Ульвия Али столкнулась с запретом на встречу с адвокатом
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Арестованной в Баку журналистке Ульвии Али не разрешили встретиться с адвокатом из-за того, что она воспротивилась личному досмотру, рассказала ее мать.
Как писал "Кавказский узел", журналистка Ульвия Али (Гулиева) в январе была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В апреле суд в Баку не удовлетворил жалобу журналистки на это решение, а в мае она была задержана и арестована уже в качестве обвиняемой по делу Meydan TV. Она отвергла обвинение в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с этим изданием. В изолятор Али доставили после избиения силовиками, там ее состояние сильно ухудшилось. В июле суд оставил ее под стражей.
Журналистке Ульвии Али (Гулиевой) 3 ноября отказали во встрече с адвокатом, сообщила изданию Meydan TV её мать Ильхама Мехманлы.
По словам женщины, причиной отказа стало возражение журналистки против обыска перед встречей с адвокатом. Ранее Ульвию Али уже обыскивали, когда она шла на встречу с адвокатом, но в этот раз журналистка воспротивилась, рассказала Мехманлы.
Мехманлы предположила, что ее дочь столкнулась с предвзятым отношением руководства изолятора. "Когда Ульвию пошла на встречу с адвокатом, её хотели снова обыскать. Ульвия возражала. Поэтому ей не разрешили встретиться с адвокатом", - приводит сегодня ее слова издание.
Пенитенциарная служба пока не сделала заявлений относительно слов матери Ульвии Али, отмечается в публикации.
Напомним, дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы и обвинены в контрабанде валюты группой лиц по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям .
Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.
Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.