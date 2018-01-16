Суд отказался признать дело Мусаева политзаказом

16 января 2018, 19:47

Уголовное преследование Бадрудина Мусаева заведено с целью давления на мэра Махачкалы, заявил адвокат Мусаева. Суд отклонил доводы адвоката и отправил дело на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана сегодня отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву и направил его дело на новое рассмотрение.

12 сентября 2017 года Советский райсуд столицы Дагестана оправдал Бадрудина Мусаева, ставшего участником дорожного конфликта. Приговор обжаловала прокуратура Советского района Махачкалы.

Прокурор сослался на показания одного из потерпевших



На сегодняшнее рассмотрение апелляционной жалобы не пришли потерпевшие, трое сотрудников ГИБДД, а также сам Бадрудин Мусаев. Председательствующий судья отметил, что "все они были оповещены надлежащим способом о времени и месте судебного заседания", сообщает корреспондент “Кавказского узла”, присутствовавший на заседании.



Адвокат Мусаева, Абдулбари Рамазанов, попросил отложить заседание. По словам адвоката, его подзащитный "находится на лечении в Москве". При этом он отметил, что родные Мусаева "подтверждающие это медицинские документы пока не передали".

В свою очередь судья напомнил, что заседание уже несколько раз переносилось из-за неявки Мусаева, и добавил, что участники процесса "злоупотребляют своими процессуальными обязанностями". В итоге коллегия решила рассмотреть представление в отсутствии потерпевших и Мусаева.



До начала процесса журналисты ходатайствовали о проведении видеосъемки заседания. Адвокат Рамазанов выступил против этого, прокурор оставил это решение на усмотрение суда. В итоге коллегия разрешила видеосъемку, при этом суд запретил показывать по телевидению лица участников процесса.



В апелляционном представлении гособвинения утверждается, что Советский районный суд Махачкалы "вынес необоснованный и незаконный приговор". В частности, считает обвинение, судом первой инстанции "не была дана критическая оценка показаниям Мусаева, который не признал свою вину".

"Слова Мусаева опровергаются допрошенными на суде потерпевшими и другими свидетелями. Кроме того, вина Мусаева в совершении преступления подтверждается и другими доказательствами, собранными органами предварительного следствия, и письменными материалами дела", - говорилось в апелляционном представлении, которое зачитал судья.



Гособвинение попросило отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. В возражении адвоката говорилось, что Мусаев "обвинялся незаконно и необоснованно, а все обвинение голословно".

По мнению стороны защиты, предварительное расследование "было проведено предвзято и с обвинительным уклоном". Следствие не установило, что "автомашина принадлежит Бадрудину Мусаеву и он находился в тот вечер за ее рулем", считают адвокаты сына мэра Махачкалы.



Также, по утверждению стороны защиты, инспектор "не мог видеть, кто находился за рулем". Адвокаты считают, что травмы "были причинены инспектору при "других обстоятельствах, к которым Мусаев не имеет отношения". Защита просила оставить приговор без изменения.



В свою очередь прокурор в ходе заседания поддержал доводы апелляционного представления и уточнил, что один из потерпевших подтвердил, что "травму ему нанес Бадрудин Мусаев".

Дорожный конфликт с участием сына мэра Махачкалы произошел 31 мая 2016 года. Бадрудин Мусаев был обвинен по ч.2 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.319 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса России. 10 марта потерпевшие заявили в суде, что Мусаев публично оскорблял сотрудников МВД, спровоцировал драку и травмировал одного из них. Прокурор требовал для Мусаева пять лет заключения. Сам подсудимый заявлял о невиновности.

Адвокат Мусаева рассказал о "попытке насолить мэру"



Адвокат Абдулбари Рамазанов отметил, что его подзащитный не применял силу в отношении полицейских. "Сторона защиты считает, что все это - попытка каких-то сил повлиять не на самого Бадрудина Мусаева, а на его отца – мэра Махачкалы Мусу Мусаева. Попытка посадить его сына делается для того, чтобы насолить мэру. И вся шумиха вокруг этого дела исключительно из-за того, что подзащитный приходится сыном мэру города", - отметил адвокат и попросил оставить без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры.



Однако в итоге суд принял решение отменить оправдательный приговор Советского районного суда Махачкалы в отношении Бадрудина Мусаева. Дело будет направлено в тот же суд на новое рассмотрение в ином составе.



Адвокат Абдулбари Рамазанов отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" решение вышестоящей инстанции.



По мнению адвоката Расула Кадиева, решение об отмене оправдательного приговора сыну мэра Махачкалы "политическим не является".

"Практически все оправдательные приговоры, за редким исключением, всегда отменяются в апелляционной инстанции. Считается, что это делается на всякий случай - чтобы еще раз проверить дело. Это касается всех оправданных, будь то сын мэра или же простой гражданин", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кадиев.