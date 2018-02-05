Гамидов Абдусамад Мустафаевич

05 февраля 2018, 15:22

Председатель правительства Республики Дагестан с июля 2013 года. В начале февраля 2018 года задержан по подозрению в причастности к хищению денег, выделенных из бюджета республики на реализацию соцпрограмм.



Уголовное преследование

5 февраля 2018 года сотрудники УФСБ задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, а также его подчиненных - вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова по делу о мошенничестве . В их домах и кабинетах в рамках оперативных мероприятий начаты обыски . Также обыски проходят в родном селе Гамидова - Мекеги.

Сам Гамидов доставлен в управление ФСБ Дагестана для дачи объяснений. Следователи предполагают, что чиновники причастны к хищению денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию соцпрограмм, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета России. Позже трех чиновников отправили в Москву для дальнейших оперативно-следственных мероприятий .

Ранее, 24 января 2018 года, был помещен под стражу мэр Махачкалы Муса Мусаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" дагестанских журналистов, Мусаев представлял интересы Абдусамада Гамидова и "мекегинского" клана.

Биография и политическая карьера

Абдусамад Гамидов родился 21 апреля 1966 года в с. Мекеги Левашинского района ДАССР. По национальности даргинец .

Гамидов окончил среднюю школу с. Мекеги, затем поступил в Дагестанский политехнический институт.

В 1989 году окончил Дагестанский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". После окончания института работал инструктором по спортсооружениям при Дагсовете спортобщества "Динамо" .

С 1991 году Гамидов занимал должность заместителя управляющего филиалом коммерческого банка "Эльбин".

В 1992 году окончил Международный институт управления и бизнеса по специальности "Финансы и кредит" По другим данным, окончил Международный институт бизнеса и права по специальности "экономист" в 1994 году . В 1993 году занял должность председателя Правления коммерческого банка "Эльбин".

В 1994 году Абдусамад Гамидов назначен заместителем председателя Дагестанского Сбербанка Сбербанка России .

В 1995 году Гамидов избран депутатом, председателем подкомитета Народного Собрания Дагестана.

17 августа 1996 года в Махачкале в результате теракта был убит министр финансов Республики Дагестан Гамид Гамидов, старшй брат Абдусамада Гамидова . На эту должность был назначен Абдусамад Гамидов.

12 ноября 2000 года самолет, на котором Гамидов летел в Москву, был захвачен террористом Ахмедом Амирхановым, который, угрожая взорвать самолет, потребовал взять курс на Тель-Авив. В Израиле самолет сел на аэродроме военной базы ВВС Увда. После приземления спецслужбы Израиля начали переговоры с террористом, в результате которых он сдался. Все заложники были освобождены .

Летом 2000 года в Махачкале был похищен 8-летний Джамал Гамидов, племянник Абдусамада Гамидова, сын его старшего брата. Джамал Гамидов провёл в плену у похитителей свыше трёх лет. За его освобождение требовали сначала 2 млн долларов, затем 1 млн. Джамал Гамидов был освобождён в декабре 2003 года .

В 2001 году Абдусамад Гамидов закончил Дагестанский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление".

25 июля 2013 года врио президента Дагестана Рамазан Абдулатипов на сессии Народного собрания предложил избрать Абдусамада Гамидова председателем правительства Республики Дагестан. Депутаты Народного собрания Дагестана единогласно проголосовали за утверждение Абдусамада Гамидова председателем правительства республики.

Семья и увлечения

Женат, имеет шестерых детей .

Абдусамад Гамидов имеет ученую степень кандидата экономических наук.

А. Гамидов имеет звание мастера спорта международного класса по вольной борьбе, является президентом Федерации вольной борьбы Дагестана.

Увлекается плаванием, строительством, проектированием и ландшафтным дизайном.

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