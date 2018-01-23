Журналисты узнали о сокращениях в правительстве Дагестана

23 января 2018, 19:37

От своих должностей освобождены замминистра сельского хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии, а также замначальника правительственного управления по вопросу переселения лакцев.

О сокращении штатов в правительстве Дагестана стало известно сегодня, хотя распоряжения об увольнении трех чиновников датированы 22 января.

От своих должностей освобождены замначальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомед Исмаилов и два замминистра - замглавы Минприроды Дагестана Али Ахмедов и замглавы Минсельхоза Казмагомед Янбулатов, сообщило сегодня РИА "Дербент".

Закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" предоставил лакцам и чеченцам-аккинцам право вернуться на свои земли. Для этого на территории прежнего Новолакского района, где лакцы были принудительно расселены после депортации в 1944 году чеченцев-аккинцев, восстанавливается Ауховский район, а новый Новолакский район создается на землях севернее Махачкалы. Процесс переселения лакцев на новое место жительства пробуксовывает, его затягивание приводит к конфликтам, заявляли еще в 2009 году представители Лакского национального совета.

Распоряжения об увольнении Исмаилова, Ахмедова и Янбулатова подписаны врио главы правительства республики Абдусамадом Гамидовым. Три чиновника уволены с одинаковой формулировкой - «в связи с сокращением этой должности», сообщило издание "Махачкалинские известия", опубликовав фотокопии документов.

На сайте правительства Дагестана по состоянию на 19.25 мск сегодня не опубликовано сообщений о сокращении трех сотрудников. В разделе распоряжений правительства распоряжения об увольнении Исмаилова, Ахмедова и Янбулатова не опубликованы.