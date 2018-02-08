Два пропавших жителя Дагестана найдены в отделении полиции

08 февраля 2018, 20:25

Братья Исмаил и Мухтар Курбановы, пропавшие 6 февраля в Каякентском районе Дагестана, находятся в Советском РОВД Махачкалы, подтвердил дежурный отдела. По данным члена ОНК Дагестана, братьев заподозрили в незаконном хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля житель Дагестана заявил об исчезновении своих сыновей Исмаила и Мухтара Курбановых. Братья, по словам отца, пропали днем 6 февраля в селе Дружба Каякентского района. 8 февраля родственники молодых людей подали в прокуратуру заявление о похищении, а силовики Каякентского района сказали, что Исмаил и Мухтар Курбановы находятся в одной из правоохранительных структур в Махачкале.

Отец братьев Микаил Курбанов сегодня днем смог пройти в здание Советского РОВД Махачкалы и увидел там своего младшего сына. Ранее сотрудники отдела заявляли родственникам Курбановых, что Исмаила и Мухтара у них нет.

По словам Микаила Курбанова, его сын Мухтар в отделе полиции был одет в камуфляж и говорил, что его задержали лишь сегодня утром в Махачкале.

"Мы стояли у входа, вышел один из полицейских и спросил, кто здесь Микаил, не назвав фамилию. Я ответил, что это я, и мы вместе с адвокатом зашли внутрь. Как оказалось, им нужен был не я, а другой Микаил, внутри здания я оказался по ошибке. Когда я проходил по коридору, в комнате разбора увидел своего младшего сына Мухтара, он был одет в камуфляж. Я спросил его, откуда у него эта одежда, а он сказал, что купил сегодня в Махачкале. На вопрос о том, били ли его, он молчал. После этого нас с адвокатом заставили выйти, больше внутрь не пускают", - рассказал отец пропавших Микаил Курбанов корреспонденту "Кавказского узла".

Приехавшие к отделу члены Общественной наблюдательной комиссии Магомед Гаджиев и Шамиль Хадулаев зашли внутрь и встретились там с братьями Курбановыми.

"Мы поговорили с ними. На вопрос о том, били ли их, они ответили отрицательно. Сказали, что их задержали только сегодня утром в районе северной автостанции Махачкалы - по их словам, они в этом районе якобы хотели спрятать что-то незаконное и их задержали. На одном из них была камуфлированная куртка, он сказал, что купил ее сегодня утром в Махачкале. Нам сообщили, что братья подозреваются в незаконном хранении, использовании оружия (статья 222 УК РФ)", - рассказал член ОНК Дагестана Магомед Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам отца, оба брата не имели проблем с правоохранительными органами, но состояли на профучете. Силовики в Дагестане широко применяли постановку на профучет, основанием для нее нередко могло служить то, человек носит бороду или ходит в мечеть. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако полицейские после этого продолжили составлять секретные списки предполагаемых религиозных экстремистов, отметил в конце 2017 года адвокат Шамиль Магомедов.

Микаил Курбанов рассказал со слов правоохранителей, что его сыновей подозревают в причастности к сирийским боевикам. "По словам силовиков, мои сыновья во время учебы в Египте якобы ездили воевать в Сирию. Теперь им хотят предъявить еще и статью 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании)", - сообщил Курбанов.

Мужчина уверен, что его сыновья не могли воевать в Сирии. Ранее Микаил Курбанов рассказал "Кавказскому узлу", что Исмаил и Мухтар работали на стройках и в день исчезновения занимались отделочными работами в новом доме.

Адвокат братьев Курбан Юсупов сообщил сегодня вечером, что пока не смог увидеться со своими подзащитными. "Я представил дежурному все документы, подтверждающие, что я являюсь адвокатом Курбановых, но меня к ним не допускают. Говорят, что меня вызовут, когда их будут допрашивать. Я обратился в республиканскую прокуратуру с жалобой на недопуск к моим подзащитным", - процитировал слова адвоката Юсупова в 18.15 мск корреспондент "Кавказского узла".

Братья Курбановы, пропавшие в Каякентском районе Дагестана, были задержаны и доставлены сегодня в Советский РОВД Махачкалы, сообщил около 20.00 мск дежурный отдела корреспонденту "Кавказского узла", не уточнив время задержания.

По данным на 20.13 мск 8 февраля, на сайтах дагестанской прокуратуры, республиканского МВД и следственного управления СКР по Дагестану никакой информации о задержании Исмаила и Мухтара Курбановых не опубликовано.