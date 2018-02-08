08 февраля 2018, 23:09

Пропавший житель Губдена найден у силовиков

Правоохранители отказывались принимать заявление о пропаже жителя дагестанского селения Губден Магомедтагира Гаджиева, пока его не привезли в одно из подразделений силовых структур, рассказали родственники мужчины.

Как писал "Кавказский узел", родственники сообщили о пропаже жителя селения Губден Магомедтагира Гаджиева 7 февраля. По словам близких, мужчина перестал выходить на связь, его телефон оказался отключенным.

Магомедтагир Гаджиев был доставлен в подразделение одной из силовых структур Карабудахкентского района сегодня ночью, рассказали его родственники корреспонденту "Кавказского узла".

"У меня заявление не принимали, потому что знали, что его откуда-то везут, а потом его привезли", - сообщил родственник мужчины. По словам близких, Гаджиев плохо понимает русский язык и нуждается в переводчике, но во время следственных действий ему переводчика не предоставили.

Родственники Магомедтагира Гаджиева ранее сообщили "Кавказскому узлу", что мужчина состоял на профилактическом учете как салафит. Дагестанские силовики широко практиковали постановку людей на профучет из-за ношения ими бороды или посещения мечети, но в марте 2017 года глава дагестанского МВД сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист". Несмотря на это заявление, полицейские продолжили составлять секретные списки предполагаемых религиозных экстремистов, отметил в конце 2017 года адвокат Шамиль Магомедов.

Родственник Гаджиева отметил, что адвокат встречался с задержанным и разговаривал с ним. Завтра, 9 февраля, Гаджиеву, по словам адвоката, предоставят переводчика.

Защитник Гаджиева отказался дать комментарий "Кавказскому узлу". В МВД Дагестана не смогли оперативно прокомментировать задержание Гаджиева.

На сайтах прокуратуры Дагестана, республиканского управления СКР и регионального МВД, по данным на 22.52 мск 8 февраля, информации о задержании Гаджиева не опубликовано.

Примечание:

"Адвокат встретился с похищенным махачкалинцем на допросе в ФСБ", "Два пропавших жителя Дагестана найдены в отделении полиции", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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