31 декабря 2017, 07:29

Главу ВС Дагестана выбирают за пределами республики

Председателем Верховного суда Дагестана станет человек из другого региона, не связанный с дагестанскими группами влияния, убеждены опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политолог. Они отметили, что принцип нацквотирования при назначении руководителей силовых и правоохранительных органов отброшен.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году истекли полномочия главы Верховного суда Дагестана Руслана Мирзаева, назначенного на эту должность в 2011 году. 27 декабря Высшая квалификационная коллегия судей объявила конкурс на пост главы Верховного суда Дагестана.

В мае 2017 года ВККС рекомендовала на пост председателя Верховного суда Дагестана кандидатуру председателя Ленинского районного суда Махачкалы Руслана Исаева, но она не была утверждена. В настоящее время обязанности главы Верховного суда Дагестана исполняет Артур Орцханов.

Магомедов: Руководящие должности дагестанцы занимать не будут

Вероятность назначения на пост председателя Верховного суда Дагестана человека не из республики очень высока, считает заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. Васильев, по его информации, уже дал понять, что хочет видеть председателем Верховного суда Дагестана выходца из другого региона.



Последние назначения в силовом блоке говорят о том, что Васильев стремится сделать руководителями силовых и судебных органов "не местных кадров", полагает журналист. Он напомнил о недавнем решении назначить прокурором Дагестана русского по национальности и предположил, что ВС республики тоже возглавит русский - тот, кто не знаком с Дагестаном и не имеет в республике родственных связей.

13 ноября "Черновик" сообщил, что прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов написал заявление об отставке, а 21 ноября стало известно, что кандидатом на должность главы прокуратуры Дагестана утвержден прокурор Хакасии Денис Попов.

По мнению Магомедова, федеральный центр отбросил принцип нацквотирования с момента назначения Васильева врио главы Дагестана.



«Судя по новой стратегии Кремля, руководящие должности дагестанцы занимать не будут. На средних и низовых должностях могут и соблюдать принцип нацквотирования, но в руководство доступ закрыт», - сказал Магомед Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист добавил, что Васильев, во-первых, стремится обозначать зоны своего влияния и показывать, что "сюда пришла Россия", а во-вторых не видит в Дагестане человека, который был бы достаточно принципиален и беспристрастен по отношению к тем или иным должностным лицам республики.

«Это означает, что он выводит судебные и правоохранительные органы из зон влияния местных кланов», - пояснил Магомедов.



Фатуллаев: новый глава ВС не будет связан с дагестанскими группами влияния



При назначении Верховного судьи Дагестана Владимир Васильев будет полагаться на ВККС, хотя у него есть и "свои виды" на кандидатов, утверждение которых ожидается в скором времени, полагает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Фатуллаев уверен, что ни один из республиканских кандидатов, претендовавших ранее на вакантное место, назначен не будет. «Вероятнее всего, это будет человек, который работал где-нибудь в Москве или в других регионах России, который известен самому Васильеву. Именно такой человек, скорее всего, будет рекомендован и избран», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Фатуллаев подчеркнул, что новый председатель Верховного суда не должен иметь связей с каким-либо из дагестанских кланов или групп влияния, поскольку в 2018 году в Дагестане по инициативе федерального центра планируются масштабные проверки.



«Предстоит серьезная ревизия министерств и ведомств, основных экономических проектов. Будут отслеживаться те финансовые потоки, которые контролировали определенные лица в республике», - рассказал Фатуллаев.

По его информации, проверками займутся следователи и сотрудник прокуратуры из Москвы и регионов СКФО, а "окончательную точку в этом процессе будут ставить судьи".

Сагитов: Васильев ищет для Дагестана равноудаленного судью



Назначение главой ВС Дагестана человека "со стороны" будет свидетельствовать о перераспределении зон влияния, считает главный редактор еженедельника «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

Как полагает Сагитов, решение Васильева отдать этот пост человеку из другого региона будет означать, что в судейском сообществе Дагестана подходящего для него кандидата в главы Верховного суда не нашлось. Ранее же на руководящие посты в республике могли претендовать только представители местных кланов, отметил журналист. «В случае с Верховным судом это, безусловно, целый клан», - подчеркнул он.

Сагитов согласен с мнением, что назначение главой ВС Дагестана "варяга" вероятно. В судебной системе республики нет человека, который "завтра же станет ломать систему, в которой он сам вырос", полагает журналист.

«Васильев хочет привезти сюда равноудаленного от дагестанских групп влияния судью», - сказал Гаджимурад Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".



Уразаев: Васильев игнорирует принцип нацквотирования

Стремление назначить председателем Верховного суда Дагестана нового для республики человека может объясняться опасениями, которые федеральный центр испытывает по отношению к этнополитическим кланам и группам, считает политолог Эдуард Уразаев.



«На мой взгляд, более вероятна логика назначения "варяга". Я это связываю с общим контекстом разговора Владимира Путина с Владимиром Васильевым во время их встречи 4 декабря», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Говорить о перераспределении зон влияния пока рано, но при временном руководстве в работе Верховного суда Дагестана "стала проявляться относительная независимость от властных групп", полагает Уразаев.



По мнению политолога, Васильев частично игнорирует сложившийся в Дагестане принцип национального квотирования, отдавая предпочтение кадрам из других регионов при назначении руководителей правоохранительных и судебных органов.

Сразу после своего назначения врио главы Дагестана Владимир Васильев пообещал не назначать чиновников по принципу национального квотирования. Ранее в Дагестане существовала особая система выборов – аварцы традиционно получали пост президента, даргинцы – спикера парламента, а премьер был кумыком, рассказал в апреле 2009 года "Кавказскому узлу" бывший тогда главой республики Муху Алиев. Еще в начале 2017 года “принцип нацквотирования свято соблюдался” при назначении чиновников, заявил “Кавказскому узлу” обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

«В остальных органах и ведомствах он будет нацквотирование учитывать», - предположил Уразаев.

источник: корреспондент "Кавказского узла"