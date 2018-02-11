Названы имена убитых при спецоперации в Ингушетии

11 февраля 2018, 13:18

Два человека, убитые при контртеррористической операции в Ингушетии, опознаны как уроженцы Дагестана Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля в ходе КТО в Ингушетии были убиты два предполагаемых боевика.

По утверждению силовиков, боевики были блокированы утром 11 февраля в лесу близ села Али-Юрт в Назрановском районе. В ответ на предложение сдаться мужчины открыли огонь из автоматов и были убиты, сообщил Национальный антитеррористический комитет. По его данным, один из убитых находился в федеральном розыске по делу об участии в боевых действиях в Сирии.

В ходе спецоперации в Ингушетии были убиты не жители республики, а двое уроженцев Дагестана, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” источник в МВД по Ингушетии. По его словам, убитые подозревались в связях с ИГ*.

Информацию о том, что в ходе контртеррористической операции в Ингушетии были убиты двое уроженцев Дагестана, подтвердил сегодня информированный источник.

"Установлены личности бандитов, нейтрализованных в ходе контртеррористической операции близ села Али-Юрт Назрановского района. По предварительной информации, это уроженцы Дагестана (Хасавюрта) Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев", - приводит сегодня слова информированного источника “Интерфакс”.

Источник издания также заявил о том, что Асхабов “являлся соучастником нескольких терактов на территории РФ, а также принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков”.

По данным издания, местонахождение предполагаемых боевиков удалось установить благодаря информации от местных жителей.

При этом Национальный антитеррористический комитет опубликовал видеозапись момента боестолкновения в лесном массиве у села Али-Юрт. После перестрелки на кадрах можно увидеть тела убитых, а также обустройство блиндажа предполагаемых боевиков. Также НАК опубликовал видео уничтожения самодельного взрывного устройства, найденного на месте спецоперации.

По состоянию на 13:15 мск 11 февраля информация о том, что установлены личности двух мужчин, убитых в ходе спецоперации в Ингушетии, на сайтах НАК и МВД отсутствовала.

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* - ИГ (ИГИЛ), международная террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.