Исаев Шамиль Абдулаевич

27 февраля 2018, 17:30

Шамиль Исаев – государственный деятель Дагестана, заместитель председателя правительства республики (2015-2018), обвиненный в начале февраля 2018 года в крупном мошенничестве. Ранее в адрес Шамиля Исаева звучали обвинения в преследованиях и причастности к убийству неугодных журналистов – Хаджимурада Камалова, Абдулмалика Ахмедилова и Гаджи Абашилова.

Уголовное преследование

5 февраля 2018 года сотрудники УФСБ произвели задержание четырех высокопоставленных чиновников правительства Дагестана по делу о крупном мошенничестве – хищении более чем 100 млн рублей, выделенных из бюджета республики на реализацию соцпрограмм и инвестпрограмму . В их числе оказались врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования Шахабас Шахов. В их кабинетах в рамках оперативных мероприятий были проведены обыски .

Исаева и других чиновников отправили в Москву тем же самолетом спецназа ФСБ, что и группу чиновников правительства Коми в 2015 году . В Москве суд вынес постановление о заключении проштрафившихся членов правительства Дагестана под стражу .

Шамиля Исаева в числе других арестованных чиновников обвинили в причинении значительного ущерба экономике Дагестана. Им вменили покупку по завышенной стоимости здания под детский сад, махинации с фиктивной приемкой работ по реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инженерных коммуникаций для турбазы "Орлиное гнездо". За эти преступления, если они будут доказаны, дагестанским чиновникам может грозить тюремное заключение на срок до 10 лет .

По версии Следственного комитета, с 2011 года в фактической собственности Исаева находилась туристическая база "Орлиное гнездо", расположенная в поселке Гуниб Гунибского района Дагестана и переданная во владение ООО "Маяк", которым он руководил через назначенного им подконтрольного директора. Исаев добился включения турбазы в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год, чтобы присвоить средства, выделенные на создание инженерной инфраструктуры за счет завышения стоимости работ. В результате этих действий Исаев причинил бюджету республики ущерб на сумму около 35 млн рублей .

6 февраля 2018 года в Басманном суде Шамиль Исаев отверг все обвинения в причастности к хищениям из бюджета. "Я себя виновным не признаю", – заявил Исаев на суде .

Защита обвиняемого попросила не заключать его в СИЗО по медицинским показателям и отпустить под домашний арест, под залог или личное поручительство – за бывшего чиновника, по словам адвокатов, готовы поручиться деятели науки и искусства .

Исаев заявил, что не представляет опасности для общества и готов сотрудничать со следствием .

Известно, что уголовное дело в отношении высокопоставленных дагестанских чиновников соединили с рядом других дел, которые расследуются с середины 2015 года .

26 февраля 2018 года Мосгорсуд отказался освободить Шамиля Исаева под залог в 25 миллионов рублей .

Обвинения в причастности к убийствам дагестанских журналистов

Шамиля Исаева и его окружение неоднократно обвиняли в причастности к физическому устранению ряда неугодных журналистов в Дагестане – Хаджимурада Камалова (убит 15 декабря 2011 года в Махачкале ), Абдулмалика Ахмедилова (убит 11 августа 2009 года в Махачкале ), Гаджи Абашилова (убит 21 марта 2008 года в Махачкале ).

О причастности Исаева к громким убийствам дагестанских журналистов неоднократно говорили председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов и журналист Орхан Джемаль .

Каждый раз Шамиль Исаев, бывший в то время депутатом Народного собрания Дагестана, подавал иски о защите чести и достоинства. 11 февраля 2011 года суд Махачкалы частично удовлетворил иск депутата Исаева к Али Камалову. В частности, слова Али Камалова: "Далее убили журналиста Малика Ахмедилова. Он был ответственным секретарем, моим заместителем, главным редактором газеты "Согратль". Убили его среди бела дня. Следствие завели в тупик. Но все знают, кто его убил, кто стрелял и в чем дело. Здесь замешан Шамиль Исаев в части фразы: "Здесь замешан Шамиль Исаев" были признаны не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Шамиля Исаева .

11 апреля 2013 года Али Камалов подал апелляцию в Верховный суд республики, который принял решение полностью отказать Исаеву в исковых требованиях .

В 2013 - 2014 годах Исаев тоже судился с Орханом Джемалем по поводу ряда публикаций последнего на сайте "Кавполит" . МВД Дагестана по заявлению Исаева предприняло разыскные мероприятия в отношении Джемаля в Москве, который по требованию следователей не явился на допрос .

Джемаль прямо обвинял Исаева в убийстве журналистов, приводя в доказательства документы из уголовного дела. В частности, Джемаль сообщает, что "наткнулся на любопытную справку, где ряд уроженцев села Согратль, в том числе и позднее убитые Хаджимурад Камалов и Абдулмалик Ахмедилов, объявлялись группой ваххабитов-заговорщиков, выступающих против существующей власти. Камалов при этом назывался лидером группы, а Ахмедилов – вторым лицом. Составителями справки были депутат Исаев и полковник МВД Магомед Рамазанов, больше известный по прозвищу "Кучерявый". Целью справки, по моему мнению, была провокация ликвидации указанных в документе лиц силами контртеррористических подразделений. То есть попытка Исаева устранить своих противников чужими руками" .

Судебные разбирательства шли в течении более полугода (сентябрь 2013 – май 2014 года), пока 19 сентября 2014 года московский суд не удовлетворил иск о защите чести и достоинства Шамиля Исаева к журналисту Орхану Джемалю, обязав журналиста выплатить депутату 200 тысяч рублей за публичные обвинения в причастности к убийству Хаджимурада Камалова .

Политическая карьера

Шамиль Исаев избирался депутатом парламента Дагестана третьего, четвертого и пятого созывов, где был членом комитета по бюджету, финансам и налогам.

29 декабря 2015 года Шамиль Исаев был назначен вице-премьером правительства Дагестана .

Предпринимательская деятельность

В 1991 году Шамиль Исаев ушел в бизнес, принимая участие в различных коммерческих проектах вместе со своим старшим братом – Ризваном Исаевым. Брат Шамиля является крупным бизнесменом в Краснодарском крае и известен дружескими отношениями с нынешним министром сельского хозяйства России и бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым ]. В 2007 году Ризван Исаев стал депутатом Госдумы России пятого созыва .

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Шамиль Исаев, по состоянию на декабрь 2015 года, являлся учредителем ряда компаний, зарегистрированных в Дагестане: ООО "Векс" (оптовая торговля), ООО "Роснэк" (газораспределение), ООО "Терминал" (оптовая торговля топливом), ООО "Согрнефть", ООО "Торговый дом "Кубань" (розничная торговля) .

Ряд проектов, в которых участвовали братья Исаевы, скандально прославились. В частности, в 2007 году Ризван Исаев не без участия младшего брата собирался возвести жилой комплекс "Немецкая деревня" на площади 300 га в Карабудахкентском районе к югу от Махачкалы стоимостью порядка 350 млн долларов, однако проект так и остался на бумаге, застопорившись из-за проблем с выделением земли . В 2010 году дагестанская прокуратура сочла выделение земель под проект незаконным .

В 2015 году другим проектом Шамиля Исаева стал тепличный комплекс "Агромир" на окраине Махачкалы стоимостью 700 млн рублей. Под комплекс было выделено 10 га земли в поселке Ленинкент, предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта и компенсирована часть затрат на разработку проектной документации . Тогдашний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов считал, что "Агромир" будет олицетворением его приоритетного проекта "Эффективный АПК".

Вскоре Шамиль Исаев был назначен куратором всего тепличного направления в дагестанском сельском хозяйстве. В начале октября по его инициативе было создано совместное предприятие "Асера-Агромир", намеревавшееся производить конструкции для теплиц по всему СКФО. Но ухудшение отношений России с Турцией привело к тому, что у проекта возникли существенные риски . Также оказалось, что у "Агромира" есть проблемы с финансированием дальнейшего строительства теплиц. Поэтому строительство второй очереди комплекса свернуто и перенесено на 2016 год в связи со значительным удорожанием оборудования .

Биография

Шамиль Исаев родился 13 августа 1962 года в селе Согратль Гунибского района. Окончив среднюю школу, отучился в Махачкалинском техническом училище, два года трудился рабочим в Дагестанском сельскохозяйственном институте, куда и поступил в 1982 году на отделение плодоовощеводства и виноградарства. Окончив вуз, Исаев получил специальность ученого-агронома .

С 1985 года работал старшим экономистом, потом старшим агрономом в Гунибском районном агропромышленном объединении. В 1986 году был назначен начальником Гунибской межрайонной семенной инспекции .

В 2003 году получил второе высшее экономическое образование в ДГИНХ.

Семья

Женат, имеет трех сыновей .

Примечания