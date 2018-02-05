Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях

05 февраля 2018, 20:52

15 матерей, чьи сыновья в разные годы пропали в Дагестане, обратились к врио главы республики Владимиру Васильеву и президенту Владимиру Путину с требованием расследовать насильственные исчезновения молодых мужчин. Женщины подчеркнули, что правоохранительные органы и местные власти не дали им никаких сведений о судьбе сыновей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2016 года родственники пропавших без вести жителей Дагестана провели в Хасавюрте и в Махачкале акции протеста, требуя от властей ответов о судьбе своих близких. Матери пропавших дагестанцев объединились в общественное движение "Сердце матери" с целью противодействовать практике похищений и внесудебных казней.

30 августа 2017 года, в Международный день пропавших без вести, женщины обратились к Путину с просьбой принять их и посодействовать расследованию уголовных дел о пропаже их сыновей. Только с 19 сентября по 4 октября 2016 года в Дагестане, по подсчетам Правозащитного центра "Мемориал", были похищены 12 человек, к их исчезновениям, предположительно, имеют отношение силовики, сообщили правозащитники.

Жительницы Махачкалы, Хасавюрта, Каспийска и Дербента, заявившие ранее о похищении своих сыновей, собрались сегодня в редакции дагестанской газеты "Черновик" и записали видеообращение к врио главы Дагестана Владимиру Васильеву и президенту России Владимиру Путину. Женщины выразили надежду, что на их очередное обращение обратит внимание прибывшая в Махачкалу группа сотрудников Генпрокуратуры России, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Глава общественной организации "Сердце Матери" Жанна Исмаилова в начале обращения заявила, что с 2012 по 2018 год матери пропавших многократно обращались к руководству республики и к федеральным властям. По словам Исмаиловой, все эти годы они "получали только отписки".

"Мы по нашему вопросу встречались с многими политиками и министрами, они только обещают, но ничего не делают. До сих пор никто не занялся поисками наших детей, мы не можем получить ответ, что с нашими детьми, живы ли они, кто с ними так поступил. С 2012 года неофициально и с 2016 года официально я занимаюсь поиском пропавших ребят. Я выяснила что с 2012 года 86 молодых людей из Дагестана пропали без вести, их данные находятся в Пятигорске в Центре по розыску без вести пропавших на Северном Кавказе людей", - заявила Жанна Исмаилова.

Организация обращалась от имени матерей пропавших к первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко и просила направить в Дагестан независимую комиссию для расследования насильственных исчезновений, отметила она.

"Мы знаем, что сейчас в Махачкалу с проверкой прибыла группа из Генпрокуратуры России. Мы надеемся, что они проведут полномасштабную проверку, мы полагаемся на их помощь, потому что на наши обращения Владимир Васильев не реагирует - он все переадресовывает вице-премьеру Рамазану Джафарову, с которым мы не раз встречались, но он ни разу нам не помог. Мы ни перед чем не собираемся останавливаться, молчать мы не собираемся. Мы требуем, чтобы наши силовые ведомства и правительство занялись розыском наших детей и ответили, что случилось с нашими детьми и где они находятся. Мы требуем, чтобы наши дела расследовались", - заявила Жанна Исмаилова в своем обращении к Васильеву и Путину.

Жанна Исмаилова разыскивает своего сына Рашида Исмаилова, пропавшего в Махачкале в мае 2012 года.

По информации ДРО "Правозащита", 8 мая 2012 года Рашида Исмаилова вооруженные люди в масках, одетые в камуфляж и в гражданскую одежду, увезли из двора дома на улице Акушинского. Родственники мужчины рассказали, что он жил вместе с женой и маленьким ребенком, зарабатывал изготовлением мебели и был соблюдающим мусульманином. "Задержание сопровождалось стрельбой и избиениями на глазах у десятков свидетелей", - написал 10 мая 2012 года читатель "Кавказского узла" в комментарии к одной из новостей.

Мать пропавшего в 2015 году в Дербенте Магомеда Караханова обратилась к Путину с требованием "прекратить беспредел силовых структур в Дагестане". По словам женщины, ее похищенный сын был инвалидом второй группы, но после исчезновения его объявили членом экстремистской группировки.

"Мы не можем найти наших детей, мы знаем, что их похитили сотрудники силовых структур, но доказать это мы не можем. Мы требуем, чтобы нашли наших детей и чтобы к нам отправили специальную независимую комиссию, которая будет расследовать похищения наших сыновей", - заявила Гуля Караханова.

Магомед Караханов пропал 6 мая 2015 года с территории Центральной городской больницы в Дербенте. О его похищении матери рассказали соседи. "Телефон сына был отключен, дома все было оставлено, как будто он вышел и должен был вернуться - включенный ноутбук, документы, а также лекарства, которые он постоянно принимает", - рассказала женщина "Кавказскому узлу" летом 2015 года.

"Мой сын инвалид, он даже 15 минут не может на ногах стоять, он еле передвигается и не может держать в руках оружие, а в правоохранительных органах заявляют, что он ушел в лес. Это все неправда. Мы хотим знать, за что похитили наших детей и куда их увезли. Вы, как гарант Конституции, должны нас защитить", - заявила мать Магомеда Караханова, обращаясь к Путину.

Мать пропавшего в Махачкале в сентябре 2016 года Ислама Магомедова в своем обращении заявила, что если ее сын в чем-то нарушил закон, она не возражает против его преследования в законном порядке.

"Я законопослушный человек, и если мой сын в чем-то виноват, то пусть докажут его вину и судят по закону. Я говорю не только от себя, но и от тысяч матерей Дагестана, они тоже боятся за своих сыновей. У моего сына трое детей, как мне теперь их воспитывать в стране, где нет закона? Если есть закон, то докажите это, пусть все делают по закону, а не так, чтобы определенные структуры чинили произвол. У нас есть доказательства того, что наши дети были похищены, но никто это не принимает к сведению", - подчеркнула мать Ислама Магомедова Умрайха Гасанова.

Ислам Магомедов пропал вместе с еще тремя жителями Дагестана - его, Гашима Узданова, Пахрудина Махаева и Шамиля Джамалутдинова последний раз видели 28 сентября 2016 года. В тот день Магомедов с Уздановым и Махаевым отправились на грузовой "Газели" за цементом на базу, директором которой был Джамалутдинов. После погрузки цемента они приехали в Махачкалу, где пропали, рассказали родственники мужчин сотрудникам Правозащитного центра "Мемориал".

Мать Пахрудина Махаева заявила, что имеет неопровержимые доказательства причастности силовиков к похищению ее сына и троих его друзей. Женщина подчеркнула, что при наличии доказательств "дела не движутся".

"Сегодня ситуация так сложилась, что мы не можем ждать помощи от правоохранительных органов, а вынуждены защищать от них себя и своих детей. Мы хотим, чтобы все было закону. Пусть нам ответят на вопрос, где наши дети и что с ними, пусть привлекут к ответственности виновных", - заявила в своем обращении Бурлият Махаева.

Мать Камиля Джамалудинова, пропавшего в октябре 2016 года в Хасавюрте, заявила, что ее сын "не террорист и не экстремист".

"Если он в чем-то виноват, почему к нам домой не пришли, не задержали его как надо, почему не предъявили обвинение? За ним пришли вооруженные люди в масках, увезли в неизвестном направлении. У нас есть неопровержимые доказательства, но правоохранительные органы на это не обращают внимания. Я год и четыре месяца не знаю, где находится мой сын. Пожалуйста, помогите нам, пусть это дело расследуют", - обратилась к Владимиру Путину Аминат Джамалудинова.

5 октября 2016 года в офис ПЦ "Мемориал" в Махачкале обратился Арсен Магомедов, сообщивший о похищении четырех жителей Хасавюрта: Камиля и Шамиля Джамалудиновых, Клыча Клычева и Госейна Госейнова. Дядя Камиля Джамалудинова рассказал, что днем ранее вооруженные люди забрали его племянника с двумя знакомыми со станции техобслуживания автомобилей на Махачкалинском шоссе в Хасавюрте.

В конце обращения Жанна Исмаилова обобщила требования всех матерей пропавших мужчин. "Мы требуем привлечь к уголовной ответственности всех причастных к похищению людей, организаторов пыточных камер и эскадронов смерти. Мы требуем немедленно освободить наших детей, дать полную информацию о местонахождении всех похищенных и без вести пропавших молодых людей. Требуем законного и справедливого расследования", - заявила Исмаилова.