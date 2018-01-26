Журналисты назвали шатким положение Абдусамада Гамидова

26 января 2018, 16:39

Уголовное преследование мэра Махачкалы Мусы Мусаева не является попыткой давления Владимира Васильева на врио главы правительства Абдусамада Гамидова, однако следует ожидать новых кадровых перестановок в руководстве республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", мэр Махачкалы Муса Мусаев обвинен в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Мусаев нанес бюджету Дагестана ущерб на 80 миллионов рублей, выделив землю коммерческой фирме. 24 января суд постановил заключить его под стражу на два месяца.

Муса Мусаев возглавил мэрию Махачкалы в 2015 году. Он представляет интересы "мекегинского" клана, в частности, руководителя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, уроженца села Мекеги, рассказали тогда "Кавказскому узлу" дагестанские журналисты. По их данным, под влиянием "мекегинского" клана, в который входят Гамидовы, Сулеймановы, Омаровы и другие, находятся три города: Махачкала, Каспийск и Избербаш.

Задержание Мусы Мусаева нельзя расценивать как попытку давления на врио главы правительства Абдусамада Гамидова, считает главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

"На региональных политиков уже давно не оказывается давление через его (Гамидова. - Прим. "Кавказского узла") людей. Кроме того, по делу Мусаева работают федеральные службы, а если бы была необходимость повлиять на Гамидова, то они сделали бы это напрямую. Оказание давление на Гамидова через Мусаева можно было бы рассматривать, если бы действовали только местные сотрудники правоохранительного блока", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Гаджимурад Сагитов, уточнив, что задержание Мусаева может, однако, повлиять на имидж Гамидова.

Владимир Васильев демонстрирует свою равноудалённость от всех дагестанских элит, а Гамидов "сильно встроен в систему, созданную Абдулатиповым", сказал Гаджимурад Сагитов. "Поэтому вопрос отстранения Гамидова, думаю, актуален. Васильев захочет сформировать новую команду, которая бы соответствовала его требованиям", - предположил он.

Например, назначение Екатерины Толстиковой на пост главы Минимущества Дагестана - это демонстрация того, что кабинет министров формирует Владимир Васильев, добавил журналист.

17 января Владимир Васильев назначил на должность главы Минимущества вице-премьера Дагестана Екатерину Толстикову, которая курировала в правительстве вопросы образования и земельного и имущественного комплекса. Назначение Толстиковой после ее попыток улучшить систему образования говорит о доверии Владимира Васильева к чиновнице и усилении ее политического влияния, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Гамидов будет делать то, что от него хочет врио главы республики. Но, полагаю, что Васильеву нужны люди, готовые предложить эффективные экономические проекты", - пояснил Гаджимурад Сагитов.

Увольнение предыдущего министра по имущественным отношения Руслана Магомедова произошло из-за того, что у него были "серьезные конфликты" с председателем правительства, отметил Сагитов, не уточнив подробностей.

Задержание Мусы Мусаева лишь отчасти можно рассматривать как попытку оказать давление на Гамидова, согласен политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Мусаев встроен в "мекегинский" клан Гамидова, но он не является краеугольным камнем, на котором этот клан держится. И поэтому можно сказать, что это лишь косвенно может давить на самого Гамидова", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

Муса Мусаев в течение 10 лет, с 1999 по 2009 год, занимал пост первого замруководителя финуправления Минфина Дагестана, который возглавлял Абдусамад Гамидов. С 2011 по 2013 год он руководил управлением финансово-бюджетного контроля и надзора Минфина, а 17 сентября 2013 года указом Рамазана Абдулатипова был назначен министром строительства, архитектуры и ЖКХ республики, говорится в биографической справке о Мусе Мусаеве, подготовленной "Кавказским узлом".

Назначение Толстиковой главой Минимущества журналист назвал "правильным решением". "Тому, что на ключевую должность Минимущества назначили Толстикову, можно радоваться. И можно надеяться на то, что как нейтральный к дагестанским кланам человек она будет больше оглядываться на закон, нежели на персоналии", - сказал Магомед Магомедов.

Екатерина Толстикова с 2001 года работала в структурах Минимущества России, в 2010-2012 годах была помощником министра и директором департамента инвестразвития и федерального имущества Минобрнауки России, позже возглавляла департамент управления сетью подведомственных организаций Минобрнауки, а с 2014 по 2016 год работала замминистра образования и науки России, информирует сайт правительства Дагестана.

Положение Гамидова можно характеризовать как балансирование на кресле

По словам Магомедова, сейчас нельзя оценить, насколько крепки позиции Гамидова. "Это сказать может только Владимир Васильев. Так как он дает шанс очень разным людям с разной репутацией. Положение Гамидова можно характеризовать как балансирование на кресле. И при этом врио главы республики никак не показывает, поддерживает он врио председателя правительства или нет. Надо просто подождать, и тогда станет известна судьба Гамидова. В этом плане предсказывать действия Васильева сложно", - сказал журналист.

Абдусамад Гамидов вместе с Рамазаном Абдулатиповым стоял во главе команды, которая управляла республикой четыре с половиной года, и Муса Мусаев также входил в эту команду, напомнил главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Он работал в коммерческих структурах Гамидова, работал под его руководством в Минфине, а затем возглавлял министерство ЖКХ и строительства при председателе правительства Гамидове. Гамидову были даны негласные компетенции решения некоторых кадровых вопросов. В том числе назначение на должность мэра Махачкалы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Фатуллаев.

Сегодняшнее положение Абдусамада Гамидова журналист охарактеризовал как "очень сложное". "Он держится на волоске. Но он там еще нужен, пока работает прокурорская группа, пока идут другие проверки и Васильев продолжает входить в курс дел. Кроме того, о проделанной за прошлый год работе тоже должен отчитаться Гамидов. После завершения всего этого и будет непосредственно решаться вопрос о его политической судьбе", - пояснил он.

17 января в Дагестан прибыла комиссия из 38 сотрудников Генпрокуратуры. Они проверят ситуацию и с хаотичной застройкой Махачкалы, и с выделением земельных участков в городе, объявил Владимир Васильев. Дагестанские журналисты связали проверку Генпрокуратуры с недоверием местным силовикам и предположили, что за ней последуют отставки чиновников.

Журналисты сочли временным назначение Абусупьяна Гасанова

У врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова нет поводов для беспокойства в связи с делом Мусаева, считает Гаджимурад Сагитов.

"Беспокоиться по поводу происходящих следственных действий в мэрии Гасанову поводов нет, так как его особо не ассоциировали как человека Мусаева", - пояснил главред "Нового дела".

Он также предположил, что Гасанов возглавил мэрию "на недолгий срок".

Абусупьян Гасанов уже был назначен и.о. мэра Махачкалы 9 июля 2015 года, после того как бывший мэр Магомед Сулейманов возглавил территориальный ФОМС Дагестана. Гасанов исполнял обязанности мэра всего сутки: уже 10 июля 2015 года в качестве нового градоначальника был представлен Муса Мусаев.

Аналогичное мнение высказал Магомед Магомедов. "В администрации Гасанов отвечает за сферу транспортных перевозок пассажиров. И ему не стоит беспокоиться, что результаты работы по Мусаеву могут отразиться на нем. Если в ближайшее время будет принято решение об отстранении Мусаева от должности, то это будет основание для выбора нового мэра Махачкалы, и кого туда предложат - это серьезный вопрос", - сказал политический обозреватель "Черновика".

Магомедов предположил, что "неплохим вариантом" было бы назначение мэром Махачкалы Абдусамада Гамидова. "Это бы позволило сбалансировать политические разные перегибы, происходящие в республике, а также могло бы улучшить уровень управления городом", - пояснил Магомедов.

Сейчас все руководители ведомств, за исключением тех, кто избавился от приставки "врио", являются временными фигурами во власти, убежден Милрад Фатуллаев.

"Очень многое будет решаться в ближайшее время и после отчета главы кабинета министров, и после выборов президента, и после завершения прокурорской проверки. Пройдет еще один месяц на подведение итогов. И тогда уже произойдет обновление на две трети кабинета министров и глав муниципалитетов. Мы увидим чистки, появятся новые уголовные дела", - предположил журналист.

Увольнение Исмаилова может ускорить переселение лакцев

22 января Абдусамад Гамидов уволил трех чиновников: замначальника управления правительства по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района Магомеда Исмаилова и двух замминистра - замглавы Минприроды Али Ахмедова и замглавы Минсельхоза Казмагомеда Янбулатова. Все трое уволены с одинаковой формулировкой "в связи с сокращением этой должности".

Освобождение Марата Исмаилова от должности не означает, что вопрос переселения замораживается, а наоборот, может привести к решению этого вопроса, считает общественный деятель Сулайман Уладиев.

"С юридической точки зрения вопрос довольно простой. Есть закон III Съезда народных депутатов Дагестана о решении восстановить Ауховский район на месте Новолакского, а жителей Новолакского переселить на новое место. Его надо исполнять", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Уладиев.

Закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" предоставил лакцам и чеченцам-аккинцам право вернуться на свои земли. Для этого на территории прежнего Новолакского района, где лакцы были принудительно расселены после депортации в 1944 году чеченцев-аккинцев, восстанавливается Ауховский район, а новый Новолакский район создается на землях севернее Махачкалы. Процесс переселения лакцев на новое место жительства пробуксовывает, его затягивание приводит к конфликтам, заявляли еще в 2009 году представители Лакского национального совета.

Но у этой проблемы, по словам Уладиева, есть также межнациональный и политический аспекты. "Межнациональный - он очень сложный. Народы Дагестана, в том числе чеченцы-аккинцы, врагами друг другу не являются, но недавний конфликт в Казбековском районе показал, что даже случайная драка между детьми может привести к резкому осложнению отношений и обострении ситуации", - сказал он.

Политический аспект проблемы переселения тоже непростой, отметил Сулайман Уладиев. "Мы не знаем, что будет дальше. Новый глава [Дагестана] - человек прагматичный и рациональный, он не делает случайных и эмоциональных ходов. Тем более в таком сложном вопросе. Поэтому отстранение Исмаилова, мне кажется, как раз-таки решит эту проблему, а не заморозит ее", - предположил он.

Однако попытка быстро решить такой сложный вопрос, как переселение лакцев, скорее всего приведет к негативным результатам, подчеркнул он. "Не думаю, что это решение (сократить должность Исмаилова. – Прим. "Кавказского узла") означает, что тут будут приняты быстрые, молниеносные решения. Надо понаблюдать. Тут нужна осторожность", - сказал Уладиев.

По его предположению, предыдущие главы республики понимали все имеющиеся аспекты и, возможно, поэтому затягивали решение этого вопроса. "Они не хотели, чтобы во время их руководства что-то вышло не так. Они понимали, что население им не простит ошибки", - сказал Уладиев.

Кроме того, по его словам, на решение вопросов переселения выделялись "огромные деньги". "И если прибывшая группа прокуроров соберется проверить расходы этих средств, то я думаю, у мэра Махачкалы Мусы Мусаева появится много новых "коллег", - поделился своей версией Сулайман Уладиев.