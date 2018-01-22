Журналисты и политологи сочли назначение Толстиковой маневром главы Дагестана

22 января 2018, 10:40

Назначение вице-премьера Дагестана Екатерины Толстиковой главой Минимущества после ее попыток улучшить систему образования говорит о доверии Владимира Васильева к чиновнице и усилении ее политического влияния, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 17 января врио главы Дагестана Владимир Васильев преобразовал министерство по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли в министерство по земельным и имущественным отношениям, а министерство промышленности - в министерство промышленности и торговли.

На должность министра промышленности и торговли Владимир Васильев назначил главу Минпрома Юсупа Умавова, а на пост министра по земельным и имущественным отношениям – вице-премьера республики Екатерину Толстикову, которая курировала в правительстве вопросы образования и земельного и имущественного комплекса.

Фатуллаев: назначение Толстиковой - признак доверия врио главы Дагестана

В реорганизации министерств нет практического смысла, так как вся деятельность республиканских министерств в области торговли за последние 5-7 лет была "минимизирована", считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

По его предположению, руководство Дагестана передало вопросы торговли Минпрому для того, чтобы Екатерина Толстикова не занималась ими, поскольку не является специалистом в этой области.

Назначение Толстиковой на пост министра земельных и имущественных отношений объясняется тем, что она курировала это направление в правительстве, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" журналист.

С новым назначением статус Толстиковой формально изменился, однако ни понижения, ни повышения чиновницы не произошло, считает Милрад Фатуллаев.

По его мнению, назначив Екатерину Толстикову руководителем Минимущества, Владимир Васильев оказал ей доверие и увел от критики со стороны педагогов. "Она фактически выведена из-под нарастающего огня, ударов со стороны педагогических коллективов Дагестана. Теперь она не курирует министерство образования и науки", - пояснил Фатуллаев.

Ранее Толстикова предпринимала попытки проверки некоторых вузов республики, что вызвало негодование среди коллективов, напомнил журналист.

В декабре 2017 года в Пятигорске Екатерина Толстикова негативно высказалась об образовательном процессе в Дагестанском педуниверситете. 15 января на совещании в ДГПУ представители вуза осудили Толстикову за это выступление, усомнившись в том, что она вправе "критиковать систему нашего образования", сообщил в тот же день "Черновик".

По мнению Фатуллаева, названная Абдусамадом Гамидовым причина отстранения министра промышленности Руслана Магомедова не является основной.

Отставку Магомедова вызвал целый ряд претензий к нему со стороны Абдусамада Гамидова, предположил Милрад Фатуллаев. При этом, по его мнению, у Екатерины Толстиковой есть шансы "выполнить задачи по наведению порядка в газовых сетях".

16 января глава кабмина Дагестана Абдусамад Гамидов отстранил Руслана Магомедова от должности врио министра по имущественным, земельным отношениям и вопросам торговли. Одной из основных претензий к нему Абдусамад Гамидов назвал невыполнение задач по наведению порядка в газовых сетях Дагестана.

Магомедов: политическое влияние Толстиковой усилилось

Передав вопросы торговли от Минимущества Минпрому, Владимир Васильев оптимизировал структуру власти, считает политический обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов.

По его мнению, реорганизация министерств и назначение Толстиковой министром промышленности означает "усиление политического влияния" при сохранении ее прежнего статуса. "Толстикова отвечает за одно из самых серьезных министерств в структуре правительства. Она специалист именно в вопросах недвижимости", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист.

Магомедов отметил, что Толстикова "довольно объективно" оценивала положение дагестанского образования, выступала с различными инициативами и задавала "определенно новые стандарты". Но, по мнению Магомедова, существенных сдвигов в этом направлении не произошло. Система образования в республике находится в удручающем состоянии, "поэтому пока говорить о каких-то достижениях и провалах [Толстиковой] пока трудно", - заметил Магомедов.

Екатерина Толстикова с сентября 2014 года до 15 ноября 2016 года занимала должность замминистра образования России, после чего была переведена на пост вице-премьера Дагестана.

Увольнению Руслана Магомедова способствовали "более серьезные проблемы", нежели озвученная Гамидовым причина, предположил Магомед Магомедов. При этом, по его мнению, у Толстиковой тоже "нет шансов" выполнить задачу по наведению порядка в газовых сетях Дагестана.

Уразаев: результаты работы Толстиковой противоречивы

Произведенная Владимиром Васильевым реорганизация министерств является "совершенствованием" органов исполнительной власти, считает дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

По его мнению, положительная характеристика деятельности Умавова, рост промышленного производства и создание нескольких индустриальных парков помогло нынешнему министру промышленности закрепиться на своем месте.

А результаты деятельности Екатерины Толстиковой противоречивы, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог. По его словам, Толстикова "внесла некоторое оживление" в работу Минобрнауки, управлений образования городов и районов и школьных коллективов, пытаясь переориентировать их на более высокие стандарты обучения и воспитания. Но, если судить по многочасовым и полуночным заседаниям, она пыталась достичь результата количеством, а не качеством обсуждений, отметил Уразаев.

"Поэтому итоги её работы в Дагестане как минимум противоречивые, а по высоким меркам - скорее отрицательные", - сказал он.

Уразаев подчеркнул, что многое в деятельности Толстиковой на новой должности будет зависеть от способности собрать команду специалистов.