели Карабудахкентского района, откуда на следующий день его забрали вооруженные люди в камуфляже, рассказал ранее адвокат "Кавказскому узлу".

Защитник отметил, что Татамгаджиев признал вину. Во время допроса он не заявил адвокату, что признание сделано под давлением, повреждений на его теле видно не было, добавил Селим Магомедов. "Состояние нормальное, визуально телесные повреждения отсутствовали, сам он тоже не жаловался", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По предположению адвоката, Расула Татамгаджиева могли привлечь на основе показаний, полученных ранее от Али Умарова. Комментариями от представителей УФСБ по Дагестану относительно задержания Расула Татамгаджиева и заявлений его адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.

На сайте ФСБ России, по данным на 22.32 мск сегодня, информации о задержании Расула Татамгаджиева не опубликовано.