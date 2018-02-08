08 февраля 2018, 22:32

Адвокат встретился с похищенным махачкалинцем на допросе в ФСБ

Житель Махачкалы Расул Татамгаджиев, пропавший через день после исчезновения его друга Али Умарова, был допрошен сотрудниками ФСБ и сознался в причастности к сирийским боевикам, рассказал адвокат.

"Кавказский узел" писал 5 февраля, что родные жителей Дагестана Али Умарова и Расула Татамгаджиева заявили об их похищении. Умаров, по словам родных, пропал 1 февраля, а его друг Расул Татамгаджиев - 2 февраля.

6 февраля стало известно, что Али Умаров находится в одном из отделов полиции, а 7 февраля он был арестован в Махачкале на 10 суток. По словам адвоката, силовики заподозрили его в незаконном хранение оружия и боеприпасов. Умаров, по данным силовиков, был задержан 5 февраля в махачкалинском поселке Кяхулай и признал свою вину, как полагает адвокат, под давлением.

Расул Татамгаджиев связался с родственниками только ночью 7 февраля и сообщил им о своем задержании, рассказал его адвокат Селим Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, сегодня он присутствовал на допросе своего подзащитного в ФСБ. Силовики сообщили ему, что задержали Татамгаджиева только сегодня, а до этого он находился в изоляторе временного содержания (ИВС) в Махачкале.

"Все эти дни, когда родные не могли найти Татамгаджиева, он якобы находился в спецприемнике из-за административного правонарушения. 7 февраля в здании УФСБ его задержали, ему вменяют статью 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании либо его организация). По версии следствия, он вместе с другом Али Умаровым участвовали в боевых действиях в Сирии", - рассказал адвокат Магомедов.

Вечером 1 февраля Али Умаров по телефону попросил Расула Татамгаджиева приехать за ним в парк. В парке Татамгаджиев не нашел Умарова, однако "подозрительные люди" начали подходить к нему с вопросами, а затем попытались преследовать его машину. Молодой человек смог скрыться и уехал к родственникам в село Гели Карабудахкентского района, откуда на следующий день его забрали вооруженные люди в камуфляже, рассказал ранее адвокат "Кавказскому узлу".

Защитник отметил, что Татамгаджиев признал вину. Во время допроса он не заявил адвокату, что признание сделано под давлением, повреждений на его теле видно не было, добавил Селим Магомедов. "Состояние нормальное, визуально телесные повреждения отсутствовали, сам он тоже не жаловался", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По предположению адвоката, Расула Татамгаджиева могли привлечь на основе показаний, полученных ранее от Али Умарова. Комментариями от представителей УФСБ по Дагестану относительно задержания Расула Татамгаджиева и заявлений его адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.

На сайте ФСБ России, по данным на 22.32 мск сегодня, информации о задержании Расула Татамгаджиева не опубликовано.

Примечание:

"Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Защита рассказала о преследовании жителя Ингушетии после пыток", "Похищения людей в Чечне приняли системный характер".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 февраля 2018, 06:30

09 февраля 2018, 05:54

09 февраля 2018, 05:08

09 февраля 2018, 03:59

09 февраля 2018, 03:46

  • Критики махачкалинского пикетчика обвинили его в защите коррупционеров

    Жители Дагестана полярно оценили перемены в руководстве республики, обсуждая пикет жителя Махачкалы с требованием назначить местного человека на пост премьера. Сторонники пикетчика разделили его довод о "тысяче честных и порядочных людей" в республике, а противники высказали предположения о его связях с опальными коррумпированными чиновниками.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты