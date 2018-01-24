24 января 2018, 22:46

Мэр Махачкалы обвинен в превышении полномочий

Суд в связи с предъявлением Мусе Мусаеву обвинения продлил срок его ареста до двух месяцев, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", 21 января суд вынес решение об аресте Мусы Мусаева на 10 суток по подозрению в превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ). Защита сочла заключение под стражу слишком суровой мерой пресечения и обжаловала ее.

Мусаеву предъявлено обвинение - по той же статье, по которой было возбуждено дело против него. После этого срок ареста мэра Махачкалы был увеличен с 10 суток до двух месяцев, со ссылкой на собственный источник передает ТАСС.

Комментариев представителей суда и обвинения, а также Мусы Мусаева и его представителей относительно этой информации не поступало.

По мнению следствия, мэр Махачкалы нанес ущерб бюджету Дагестана, предоставив коммерческой фирме в собственность за 1,1 миллиона рублей земельный участок, рыночная стоимость которого превышает 81 миллион рублей, говорится в биографии Мусы Мусаева, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

23 января источник «Нового дела» рассказал о втором эпизоде в деле Мусаева. В МВД по Дагестану поступил рапорт о продаже мэром Махачкалы земельного участка с заниженной в 20 раз стоимостью, сообщил он. Сам чиновник назвал уголовное преследование необоснованным.

Примечание:

"Суд отказался признать дело Мусаева политзаказом", "Источники сообщили об обысках в офисе и дома у мэра Махачкалы", "Журналисты связали рост акций протеста в Дагестане с приходом Васильева".

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