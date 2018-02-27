27 февраля 2018, 17:30
Исаев Шамиль Абдулаевич
Шамиль Исаев – государственный деятель Дагестана, заместитель председателя правительства республики (2015-2018), обвиненный в начале февраля 2018 года в крупном мошенничестве. Ранее в адрес Шамиля Исаева звучали обвинения в преследованиях и причастности к убийству неугодных журналистов – Хаджимурада Камалова, Абдулмалика Ахмедилова и Гаджи Абашилова.
Уголовное преследование
5 февраля 2018 года сотрудники УФСБ произвели задержание четырех высокопоставленных чиновников правительства Дагестана по делу о крупном мошенничестве – хищении более чем 100 млн рублей, выделенных из бюджета республики на реализацию соцпрограмм и инвестпрограмму 1. В их числе оказались врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования Шахабас Шахов. В их кабинетах в рамках оперативных мероприятий были проведены обыски 2.
Исаева и других чиновников отправили в Москву тем же самолетом спецназа ФСБ, что и группу чиновников правительства Коми в 2015 году 3. В Москве суд вынес постановление о заключении проштрафившихся членов правительства Дагестана под стражу 4.
Шамиля Исаева в числе других арестованных чиновников обвинили в причинении значительного ущерба экономике Дагестана. Им вменили покупку по завышенной стоимости здания под детский сад, махинации с фиктивной приемкой работ по реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инженерных коммуникаций для турбазы "Орлиное гнездо". За эти преступления, если они будут доказаны, дагестанским чиновникам может грозить тюремное заключение на срок до 10 лет 5.
По версии Следственного комитета, с 2011 года в фактической собственности Исаева находилась туристическая база "Орлиное гнездо", расположенная в поселке Гуниб Гунибского района Дагестана и переданная во владение ООО "Маяк", которым он руководил через назначенного им подконтрольного директора. Исаев добился включения турбазы в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год, чтобы присвоить средства, выделенные на создание инженерной инфраструктуры за счет завышения стоимости работ. В результате этих действий Исаев причинил бюджету республики ущерб на сумму около 35 млн рублей 6.
6 февраля 2018 года в Басманном суде Шамиль Исаев отверг все обвинения в причастности к хищениям из бюджета. "Я себя виновным не признаю", – заявил Исаев на суде 7.
Защита обвиняемого попросила не заключать его в СИЗО по медицинским показателям и отпустить под домашний арест, под залог или личное поручительство – за бывшего чиновника, по словам адвокатов, готовы поручиться деятели науки и искусства 8.
Исаев заявил, что не представляет опасности для общества и готов сотрудничать со следствием 9.
Известно, что уголовное дело в отношении высокопоставленных дагестанских чиновников соединили с рядом других дел, которые расследуются с середины 2015 года 10.
26 февраля 2018 года Мосгорсуд отказался освободить Шамиля Исаева под залог в 25 миллионов рублей 11.
Обвинения в причастности к убийствам дагестанских журналистов
Шамиля Исаева и его окружение неоднократно обвиняли в причастности к физическому устранению ряда неугодных журналистов в Дагестане – Хаджимурада Камалова (убит 15 декабря 2011 года в Махачкале 12), Абдулмалика Ахмедилова (убит 11 августа 2009 года в Махачкале 13), Гаджи Абашилова (убит 21 марта 2008 года в Махачкале 14).
О причастности Исаева к громким убийствам дагестанских журналистов неоднократно говорили председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов и журналист Орхан Джемаль 15.
Каждый раз Шамиль Исаев, бывший в то время депутатом Народного собрания Дагестана, подавал иски о защите чести и достоинства. 11 февраля 2011 года суд Махачкалы частично удовлетворил иск депутата Исаева к Али Камалову. В частности, слова Али Камалова: "Далее убили журналиста Малика Ахмедилова. Он был ответственным секретарем, моим заместителем, главным редактором газеты "Согратль". Убили его среди бела дня. Следствие завели в тупик. Но все знают, кто его убил, кто стрелял и в чем дело. Здесь замешан Шамиль Исаев в части фразы: "Здесь замешан Шамиль Исаев" были признаны не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Шамиля Исаева 16.
11 апреля 2013 года Али Камалов подал апелляцию в Верховный суд республики, который принял решение полностью отказать Исаеву в исковых требованиях 17.
В 2013 - 2014 годах Исаев тоже судился с Орханом Джемалем по поводу ряда публикаций последнего на сайте "Кавполит" 18. МВД Дагестана по заявлению Исаева предприняло разыскные мероприятия в отношении Джемаля в Москве, который по требованию следователей не явился на допрос 19.
Джемаль прямо обвинял Исаева в убийстве журналистов, приводя в доказательства документы из уголовного дела. В частности, Джемаль сообщает, что "наткнулся на любопытную справку, где ряд уроженцев села Согратль, в том числе и позднее убитые Хаджимурад Камалов и Абдулмалик Ахмедилов, объявлялись группой ваххабитов-заговорщиков, выступающих против существующей власти. Камалов при этом назывался лидером группы, а Ахмедилов – вторым лицом. Составителями справки были депутат Исаев и полковник МВД Магомед Рамазанов, больше известный по прозвищу "Кучерявый". Целью справки, по моему мнению, была провокация ликвидации указанных в документе лиц силами контртеррористических подразделений. То есть попытка Исаева устранить своих противников чужими руками" 20.
Судебные разбирательства шли в течении более полугода (сентябрь 2013 – май 2014 года), пока 19 сентября 2014 года московский суд не удовлетворил иск о защите чести и достоинства Шамиля Исаева к журналисту Орхану Джемалю, обязав журналиста выплатить депутату 200 тысяч рублей за публичные обвинения в причастности к убийству Хаджимурада Камалова 21.
Политическая карьера
Шамиль Исаев избирался депутатом парламента Дагестана третьего, четвертого и пятого созывов, где был членом комитета по бюджету, финансам и налогам.
29 декабря 2015 года Шамиль Исаев был назначен вице-премьером правительства Дагестана 22.
Предпринимательская деятельность
В 1991 году Шамиль Исаев ушел в бизнес, принимая участие в различных коммерческих проектах вместе со своим старшим братом – Ризваном Исаевым. Брат Шамиля является крупным бизнесменом в Краснодарском крае и известен дружескими отношениями с нынешним министром сельского хозяйства России и бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым 23]. В 2007 году Ризван Исаев стал депутатом Госдумы России пятого созыва 24.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Шамиль Исаев, по состоянию на декабрь 2015 года, являлся учредителем ряда компаний, зарегистрированных в Дагестане: ООО "Векс" (оптовая торговля), ООО "Роснэк" (газораспределение), ООО "Терминал" (оптовая торговля топливом), ООО "Согрнефть", ООО "Торговый дом "Кубань" (розничная торговля) 25.
Ряд проектов, в которых участвовали братья Исаевы, скандально прославились. В частности, в 2007 году Ризван Исаев не без участия младшего брата собирался возвести жилой комплекс "Немецкая деревня" на площади 300 га в Карабудахкентском районе к югу от Махачкалы стоимостью порядка 350 млн долларов, однако проект так и остался на бумаге, застопорившись из-за проблем с выделением земли 26. В 2010 году дагестанская прокуратура сочла выделение земель под проект незаконным 27.
В 2015 году другим проектом Шамиля Исаева стал тепличный комплекс "Агромир" на окраине Махачкалы стоимостью 700 млн рублей. Под комплекс было выделено 10 га земли в поселке Ленинкент, предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта и компенсирована часть затрат на разработку проектной документации 28. Тогдашний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов считал, что "Агромир" будет олицетворением его приоритетного проекта "Эффективный АПК".
Вскоре Шамиль Исаев был назначен куратором всего тепличного направления в дагестанском сельском хозяйстве. В начале октября по его инициативе было создано совместное предприятие "Асера-Агромир", намеревавшееся производить конструкции для теплиц по всему СКФО. Но ухудшение отношений России с Турцией привело к тому, что у проекта возникли существенные риски 29. Также оказалось, что у "Агромира" есть проблемы с финансированием дальнейшего строительства теплиц. Поэтому строительство второй очереди комплекса свернуто и перенесено на 2016 год в связи со значительным удорожанием оборудования 30.
Биография
Шамиль Исаев родился 13 августа 1962 года в селе Согратль Гунибского района. Окончив среднюю школу, отучился в Махачкалинском техническом училище, два года трудился рабочим в Дагестанском сельскохозяйственном институте, куда и поступил в 1982 году на отделение плодоовощеводства и виноградарства. Окончив вуз, Исаев получил специальность ученого-агронома 31.
С 1985 года работал старшим экономистом, потом старшим агрономом в Гунибском районном агропромышленном объединении. В 1986 году был назначен начальником Гунибской межрайонной семенной инспекции 32.
В 2003 году получил второе высшее экономическое образование в ДГИНХ.
Семья
Женат, имеет трех сыновей 33.
Примечания
- Гамидов и его замы обвинены в мошенничестве на 100 миллионов // Кавказский узел, 06.02.2018; В Дагестане арестованы премьер-министр, мэр Махачкалы, главный архитектор и другие чиновники. Что там происходит // Meduza, 05.02.2017.
- Источник: в доме врио вице-премьера Дагестана проходят обыски // ТАСС, 05.02.2018; СК РФ распространил видео задержания и отправки членов кабмина Дагестана в Москву // ТАСС, 05.02.2018.
- Когда посадка оповещает о посадках // Фонтанка, 06.02.3018; Вместо "черного воронка": какой самолет забирает задержанных чиновников // Радио Свобода, 07.02.2018; В Дагестане обыскивают министерства и меняют полицейских на постах ДПС. Главное о массовой проверке чиновников в республике // Meduza, 07.02.2018.
- Дагестанские чиновники задержаны по делу о хищениях // Кавказский узел, 05.02.2018.
- Защита бывшего вице-премьера Дагестана заявила о возможном поручителе // РИА Новости, 06.02.2018.
- Следствие ходатайствует об аресте членов правительства Республики Дагестан, обвиняемых в хищении бюджетных средств // Следственный комитет России, 06.02.2018.
- Бывший вице-премьер Дагестана отверг обвинения в хищениях // РИА Новости, 06.02.2018.
- Защита бывшего вице-премьера Дагестана заявила о возможном поручителе // РИА Новости, 06.02.2018.
- Бывший вице-премьер Дагестана отверг обвинения в хищениях // РИА Новости, 06.02.2018.
- Cуд арестовал всех четверых задержанных экс-чиновников Дагестана // РИА Новости, 06.02.2017.
- Суд оставил в СИЗО бывшего врио вице-премьера Дагестана Исаева // ТАСС, 26.02.2018.
- МОЛНИЯ: в Дагестане убит Хаджимурад Камалов // Кавказский узел, 16.12.2011.
- В Дагестане застрелен журналист // Кавказский узел, 11.08.2009.
- В Махачкале убит председатель ГТРК "Дагестан" Гаджи Абашилов // Кавказский узел, 21.03.2008.
- В Махачкале суд частично удовлетворил иск депутата Исаева к председателю Союза журналистов РД о защите чести и достоинства // Кавказский узел, 12.02.2013; Песня про депутата Исаева // Кавполит, 18.05.2014.
- В Махачкале суд частично удовлетворил иск депутата Исаева к председателю Союза журналистов РД о защите чести и достоинства // Кавказский узел, 12.02.2013.
- Верховный суд Дагестана начал рассматривать апелляционную жалобу Али Камалова // Кавказский узел, 11.04.203; ВC Дагестана отказал в иске депутата к главе Союза журналистов о защите чести и достоинства // Кавказский узел, 12.04.2013.
- Лесные следы ведут в дагестанский парламент // Кавполит/Черновик, 25.04.2013; Сука, я узнал тебя, я всегда думал, что это будешь ты // Кавполит/Черновик, 19.06.2013; Песня про депутата Исаева // Кавполит, 18.05.2014.
- Представитель МВД по Дагестану заявил о неявке на допрос журналиста Орхана Джемаля // Кавказский узел, 11.12.2013.
- Песня про депутата Исаева // Кавполит, 18.05.2014.
- В Москве суд удовлетворил гражданский иск дагестанского депутата Шамиля Исаева к журналисту Орхану Джемалю // Кавказский узел, 19.09.2014.
- Шамиль Исаев назначен вице-премьером правительства Дагестана // Махачкалинские известия, 31.12.2015.
- Шамиль Исаев назначен вице-премьером правительства Дагестана // Махачкалинские известия, 31.12.2015.
- Брат своего брата // Кавполит, 30.12.2015; Исаев Ризвангаджи // Forbs, 2007; Шамиль Исаев назначен вице-премьером правительства Дагестана // Махачкалинские известия, 31.12.2015.
- Брат своего брата // Кавполит, 30.12.2015.
- Брат своего брата // Кавполит, 30.12.2015.
- Немецкие грабли // Черновик, 11.09.2015.
- Немецкие грабли // Черновик, 11.09.2015.
- Кавказский бизнес без Турции // Кавполит, 02.12.2015.
- Брат своего брата // Кавполит, 30.12.2015.
- Шамиль Исаев назначен вице-премьером правительства Дагестана // Махачкалинские известия, 31.12.2015.
- Шамиль Исаев назначен вице-премьером правительства Дагестана // Махачкалинские известия, 31.12.2015.
- Шамиль Исаев назначен вице-премьером правительства Дагестана // Махачкалинские известия, 31.12.2015.