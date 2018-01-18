Дагестанские журналисты связали проверку Генпрокуратуры с недоверием местным силовикам

18 января 2018, 20:06

Проверка Генпрокуратуры поможет расследованию незаконного перераспределения земель, которые являются ценным ресурсом для развития бизнеса в Дагестане. По итогам проверки можно ожидать отставок отдельных чиновников, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 января стало известно о том, что Генпрокуратура России решила провести проверку в Дагестане. Проверка инициирована генпрокурором Юрием Чайкой. Врио главы Дагестана Владимир Васильев уточнил, что работу дагестанских чиновников изучат 38 прокуроров.

Ожидается, что сотрудники Генпрокуратуры проверят ситуацию с хаотичной застройкой Махачкалы и выделением земельных участков в городе. "Основные направления – соблюдение прав граждан, вопросы безопасности, работа с заявлениями, выплата заработной платы, безопасность труда, экология, энергетика. Обсуждали тему выделения земель под застройку, особенно в Махачкале, и не только", - заявил 17 января Владимир Васильев.

Магомедов: проверка Генпрокуратуры дает надежду на расследование незаконного перераспределения земель



Сам факт того, что в Дагестан направлена такая спецбригада прокуроров под руководством заместителя генпрокурора, свидетельствует об абсолютном недоверии Васильева к местным силовым структурам, заявил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

По мнению журналиста, проверка соблюдения требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства в Махачкале не случайна. "Первым делом почему проверяется Махачкала? Это такой стандартный ход. Если контролируешь Махачкалу, то ты контролируешь весь Дагестан", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

Он также отметил, что "визит прокуроров даст надежду", что станут известны факты незаконного перераспределения земель во время правления Абдулатипова.

По словам журналиста, за последнее время самым резонансным случаем можно назвать распоряжение о передаче земельного участка в аренду ООО "Асераагро", которое было подписано Рамазаном Абдулатиповым "за несколько часов до официальной отставки". Среди нерешенных земельных вопросов в республике также ситуация с землями в Карамане и вопросы, связанные с землями Комитета по лесному хозяйству Дагестана, подчеркнул он.

25 октября 2017 года стало известно о том, что прокуратура Дагестана признала незаконным распоряжение Абдулатипова о предоставлении в долгосрочную аренду 428 гектаров в Кумторкалинском районе и потребовала от врио главы республики Владимира Васильева определить порядок предоставления участков без проведения торгов. 26 октября спикер Народного собрания Дагестана поручил депутатам проверить законность передачи бывшим главой Рамазаном Абдулатиповым земли в аренду фирме "Асераагро".

То, что комиссию возглавил заместитель генпрокурора Иван Сыдорук свидетельствует о бессмысленности попыток договориться с начальством, считает журналист. "Думается, что спецбригаде прокуроров будет чем заняться. Тот факт, что возглавляет ее заместитель генпрокурора Сыдорук – это сигнал для местных элит, что договариваться с начальством смысла нет, потому что выше Сыдорука только генпрокурор и Путин", - пояснил журналист.

Первые результаты проверок следует ожидать к марту, а "реальные" - уже после выборов, считает он.

По результатам проверки следует ожидать "точечных мер" и снятия с должностей отдельных руководителей, уверен Магомед Магомедов.

"В идеале было бы, конечно, хорошо, чтобы это угрожало всем - и представителям мэрии, и представителям прежней команды в руководстве, но по факту мы понимаем, что будут приняты "точечные меры", которые вряд ли отразятся на всех", - отметил журналист.

Фатуллаев: за землю в Дагестане идет серьезная борьба



Решение Генпрокуратуры начать проверку именно с соблюдения требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства неслучайно, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"В последнее время именно земельные активы являются наиболее ликвидной частью собственности в Дагестане. За землю шла серьезная борьба не только потому, что она стоит каких-то денег, но и потому, что она является одним из условий и основ для инвестиций и бизнеса. Мы помним, что многие серьезные проекты не реализовались только потому, что не был урегулирован вопрос с землей", - отметил он, назвав среди таких проектов "Лазурный берег" и "Немецкую деревню".

По его данным, в Дагестане работают 38 прокуроров из различных областей: трое из них будут проверять мэрию Махачкалы, а остальные различные министерства и ведомства республики.

Сагитов: привлечение к ответственности Абдулатипова исключено

Несоблюдения требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства в республике очевидны. Генпрокуратура сочла необходимым провести проверку, что свидетельствует о недоверии местным силовикам, считает главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

По мнению Сагитова, проверка угрожает последствиями как чиновникам, так и правоохранителям. "Безусловно, многие нарушения происходили при Абдулатипове. Все назначенцы являлись его людьми после Саида Амирова", - заявил журналист.

При этом Сагитов исключил возможность привлечения Абдулатипова к юридической ответственности. Привлечение к ответственности работников прокуратуры будет также проблематичным, отметил он.