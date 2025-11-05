×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
16:34, 5 ноября 2025

Завершено расследование дела о нападении на пост ДПС в Махачкале

Нападение на пост ДПС в Махачкале. Май 2025 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/live/2ocycGZVp1E

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие завершило расследование дела против жителя Дагестана по обвинению в нападении на пост ДПС в Махачкале в мае, в результате которого погиб силовик.

Как писал "Кавказский узел", силовики признали нападение на наряд ДПС в Махачкале 5 мая терактом и пришли к выводу, что участники атаки планировали ее около полугода. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и трое мирных жителей. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину. 12 мая он был взят под арест по обвинениям в покушении на правоохранителей, хищении оружия и угоне машины, следствие сообщило об уголовном деле.

Нападение на полицейских в Махачкале в отличие от теракта в июне 2024 года не выглядит тщательно подготовленным, а полицейские на посту были выбраны для атаки как наиболее доступная цель, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.  По неофициальным данным, в нападении участвовали уроженцы Дагестана Ахмед Алимагомедов и Батал Магомедов, оба 2000 года рождения и оба ранее не попадали в поле зрения спецслужб

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Дагестана, участника нападения на отряд ДПС в Махачкале, обвиняемого в теракте и посягательстве на жизнь полицейского, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

"Следственными органами СК России по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ), организации террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ), участии в террористической организации  (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) посягательство на жизнь силовика (статья 317 УК РФ), хищении огнестрельного оружия (часть 4 статьи 226 УК РФ) и неправомерном завладении автомобилем (часть 4 статьи 166 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщником, придерживаясь идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России, создали террористическое сообщество, после чего 5 мая этого года с целью дестабилизации обстановки в регионе на одной из улиц Махачкалы совершили нападение на инспектора ДПС. Завладев табельным оружием и боеприпасами убитого сотрудника полиции, служебным автомобилем, фигуранты совершили террористический акт на улице Керимова, где обстреляли из похищенного автомата автомобиль с сотрудниками полиции. В результате один из полицейских погиб.  Один из нападавших был убит

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше